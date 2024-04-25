Günlük burç yorumları (25 Nisan 2024)

Sevgili astrolojiseverler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün tüm gün boyunca Ay akrep burcundaki seyahatine devam edecek. Dolunay sonrası Ay’ın ışığını kaybetmeye başladığı bu evrede, Uranüs ve Jüpiter gezegenleri ile oluşturacağı karşıtlık açısı duygusal açıdan çalkantılı bir süreci yaşatabilir.

Bırakmamız, vazgeçmemiz gereken duygular neyse bizi meşgul edebilir. Ay’ın Satürn, Mars ve Neptün ile oluşturacağı olumlu bağlantılar iyileşme ve şifalanma yönünde aldığımız kararlardan vazgeçmememiz gerektiğini vurguluyor. Hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına bu süreçte nelerden vazgeçeceğimizi sorgular vaziyetteyiz. Merkür öğle saatlerinden sonra ileri hareketine geçiyor, zihnimiz daha hızlı çalışmaya başlayacak. Harekete geçme konusunda daha azimli olacağımız bir gün karşımızda.