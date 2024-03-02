2024 Mart aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Mart ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Mart aylık burç yorumları - 1

Mart ayı mevsim değişiminin ayıdır, astrolojik bir yılın kapandığı ve yeni bir güneş döngüsüne geçtiğimiz aydır. Bu geçiş hem güneşin 1 yıllık döngüsü içinde yaşadığımız olayların nihayete ermesi hem de hayatımızda yepyeni başlangıçlara hazırlık dönemi olarak düşünülebilir. Mart ayına başladığımız ilk günler insan ilişkilerinde gelişim alanlarının ne olduğunu bize hatırlatırken bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarımızın ötesinde bir de ruhumuzun doyum sağlamaya çalıştığı alanları bize hatırlatır vaziyette. Aşmamız gereken sınırlar, baskı altında hissetmemize neden olan gelişmeler, bir şeyleri kontrol etme dürtümüzün artması ancak hiçbir şeyi kontrol edemediğimiz gerçeğini bize hatırlatacak. Hayatın doğal akışında dürtüsel davranışların farkına varabildiğimiz ve akışa, ilahi olana teslimiyet bilincine geçtiğimizde olayların kendiliğinden nasıl sonuçlandığına şahitlik edeceğiz.

Hayallerimiz var, gerçekleştirmeyi istediğimiz hayaller. Hayallerimize kimleri ortak ediyoruz, gerçekten geleceğin senaryosu içinde olması gerekenler ve gitmesi gerekenler kim bunun ayırdına varıyoruz. İnandığımız her şey değişime uğrarken, yaşadığımız kalp kırıklıklarını kendi benliğimizle tamir etmeye çalışacağız. Aslında hayatımızda bize zarar verdiğini düşündüğümüz insanların neden karşımıza çıktıklarını öğreneceğiz. Konunun kendimizle olduğunu ve kendimizi sevmek veya sevememek ile olduğunun farkına vardığımızda, hayat senaryomuzun içindeki figüranlar ile vedalaşma mevsimi yaşayacağız. Bu ay bazı insanlar hayatımızdan uzaklaşabilir, üstelik çok uzun süredir bize bir şeyleri öğretmeye gelmiş o çok sevdiğimiz insanlar da olabilir uzaklaşanlar.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Mart aylık burç yorumları - 2

Ayın ilk 10 günlük süreci sancılı geçecek. 3 Mart tarihinde gerçekleşecek Venüs-Uranüs dik açısı ile değişen veya biten ilişkiler, 8-9 Mart tarihlerinde etkisini yoğun hissettirecek Mars-Uranüs dik açısı dürtüselliğin ve kontrolsüzlüğün en yoğun yaşandığı süreçleri gündeme taşıyacak. Yeryüzünde değer duygusunun ve enerjinin yer değişimi ile ilgili pek çok deneyime sebep olacak. Ülkemizde finans alanlarında ani değişimler ve dürtüsel davranışlar sebebiyle kayıplara neden olabilir. Kendimizi koruma altına almaya çalışırken düşünmeden hareket edersek kayıplar yaşayabiliriz. Hızlı harekete geçmek önemli ancak önlemsiz harekete geçmek zarar verecektir. Ülkemizde refah seviyesinin negatif anlamdaki değişimi, siyasi gerilimlerin çok fazla yaşanmasına neden olacaktır.

10 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Balık burcu ilahi olan ile ilintilidir, dünyevi olguların sona erdiği hakikat ile karşılaştığımız yerdir. Kendini tüm dünyevi deneyimlerden uzaklaştıran ve yaratıcı ile bağ kurduğumuz yerdir. Hem yarattığımız ilüzyon hem de kimseye açamadığımız inançların göstergesidir. Balık yeniayına eşlik eden Satürn ve Neptün insanlığı günahlarından, karmalarından arınmaya davet ediyor. Balık yeniayı ile içsel bir hesaplaşma süreci başlıyor ve bu hesaplaşmanın sonunca Terazi burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması da ilahi adaleti simgeliyor. Mart ayına spiritüel bir bakış açısıyla ele alırsak, ruhun bedenden ayrılış süreci ile uyandığı hakikat sonrasında yaşayacağı vicanı hesaplaşma olduğunu söyleyebilirim. Yani kendi gerçekliğimizden uzaklaşıp, hayata daha üst bir pencereden bakıp bir hesaplaşma süreci yaşayacağız.

Yeniay ile iletişim gezegenimiz Merkür Koç burcuna geçiyor, Nisan ayında Merkür Koç burcunda retro yapacağız için atacağımız imzalar, başlangıçlar önemli. 19 Mart sonrasında başlatacağımız işlerin Nisan ayında tekrarlanması veya ertelenmesi gibi konular gündeme gelebilir.

12 Mart tarihinde ise, Venüs yüceldiği Balık burcuna geçiş yapacak. Ilişkilerde bireysellikten ziyade bir olmanın, bütünleşebilmenin, fedakarlıkların, romantizmin dönemi başlıyor. Herşeyi sevebilme gücünü hissettiğimiz bir dönem olacak. Değer duygumuz yükselir, bereketimiz, yaratıcılığımız artar. Fakat satürnün balık burcunda olduğunu unutmadan bize verilen nimeti, sevgiği, şefkati doğru değerlendirmeliyiz.

23 Mart tarihinde ise, Mars Balık burcuna geçiyor ve 1 mayıs tarihine kadar balık burcunda olacak. Mars balık burcundayken enerjimizin geri çekilir, hissizleşiriz, enerji üretmek, hareket etmek yerine, durağanlaşırız, eylemlerimiz maduriyetimize dönüşebilir.

25 tarihinde Terazi burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları sonlanma enerjisini barındırır. Terazi burcundaki tutulma, ilişkiler, birliktelikler, ortaklıklar, maddi değerler konusunda pek çok şeyi dönüştürecek. Tutulmanın yöneticisi Venüs, Balık burcunda bir yandan duygularımızın peşinden sürüklenirken diğer tarafta yaşadığımız deneyimler sonucunda bilgeliğe ulaşacağımız bir deneyim yaşayacağız. Kadınların adalet arayışı ve ataerkil sisteme başkaldırısı görülecek. Geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatınızda yeni başlayan konular neyse onun gelişimi ile ilgili bir süreç yaşanacak. Tutulma ilahi adaleti vurguluyor yani herkes kendi kapısının önündekine odaklanacak.

Mart ayı son 20 yıldır hayatımızda yaşanan pek çok şeyin son sahnesi gibi… Perde kapanmaya başlıyor, oyuncular yeni oyunlarını düşünürken kostümleri hazırlanıyor ve yeni oyunun heyecanı başlıyor. Aşağıda Ayın boşlukta olduğu tarihleri yazıyorum; bu tarihlerde özellikle herhangi bir şeyi başlatmaya çalışmayın, devam eden işlerinize odaklanın.

Başlangıç Tarihi Saat Bitiş Tarihi Saat

2 Mart 2024 Cumartesi 10:47:08 2 Mart 2024 Cumartesi 16:55:58

4 Mart 2024 Pazartesi 18:40:28 4 Mart 2024 Pazartesi 00:14:50

6 Mart 2024 Çarşamba 22:35:01 7 Mart 2024 Perşembe 03:38:10

8 Mart 2024 Cuma 21:55:25 9 Mart 2024 Cumartesi 04:03:10

10 Mart 2024 Pazar 22:45:12 11 Mart 2024 Pazartesi 03:19:03

12 Mart 2024 Salı 14:07:45 13 Mart 2024 Çarşamba 03:28:02

15 Mart 2024 Cuma 01:28:48 15 Mart 2024 Cuma 06:15:23

17 Mart 2024 Pazar 07:42:42 17 Mart 2024 Pazar 12:40:13

19 Mart 2024 Salı 21:52:06 19 Mart 2024 Salı 22:32:30

22 Mart 2024 Cuma 09:33:38 22 Mart 2024 Cuma 10:41:31

24 Mart 2024 Pazar 18:48:52 24 Mart 2024 Pazar 23:37:16

27 Mart 2024 Çarşamba 02:08:41 27 Mart 2024 Çarşamba 12:02:28

29 Mart 2024 Cuma 18:39:31 29 Mart 2024 Cuma 22:51:30

2024 Mart aylık burç yorumları - 3

Koç Burcu: Sevgili Koç, mart ayında hayatınızda bir dönemin kapanışı gerçekleşiyor. Ayın son haftasına kadar hayatınızla ilgili bir hesaplaşma, duygusal ve zihinsel arınma süreci yaşayacaksınız. Hem beden hem de ruh sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir ay var önünüzde. Yakın akrabalarınız, yakın çevrenizdeki insanların sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir.

Bu ay ticari faaliyetlerde daha aktif olacaksınız. İletişim konuları daha fazla ön plana çıkıyor. Konuşmaya anlatmaya ihtiyac duyabilirsiniz. Ilişkiler konusunda terapi yöntemleri deneyebilir veya çevrenizdeki insanlar ile konuşma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Mahkemeler, hukuksal sorunların meydana gelebileceği bir ay olacak. Ortaklı iş yapanlar bir ayrılma süreci yaşayabilir, maddi gelirlerinizi arttırabilmek ve bireysel kazançlarınızı yönetmek adına yeni planlar oluşturacaksınız.

2024 Mart aylık burç yorumları - 4

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, mart ayında sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili önemli gelişmeler meydana gelecek. İnancınız doğrultusunda girdiğiniz topluluklarda yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni arkadaşlarınız kendinizi iyi hissetmenize, motive olmanıza yardımcı olacak. Bilinç temizliği, olana teslim olma arzunuz yükseliyor. Sağlık konularına diikat etmelisiniz. Susuz kalmadığınıza emin olun, dönem dönem bu konuda rahatsızlıklar meydana gelebilir. Çalışma ve kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olacak. Bazı projeler sonlanabilir veya çalışma ortamınız, arkadaşlarınız değişebilir.

2024 Mart aylık burç yorumları - 5

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, mart ayında kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeler meydana gelecek. Bir süredir hayalini kurduğunuz şeylerin gerçekleşmesi, hem mücadele gücünüzü kaybettiğiniz hem de ilahi yardımın geleceği güzel gelişmeler olacak. Işiniz nedeniyle daha fazla görünür olduğunuz, sosyal çevrenizin büyümesi, genişlemesi gibi etkiler yaşayacaksınız. Bazı arkadaşlıklar, dostluklar sona erebilir. Özellikle birlikte iş yaptığınız arkadaşlarınızla yol ayrımı yaşayabilirsiniz. Üretkenliğinizin arttığı, sanatla ilgilenenlerin yaratıcılık konusunda oldukça verimli olacakları bir ay olacak. Partnerinizle ilişkinizin geleceği ile ilgili önemli konuşmalar yapacaksınız. Ayın sonunda alacağınız kararlara, yapacağınız başlangıçlara dikkat etmelisiniz.

2024 Mart aylık burç yorumları - 6

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, mart ayı sizin için oldukça hareketli olacak. Yurt dışı seyahatler, yeni eğitimler, uluslararası ticari ilişkilerin gelişimi, fiziksel imaj değişimleri, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ay karşınızda. Özellikle 10 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Balık yeniayı ile hayatınızdaki sürprizlere açık olun. Bu ay kariyer yaşantınız ve ev yaşantınızla ilgili değişiklikler söz konusu olacak. Taşınmak, mülk satışı ve alımı ile ilgili konular gündeminizde olacak. Gebelik haberi bekleyenler güzel haber alacaklar.

2024 Mart aylık burç yorumları - 7

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, mart ayında yeniden doğduğunuzu hissedeceğiniz olaylar sizi bekliyor. Hayatınızdaki bazı insanlar ile artık görüşmeme kararı alabilir, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda dikkat etmelisiniz, cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıklar yaşanabilir. Miras ve sigorta konuları gündeminizde olabilir ve bu konuda yakın çevreniz ile gerilim yaşayabilir hatta mahkemeye taşımanız gereken durumlar oluşabilir. Kısa yolculuklar, yer değişimleri çok sık yaşanacak. Eğitim başvuruları, seyahat planlama ve seyahat etme gibi gelişmeler de sizi bekliyor.

2024 Mart aylık burç yorumları - 8

Başak Burcu: Sevgili Başak, mart ayı ilişkileri şifalandırmaya geliyor. Partnerinizle romantik bir tatile çıkabilir, ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Partnerinizle hayatınızı birleştirmek adına bir başlangıç yapabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı arttırabilmek için yeni projeler geliştirebilir, ortaklıklı işlerden gelir elde edebilirsiniz. Hukuk ve adalet ile ilgili konularda size para kazandıracak mevzular olabilir. Bir mahkemeden sonuç bekliyorsanız olumlu gelişmeler görebilirsiniz. Iş ve kariyer hayatınızda uzun süredir beklediğiniz gelir artışı bu ay yapılabilir. Iş konusunda başarılı bir ay sizi bekliyor.

2024 Mart aylık burç yorumları - 9

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, mart ayında çalışma hayatınızda yenilikler meydana gelecek. Beraber çalıştığınız ekibiniz değişebilir veya çalışma ortamınız değişebilir. Sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Genel sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ortaklıklar ve evliliklerin bitişi ile ilgili süreçler yaşanabilir. Diğer insanlar ile uzlaşı sağlamak, orta noktada buluşmak zor olabilir. Haksızlığa uğradığınız konular olabilir. Ayın sonunda gerçekleşecek tutulma hayatta yalnız kaldığınızı düşündüğünüz her insandan ve ortamdan uzaklaşmanıza neden olacak.

2024 Mart aylık burç yorumları - 10

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, mart ayı bekar olan akreplere aşk geliyor. Kendi yaratıcılığınızı arttıracağınız ve daha çok duygusal konulara daha ağırlık vereceksiniz. Çocuğu olan akrepler onların hayatıyla ilgili güzel haberler alacaklar. Aile içinde ve evlilik hayatınızda yaşanan sorunlar çözülmeye başlıyor. Çalışma ortamınıza katılan yeni iş arkadaşlarınız ile kariyer hayatınızda hızlı değişimler meydana gelecek. Eşinizin veya iş ortaklarınızın sizden gizlediği herhangi bir konu varsa bunun ortaya çıkmasına sebep olacak bir ay tutulması gerçekleşecek. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili kontrollerinizi aksatmamalısınız. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepler için şanslı etkiler mevcut.

2024 Mart aylık burç yorumları - 11

Yay Burcu: Sevgili Yay, mart ayı ev ve aile yaşantınızla ilgili değişimleri gösteriyor. Aile içindeki sağlık konuları, sorumluluklarınızın arttığı bir süreç sizi bekliyor. Evinizde su tesisatı ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Harekete geçmekte zorlanabileceğiniz bir ay olabilir, bütün zamanınızı evinizde geçirmek isteyebilir ve melankolik bir süreç yaşayabilirsiniz. Mart ayını gücünüzü toparlamak ve içsel bir hesaplaşma yaşayacağınız bir ay olarak düşünebilirsiniz. Geçmişe yolculuk etmek, köklerinizle bağlantı kurmak, geçmişinizi arındırmak için spiritüel çalışmalara katılabilirsiniz.

25 Mart tarihinde gerçekleşecek tutulma ile beraber, sosyal çevrenizdeki bazı insanlara veda edebilirsiniz. Bazı ilişkilerin bitişi bazı ilişkilerin başlangıcına neden olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili yeni konulara, projelere eğilim gösterebilir yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi ile ilgili yeni öğretmenler, eğitimciler ile tanışacaksınız. Şubat ayında kafanızı kurcalayan pek çok konuyu artık geride bırakıyorsunuz. Sizi arafta bırakan her insanı veya olayı hayatınızdan uzaklaştıracaksınız.

2024 Mart aylık burç yorumları - 12

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, mart ayında yakın çevrenizdeki insanların desteğini alabilecek ve bir süredir yapamadığınız seyahatleri gerçekleştireceksiniz. Ruhunuza iyi gelecek eğitimlere katılmak ve görünenin ötesindeki bilgiyi araştırmak isteyebilirsiniz. Aileniz ile iletişimiz yoğunlaşıyor. Etrafınızdaki insanlar ile iş yapabilme potansiyelinize odaklanacaksınız. Kardeşleriniz, akrabalarınız, ailenizin desteğini alacaksınız ve büyük bir özgüven ile kariyer hayatınızdaki dengeleri tekrar oluşturacaksınız.

Bir süredir sizi kısıtladığını düşündüğünüz insanların aslında sizin hayatta yol katedebilmeniz için en büyük destekçiniz olduklarını gözlemleyeceksiniz. Belki de kariyer rotanızı farklı alanlara çevirecek fırsatlar ile karşılaşacaksınız. İş yaşamınızda en çok adalet konusu önem kazanacak. Size bir haksızlık yapıldığıysa karşılığını alacak veya siz bir kimseye haksızlık yaptıysanız bunun bedelini ödeyeceğiniz bir ay var karşınızda. Karmik anlamda tüm hesaplaşmaların gerçekleşeceği bir ay var karşınızda, yaşananları daha derinlemesine düşünüp nisan ayında alacağınız kararlar ile hayatınızdaki dengeler değişecek.

2024 Mart aylık burç yorumları - 13

Kova Burcu: Sevgili Kova, mart ayında finansal konularda bir süredir tıkanan, gelmeyen ödemeleriniz gelecek. Kendi değerinizi tekrar fark edecek ve size teslim edilmeyen hakkınızın ne olduğunu çözümleyeceksiniz. Aslında size teslim edilmeyen bu değerin, kendinizle ilgili olduğunu fark edeceksiniz. Eğer siz kendi değerinizi belirleyebilirseniz, etrafınızdaki insanlarda bunun farkına varabilecek.

Bu ay ilahi adaletin tecelli ettiği bir ay olacak. Haksızlığa ne kadar başkaldırdıysanız, karşılığını o kadar göreceksiniz. Yurt dışına seyahatler, yurt dışıyla ilgili iş ortaklıkları, iş kuruluşları yapabilirsiniz. Hukuk mekanizmasında kendinizi savunmanız gereken mevzular gündeme gelebilir. Ancak konu sizin iyiliğinize çalışacak belki biraz bu konuda harcama yapmanız gerekebilir. Maddi kazançlarınız artıyor, hayallerinize kavuşmanıza çok az zaman kalıyor. Nisan ayı ile beraber hayatınızda yapacağınız yeni anlaşmalar sizi farklı bir pozisyona taşıyacak.

2024 Mart aylık burç yorumları - 14

Balık Burcu: Sevgili Balık, mart ayı yenilenmeniz ve geçmişte çözümlenemeyen pek çok şeyin çözümlenmesi konusunda size yardım edecek. Uzun süredir sizi uyuşturan, hareket etmenizi engelleyen pek çok konu kendiliğinden çözüme kavuşacak. Şubat ayında iç dünyanızda yaşadığınız hesaplaşmayı artık sonlandırıyorsunuz ve hayata tekrar bağlanmak için yeni nedenler bulacaksınız. Kendinizi yenileyecek ve size zarar veren şeyleri fark edip uzaklaşmaya başlayacaksınız. Bir süredir bağımlılı olduğunuz şeylerin farkına varıp vazgeçmeniz gereken noktaya ulaşacaksınız.

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