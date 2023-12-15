TUS 2 ek tercih işlemleri başladı: 2023 ÖSYM TUS 2. dönem ek tercihler nasıl yapılır?

TUS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini 15 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir.



Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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