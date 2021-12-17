SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

SON DAKİKA HABERİ: Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde beşinci müdahale geldi. Bu ay içerisinde yapılan 4 müdahalede 4 milyar doların üzerinde satış yapıldığı belirtilmişti.

Haberler 17.12.2021 - 13:47 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 14:06

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

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Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor.

Doların 17, euro'nun 19 lira seviyesinin üzerine çıkmasının ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir müdahale geldi.

Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Bu Aralık ayı içerisinde döviz kurlarına yönelik beşinci müdahale oldu.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

4 MÜDAHALEDE 4 MİLYAR DOLAR

Henüz resmi bir açıklama olmasa da ilk müdahalede 650 milyon dolar, ikinci müdahalede 400 milyon dolar, üçüncü müdahalede 500 milyon dolar, dördüncü müdahalede ise 2.5 milyar dolar doğrudan satış yapıldığı belirtilmişti.

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