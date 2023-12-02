2023 Aralık aylık burç yorumları

Merhaba sevgili astrolojiseverler, koskoca bir 2023 yılını artık sonlandırdığımız aralık ayına girmiş bulunuyoruz. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğiyle ilgili cümleler kurmayacağım, çünkü zaman hızlı değil, çok ama çok hızlı akıp gidiyor.

Yılın bu son ayında gökyüzünde 13 Aralık'ta 20 derece Yay burcunda yeni bir ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda Ay, Boğa burcunda seyrini sürdüren şans gezegeni Jüpiter’e ve henüz Balık burcunda ilerlemesine başlayan baş öğretmen Satürn’e olumlu duruşundan sıyrılıp yine Balık burcunda Neptün denilen hayaller gezegenine zorlu bir yerden bakacak. Terazi burcu yükseleninde para evinde gerçekleşecek olan yeni ay, her ne kadar hayal kırıklıklarına açık olsa da bizi her anlamda olumlu başlangıçlara hazırlayacak diyebiliriz.

Ve tabii bu ay son kez gerileyecek olan iletişim gezegeni haylaz Merkür, 13 Aralık ile 1 Ocak 2024 arasında Oğlak burcunda geri hareketine başlayıp Yay burcuna geçecek ve yeni yıla pek de sevmediği Yay burcunda hareket alarak başlayacak.

27 Aralık'ta ise Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunay, Akrep burcu yükseleninde gerçekleşip Jüpiter ve Satürn’e tam olarak olumlu bir yerden bakacağı için, yüz güldüren cinsten olacağını söylemek mümkün. Gökyüzü bize her ne kadar canımızı çıkaran bir 2023 yılı yaşatsa da bu dolunay yılı iyi hatırlamamız için bir tür rüşvet de diyebiliriz.

Aralık ayı genel itibariyle ayın ilk yarısında gerilimlere açık olsa da ay sonuna doğru toparlanacak gibi görünmekte.

Evet zaman çok hızlı geçiyor ve gökyüzü hiç durmuyor! Şimdiden muhteşem, sevdiklerinizle sağlıklı, bol paralı, mutlu bir yıl dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ARALIK AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR



1 Aralık 2023 16:06:42 - 1 Aralık 2023 19:00:25

4 Aralık 2023 05:11:13 - 4 Aralık 2023 06:50:11

6 Aralık 2023 16:50:10 - 6 Aralık 2023 19:34:34

9 Aralık 2023 04:05:13 - 9 Aralık 2023 06:34:45

11 Aralık 2023 11:57:18 - 11 Aralık 2023 14:10:54

13 Aralık 2023 09:48:29 - 13 Aralık 2023 18:31:23

15 Aralık 2023 19:03:33 - 15 Aralık 2023 20:55:53

17 Aralık 2023 15:03:35 - 17 Aralık 2023 22:58:14

20 Aralık 2023 00:03:21 - 20 Aralık 2023 01:46:39

22 Aralık 2023 05:47:02 - 22 Aralık 2023 05:50:03

24 Aralık 2023 09:39:46 - 24 Aralık 2023 11:14:41

26 Aralık 2023 10:55:24 - 26 Aralık 2023 18:15:08

29 Aralık 2023 01:57:12 - 29 Aralık 2023 03:23:03

31 Aralık 2023 08:18:14 - 31 Aralık 2023 14:53:13