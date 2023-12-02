2023 Aralık aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2023 Aralık ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2023 Aralık aylık burç yorumları - 1

Merhaba sevgili astrolojiseverler, koskoca bir 2023 yılını artık sonlandırdığımız aralık ayına girmiş bulunuyoruz. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğiyle ilgili cümleler kurmayacağım, çünkü zaman hızlı değil, çok ama çok hızlı akıp gidiyor.

Yılın bu son ayında gökyüzünde 13 Aralık'ta 20 derece Yay burcunda yeni bir ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda Ay, Boğa burcunda seyrini sürdüren şans gezegeni Jüpiter’e ve henüz Balık burcunda ilerlemesine başlayan baş öğretmen Satürn’e olumlu duruşundan sıyrılıp yine Balık burcunda Neptün denilen hayaller gezegenine zorlu bir yerden bakacak. Terazi burcu yükseleninde para evinde gerçekleşecek olan yeni ay, her ne kadar hayal kırıklıklarına açık olsa da bizi her anlamda olumlu başlangıçlara hazırlayacak diyebiliriz.

Ve tabii bu ay son kez gerileyecek olan iletişim gezegeni haylaz Merkür, 13 Aralık ile 1 Ocak 2024 arasında Oğlak burcunda geri hareketine başlayıp Yay burcuna geçecek ve yeni yıla pek de sevmediği Yay burcunda hareket alarak başlayacak. 

27 Aralık'ta ise Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunay, Akrep burcu yükseleninde gerçekleşip Jüpiter ve Satürn’e tam olarak olumlu bir yerden bakacağı için, yüz güldüren cinsten olacağını söylemek mümkün. Gökyüzü bize her ne kadar canımızı çıkaran bir 2023 yılı yaşatsa da bu dolunay yılı iyi hatırlamamız için bir tür rüşvet de diyebiliriz.

Aralık ayı genel itibariyle ayın ilk yarısında gerilimlere açık olsa da ay sonuna doğru toparlanacak gibi görünmekte. 

Evet zaman çok hızlı geçiyor ve gökyüzü hiç durmuyor! Şimdiden muhteşem, sevdiklerinizle sağlıklı, bol paralı, mutlu bir yıl dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ARALIK AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Aralık 2023 16:06:42 - 1 Aralık 2023 19:00:25

4 Aralık 2023 05:11:13 - 4 Aralık 2023 06:50:11

6 Aralık 2023 16:50:10 - 6 Aralık 2023 19:34:34

9 Aralık 2023 04:05:13 - 9 Aralık 2023 06:34:45

11 Aralık 2023 11:57:18 - 11 Aralık 2023 14:10:54

13 Aralık 2023 09:48:29 - 13 Aralık 2023 18:31:23

15 Aralık 2023 19:03:33 - 15 Aralık 2023 20:55:53

17 Aralık 2023 15:03:35 - 17 Aralık 2023 22:58:14

20 Aralık 2023 00:03:21 - 20 Aralık 2023 01:46:39

22 Aralık 2023 05:47:02 - 22 Aralık 2023 05:50:03

24 Aralık 2023 09:39:46 - 24 Aralık 2023 11:14:41

26 Aralık 2023 10:55:24 - 26 Aralık 2023 18:15:08

29 Aralık 2023 01:57:12 - 29 Aralık 2023 03:23:03

31 Aralık 2023 08:18:14 - 31 Aralık 2023 14:53:13

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2023 Aralık aylık burç yorumları - 2

KOÇ

Bu ay liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 3

BOĞA

Bu ay finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 4

İKİZLER

Bu ay size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 5

YENGEÇ

Bu ay iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 6

ASLAN

Bu ay aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 7

BAŞAK

Bu ay yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 8

TERAZİ

Bu ay zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretimnz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 9

AKREP

Bu ay kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 10

YAY

Bu ay kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkileriniz gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 11

OĞLAK

Bu ay bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 12

KOVA

Bu ay arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Aralık aylık burç yorumları - 13

BALIK

Bu ay statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konularda hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

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