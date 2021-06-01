2021 Haziran ayı burç yorumları

Çok sevgili astroloji severler,

Ve yılı ortaladık işte, zaman ne kadar da hızlı geçiyor. Göreceli olan zamanı aslında daha da hızlandırmak veya yavaşlatmak bir bakıma bizim iç saatimizle de ilgili. O nedenle keyifli zamanları yaymayı, zor zamanları da hızlandırmayı refleks haline getirmemiz gerekiyor.

Bu ay gökyüzü kendi saatini işletiyor ve zamanı kendince ağırlaştıracak gibi görünmekte. Haziran ayına Satürn ve Merkür'ün geri hareketiyle giriyoruz buna 20’sinde şans gezegeni Jüpiter ve 25’in de hayaller gezegeni Neptün de Retrolara eklenecek. Neyse ki Jüpiter ve Neptün’ün bu Retroları başladığı anda ise dedikoducu, oynak Merkür, doğru hareketine başlamış olacak.

Haziran ayının en önemli olaylarının başında elbette 19 derece ikizlerde gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. 1,5 ay öncesinde ve sonrasında etkilerini hissettirecek olan bu tutulmaya Merkür retro hareketiyle kavuşarak, Neptün ise sert açısıyla karşılayarak gerçekleşecek. Bu tutulmanın burcunuza olan etkisini 10 Haziran 2021 19 derece İkizler Güneş Tutulması yazısından okuyabilirsiniz.

Bu ayın 24’ün de gerçekleşecek olan 3 derece Oğlak burcundaki dolunay ise bizi daha çok iş, para, kariyer alanlarında etkileyecek ve bu dolunay etkisiyle artık hayatımızda kemikleşmiş ve sıkı sıkı bağlandığımız maddi, manevi bütün klasik değerleri artık gerimizde bırakacakmışız gibi görünmekte.

Haziran ayının ortasında bir başka zirve de malum Uranüs – Satürn arasındaki kavga. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan bu kapışmada, Güneş tutulmasının da etkisiyle biraz daha kendini hissettirip, doğa ve toplum olaylarına neden olabilir.

Yani sevgili okuyucularım, Haziran bu yılın en sevimsiz aylarından biri diyebiliriz. O nedenle olabildiğince sakin kalmaya, yaşadıklarınızı olduğu gibi görüp, durum ve koşulları elinizden geldiğince iyi bir noktaya çekmenizde fayda var derim.

Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir Haziran geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

HAZİRAN -AY BOŞLUKTA-

01.06.2021 Salı saat 09:13’den itibaren 01.06.2021 Salı saat 12:07’ye kadar

03.06.2021 Perşembe saat 14:10’dan itibaren 03.06.2021 Perşembe saat 20:58’e kadar

06.06.2021 Pazar saat 01:46’dan itibaren 06.06.2021 Pazar saat 08:46’ya kadar

08.06.2021 Salı saat 18:06’dan itibaren 08.06.2021 Salı saat 21:47’ye kadar

10.06.2021 Perşembe saat 20:37’den itibaren 11.06.2021 Cuma saat 10:22’ye kadar

13.06.2021 Pazar saat 14:15’den itibaren 13.06.2021 Pazar saat 21:22’ye kadar

15.06.2021 Salı saat 20:27’den itibaren 16.06.2021 Çarşamba saat 06:01’ya kadar

18.06.2021 Cuma saat 06:54’den itibaren 18.06.2021 Cuma saat 11:53’e kadar

20.06.2021 Pazar saat 13:51’den itibaren 20.06.2021 Pazar saat 14:57’ye kadar

22.06.2021 Salı saat 09:43’den itibaren 22.06.2021 Salı saat 15:55’e kadar

24.06.2021 Perşembe saat 05:08’den itibaren 24.06.2021 Perşembe saat 16:04’e kadar

26.06.2021 Cumartesi saat 15:49’dan itibaren 26.06.2021 Cumartesi saat 17:08’e kadar

27.06.2021 Pazar saat 22:07’den itibaren 28.06.2021 Pazartesi saat 20:50’ye kadar

30.06.2021 Çarşamba saat 20:39’dan itibaren 01.07.2021 Perşembe saat 04:21’e kadar