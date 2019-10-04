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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile ilgili uygulama sonuçlarını Twitter'da açıkladı.

Albayrak, İVME Finansman Paketi'nin sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesine katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar 9,5 milyar lira tutarında kredi tahsis edildiğini belirten Albayrak, kullandırılan kredi tutarının ise 3,3 milyar lira olduğunu ve ağustos ayı başına göre yüzde 94 arttığını vurguladı.

Albayrak, İVME Paketi'yle seracılığa sağlanan finansmanın ise yüzde 24 artışla 2 milyar 350 milyon liraya yükseldiğini belirtti.

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla İVME Paketi'ne talebin arttığını vurgulayarak, "Enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı" dedi.