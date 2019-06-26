Son 3 haftada Bitcoin'deki sert yükseliş sonrası ABD'nin en büyük yatırım bankası JP Morgan Chase'in de kendi blokzincir parasını üretme işinde sona geldiği ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre; JP Morgan Chase, JPM Coin adlı kripto parayı 2019 yılı sonunda kullanmaya başlayabilir. JPMorgan Chase Şubat ayında JPM Coin adı altında kendi kripto parasını geliştirmeye başlamıştı.



Banaknın dijital kıymetler hizmetleri ve blockchain servisi başkanı Ömer Faruk, JPM Coin'nin potansiyel yararlarına küresel müşterilerin ilgisinin arttığını gördüklerini ifade etti.



BANKAYA YATAN PARA KARŞILIĞI COİN

JPMorgan Chase'in Quorum ile desteklediği JPM Coin aslında bir sabitkoin olarak işlev görüyor olacak. Bu token karşılığında kullanılan itibari paralar bankaya yatırılmış olacak. Bu paralar daha sonra Blockchain'e aktarılacak ve parayı yatıran kişi bunun karşılığında JPM Coin alabilecek.



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