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Hükümet, üniversite hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulabilmesi için ilave kaynak aktarma kararı aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerine ayrılan ilave kaynağı 450 milyon lira olarak açıkladı.
Bakan Selçuk, mevcut ödemelere ek olarak yapılacak 450 milyon liralık ödemenin 250 milyon lira tutarındaki kısmının bugün yapıldığını belirtti.
Selçuk, kalan 200 milyon liralık ek ödemenin ise kasım ve aralık aylarında yapılacağını söyledi.