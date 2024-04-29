FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekilerek belirlenecek yeni faiz kararını beklemeye başladı. Peki, mayıs FED faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

