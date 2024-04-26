Rüzgar tersten mi esiyor?

Gelecek hafta Çarşamba günü Fed'in faiz kararı var. Başkan Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar dikkatle izlenecek. Belki de bu yıl için indirim tahminleri hepten rafa kalkacak. İndirim ihtimalinin daha da kuvvetlenme potansiyeli de var.



Amerikan ekonomisinde durumun böyle olması bizim açımızdan pek de iyiye işaret değil. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos 2023'te yaptığı bir konuşmada, 2024'ün ikinci yarısından itibaren rüzgarın Türkiye'den yana eseceğini söylemişti. Şimşek, dünyada faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağını belirtmişti.



Fed'e ilişkin tahminler çok sık değişiyor. Ekonomistlere göre, 2024'te Fed'den bir faiz indirimi gelmezse gelişmekte olan ülkeler fon akışında zorlanabilir. Türkiye'nin yeni ekonomi politikasının bir ayağı da dış kaynak çekebilme üzerine kurulu. Döviz ihtiyacının karşılanması ve kurdaki oynaklığın önüne geçilmesi için fon akışı olmazsa olmaz bir başlık.



Şimşek, bugün Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde de bu konuya değindi. "Dünyanın önde gelen merkez bankalarının finansal piyasalara yönelik olarak finansal koşulları daha destekleyici hale getirme, dolayısıyla bizim gibi ülkelere fon akışına daha destekleyici bir sürece girme ihtimalleri yüksek." dedi. Piyasalar bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından takip edecek.