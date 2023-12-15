TUS 2 ek tercih işlemleri başladı: 2023 ÖSYM TUS 2. dönem ek tercihler nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) ek tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda TUS/2 ek tercihleri 15-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Peki, TUS ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

TUS 2 ek tercih işlemleri başladı: 2023 ÖSYM TUS 2. dönem ek tercihler nasıl yapılır?

2023 2. dönem ek tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, ek tercihlerin nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. TUS ek tercih işlemleri AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. İşte ayrıntılar.

TUS 2 EK TARİHLERİ

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS 2 ek tercih işlemleri başladı: 2023 ÖSYM TUS 2. dönem ek tercihler nasıl yapılır? - 1

TUS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 15 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir.

Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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