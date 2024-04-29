FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekilerek belirlenecek yeni faiz kararını beklemeye başladı. Peki, mayıs FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, Fed'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.
MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
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