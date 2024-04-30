Borsa (Borsa İstanbul) 1 Mayıs'ta  açık mı? Yarın (çarşamba) Borsa işlem görecek mi?

Borsa çalışma saati ve çalışma günleri, resmi tatiller nedeniyle gündeme geliyor. İşlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak eden vatandaşlar, "Borsa 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı? Yarın Borsa işlem görecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

1 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.



Bu nedenle bugün Borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecek



2 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.