TUS 2 ek tercih işlemleri başladı: 2023 ÖSYM TUS 2. dönem ek tercihler nasıl yapılır?

2023 TUS 2. dönem ek tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, ek tercihlerin nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. TUS ek tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. İşte ayrıntılar.
TUS 2 EK TERCİH TARİHLERİ
2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
TUS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 15 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir.
Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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