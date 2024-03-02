2024 Mart aylık burç yorumları

Ayın ilk 10 günlük süreci sancılı geçecek. 3 Mart tarihinde gerçekleşecek Venüs-Uranüs dik açısı ile değişen veya biten ilişkiler, 8-9 Mart tarihlerinde etkisini yoğun hissettirecek Mars-Uranüs dik açısı dürtüselliğin ve kontrolsüzlüğün en yoğun yaşandığı süreçleri gündeme taşıyacak. Yeryüzünde değer duygusunun ve enerjinin yer değişimi ile ilgili pek çok deneyime sebep olacak. Ülkemizde finans alanlarında ani değişimler ve dürtüsel davranışlar sebebiyle kayıplara neden olabilir. Kendimizi koruma altına almaya çalışırken düşünmeden hareket edersek kayıplar yaşayabiliriz. Hızlı harekete geçmek önemli ancak önlemsiz harekete geçmek zarar verecektir. Ülkemizde refah seviyesinin negatif anlamdaki değişimi, siyasi gerilimlerin çok fazla yaşanmasına neden olacaktır.

10 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Balık burcu ilahi olan ile ilintilidir, dünyevi olguların sona erdiği hakikat ile karşılaştığımız yerdir. Kendini tüm dünyevi deneyimlerden uzaklaştıran ve yaratıcı ile bağ kurduğumuz yerdir. Hem yarattığımız ilüzyon hem de kimseye açamadığımız inançların göstergesidir. Balık yeniayına eşlik eden Satürn ve Neptün insanlığı günahlarından, karmalarından arınmaya davet ediyor. Balık yeniayı ile içsel bir hesaplaşma süreci başlıyor ve bu hesaplaşmanın sonunca Terazi burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması da ilahi adaleti simgeliyor. Mart ayına spiritüel bir bakış açısıyla ele alırsak, ruhun bedenden ayrılış süreci ile uyandığı hakikat sonrasında yaşayacağı vicanı hesaplaşma olduğunu söyleyebilirim. Yani kendi gerçekliğimizden uzaklaşıp, hayata daha üst bir pencereden bakıp bir hesaplaşma süreci yaşayacağız.

Yeniay ile iletişim gezegenimiz Merkür Koç burcuna geçiyor, Nisan ayında Merkür Koç burcunda retro yapacağız için atacağımız imzalar, başlangıçlar önemli. 19 Mart sonrasında başlatacağımız işlerin Nisan ayında tekrarlanması veya ertelenmesi gibi konular gündeme gelebilir.

12 Mart tarihinde ise, Venüs yüceldiği Balık burcuna geçiş yapacak. Ilişkilerde bireysellikten ziyade bir olmanın, bütünleşebilmenin, fedakarlıkların, romantizmin dönemi başlıyor. Herşeyi sevebilme gücünü hissettiğimiz bir dönem olacak. Değer duygumuz yükselir, bereketimiz, yaratıcılığımız artar. Fakat satürnün balık burcunda olduğunu unutmadan bize verilen nimeti, sevgiği, şefkati doğru değerlendirmeliyiz.

23 Mart tarihinde ise, Mars Balık burcuna geçiyor ve 1 mayıs tarihine kadar balık burcunda olacak. Mars balık burcundayken enerjimizin geri çekilir, hissizleşiriz, enerji üretmek, hareket etmek yerine, durağanlaşırız, eylemlerimiz maduriyetimize dönüşebilir.

25 tarihinde Terazi burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ay tutulmaları sonlanma enerjisini barındırır. Terazi burcundaki tutulma, ilişkiler, birliktelikler, ortaklıklar, maddi değerler konusunda pek çok şeyi dönüştürecek. Tutulmanın yöneticisi Venüs, Balık burcunda bir yandan duygularımızın peşinden sürüklenirken diğer tarafta yaşadığımız deneyimler sonucunda bilgeliğe ulaşacağımız bir deneyim yaşayacağız. Kadınların adalet arayışı ve ataerkil sisteme başkaldırısı görülecek. Geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatınızda yeni başlayan konular neyse onun gelişimi ile ilgili bir süreç yaşanacak. Tutulma ilahi adaleti vurguluyor yani herkes kendi kapısının önündekine odaklanacak.

Mart ayı son 20 yıldır hayatımızda yaşanan pek çok şeyin son sahnesi gibi… Perde kapanmaya başlıyor, oyuncular yeni oyunlarını düşünürken kostümleri hazırlanıyor ve yeni oyunun heyecanı başlıyor. Aşağıda Ayın boşlukta olduğu tarihleri yazıyorum; bu tarihlerde özellikle herhangi bir şeyi başlatmaya çalışmayın, devam eden işlerinize odaklanın.

Başlangıç Tarihi Saat Bitiş Tarihi Saat

2 Mart 2024 Cumartesi 10:47:08 2 Mart 2024 Cumartesi 16:55:58

4 Mart 2024 Pazartesi 18:40:28 4 Mart 2024 Pazartesi 00:14:50

6 Mart 2024 Çarşamba 22:35:01 7 Mart 2024 Perşembe 03:38:10

8 Mart 2024 Cuma 21:55:25 9 Mart 2024 Cumartesi 04:03:10

10 Mart 2024 Pazar 22:45:12 11 Mart 2024 Pazartesi 03:19:03

12 Mart 2024 Salı 14:07:45 13 Mart 2024 Çarşamba 03:28:02

15 Mart 2024 Cuma 01:28:48 15 Mart 2024 Cuma 06:15:23

17 Mart 2024 Pazar 07:42:42 17 Mart 2024 Pazar 12:40:13

19 Mart 2024 Salı 21:52:06 19 Mart 2024 Salı 22:32:30

22 Mart 2024 Cuma 09:33:38 22 Mart 2024 Cuma 10:41:31

24 Mart 2024 Pazar 18:48:52 24 Mart 2024 Pazar 23:37:16

27 Mart 2024 Çarşamba 02:08:41 27 Mart 2024 Çarşamba 12:02:28

29 Mart 2024 Cuma 18:39:31 29 Mart 2024 Cuma 22:51:30