FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED mayıs ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Son faiz kararında faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in mayıs ayında alacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, FED'in mayıs ayı faiz kararı sonrasında yatırımlarını şekillendirecek. Peki, mayıs FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekilerek belirlenecek yeni faiz kararını beklemeye başladı. Peki, mayıs FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED mayıs ayı PPK faiz kararı) - 1

BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, 'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

(Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

EKONOMİ HABERLERİ

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları

Mehmet Şimşek'ten "dış kaynak gelmiyor" iddialarına açıklama

Mehmet Şimşek'ten "dış kaynak gelmiyor" iddialarına açıklama

BAE'den Kalkınma Yolu'na destek

BAE'den Kalkınma Yolu'na destek

Ankara-Sivas hızlı treni 1 yaşında

Ankara-Sivas hızlı treni 1 yaşında

Rüzgar tersten mi esiyor?

Rüzgar tersten mi esiyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...