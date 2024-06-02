2024 Haziran aylık burç yorumları

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haziran ayı pek çok kişinin hayatında önemli değişikliklere neden olacak. Astronomik açıdan pek çok gökyüzü olayına şahitlik edeceğimiz haziran ayında; 12 Temmuz 1812 tarihinde, Jean Louis Pons William Robert Brooks tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, 2 Haziran 2024 tarihinde dünyaya en yakın mesafeye gelmiş olacak.

3-4 Haziran 2024 tarihlerinde ise Venüs, Jüpiter, Merkür, Uranüs, Mars, Neptün ve Satürn gezegenleri hizalanmış olacak. Sabah gün doğumu gerçekleşmeden önce gözlemlenebilecek olan bu şölen, meraklıları için keyifli bir gökyüzü gözlemi deneyimi yaşatacaktır. Haziran ayı astrolojik açıdan değerlendirdiğimizde düşüncelerin, fikirlerin, ilişkilerin, değişim enerjilerinin yoğunluğunu bizlere gösterecek.

Haziran ayına başlarken, Güneş-Venüs, Merkür-Uranüs, Mars-Chiron, Ay-Neptün kavuşum enerjisi ile başlıyoruz ve Satürn baş öğretmen edasıyla en tepemizde dersleri ve sorumlulukları dağıtmak üzere bekliyor. Venüs’ün ikizler burcu seyahati devam ederken, 5 Haziran’a kadar Güneş’in ardında hareket ederek ilişkiler ve değer konusunda kendi planlarını oluşturma aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Venüs’ün bu hali 6 Haziran itibariyle değişmeye başlıyor. İlişkilerde ve para ile ilgili konularda kendi değerini tekrar fark edebildiği en bereketli haline geçeceği bu dönem pek çok şeyin düzelmesine etki edecek. Ancak öncesinde yapılan planlara, kurulan ilişkilere dikkat edilmeli.

İkizler burcunun yöneticisi Merkür’ün 3 Haziran’a kadar Boğa burcunda hareket etmesi ve Uranüs ile kavuşum halinde olması iletişimde güvensizlik yaratacak diyalogların gelişmesine ve birlikteliklerin dağılmasına sebep olacak yanlış anlaşılma veya patavatsızlıklara neden olabileceğini gösteriyor. Merkür’ün düşünme ve haberleşme hızının artmasına sebep olan bu kavuşum, İkizler burcuna geçişi ile fikirlerin daha fazla genişlemesine ve iletişim ağının büyümesine neden olacaktır. 3-17 Haziran tarihleri arasında Merkür İkizler Burcunda olacak, bu dönem çok fazla iletişim, yolculuk, eğitim odaklı olacağız. 4 Haziran tarihinde Merkür-Jüpiter kavuşumu gerçekleşirken, Plüton’dan aldığı güç ile eğitim sistemleri, iletişim konuları, organizasyon işleri, yazarlık konusunda pek çok kural ve kanun değişikliklerinin gündeme taşınacağını gösteriyor.

6 Haziran 2024 tarihinde İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu Yeniay sonrası, tüm dünyada askeri hareketlilik, acımasızlık, savaş, yeryüzünde sarsıntılar, meteorolojik olarak sert hava değişimlerine neden olabilir. Haziran ayında büyükbaş hayvanlar ile ilgili hastalık, salgın konularına dikkat edilmeli. Bu dönemde ayaklar, göğüs ve akciğer bölgesinde meydana gelebilecek rahatsızlıklar artabilir.

Haziran ayı, sorumluluklarının bilincine varmış ve hayatta söylediğinin arkasında duran, dürüst insanların deneyimleri daha rahat geçecekken, aksini yaşayan ve gerçek niyetini açık etmeyen pek çok kişinin de ağır sorumluluklar altında birçok problem ile karşılaşacağı görünüyor.