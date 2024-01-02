2024 Ocak aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2023 Aralık ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Ocak aylık burç yorumları - 1

Sevgili astroloji severler 2024 yılının ilk ayından hepinize merhabalar, 

Ocak ayı duygusal olarak tıkanmış ilerlemeyen olayların çözümü için harekete geçmemiz, planlı davranmamız ve güçlükler karşısında ne olursa olsun dönüşerek devam etmemizin gerekliliğini bize gösterecek. Ayın ilk günlerinde iletişim gezegeni Merkür’ün durağan pozisyonunda ve savaş gezegeni Mars’ın Merkür’den uzaklaşmaya başladığı için zihnimizi sakinleştirebilmenin yollarını arayacağız. Astrolojide sevgiyi gösterme şeklimizi, değer verdiğimiz şeyleri gösteren gezegen Venüs’ün eğlenceli olduğu Yay burcundaki seyahatinin ilk derecelerinde, soğuk, sınırlayıcı, öğretici gezegen Satürn ile oluşturduğu dik açı değer duygularımız, ruhsal dünyamız, sevgi ilişkilerinde tıkanıklıklar olabileceğini gösteriyor. Harekete geçmek istediğimizde bir başkasından değil kendi iç dünyamızın karamsarlığından oldukça fazla etkileneceğiz.

"SAVUNMA MEKANİZMASI İLE İLGİLİ KONULAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Ocak ayının ilk haftasında maddi gelirlerin kısıtı, bir şey satın almak istediğimizde zorlandığımız, bedel öderken biraz stres yaşayacağımızı gösteriyor. 4 Ocak itibari ile Mars yüceldiği Oğlak burcuna geçiş yaparak 14 Şubat tarihine kadar bu burçta kalacak. Mars’ın oğlak burcundayken olumlu özelliklerini daha fazla sergiler. Harekete geçmeden önce planlı ve programlı davranışların ödüllendirildiği bir zaman yaşanır. Mars oğlak burcunda azimlidir, hırsına yenik düşmeden sonuca ulaşabilmenin yollarını arar ve bulur. Toplumsal anlamda başarının ödüllendirildiği bir süreçtir. Özellikle bu süreçte bereket ve bolluk gezegeni Jüpiter’den aldığı destek ile başarılarını büyütme şansı yakalar. Ülkemizin kuzey ay düğümüne teması olumlu ilerlerken diplomatik ilişkiler ile ilgili ülke basınına olumlu haberler yansıyabilir. Ancak ülkemizin sınır güvenliği ile ilgili hareketlilik devam edecektir. Türkiye haritasında Mars’ın Terazi burcunda oluşu ve oğlak burcundaki transit Mars’tan dik açı alacağı için askeri hareketlilik, savunma mekanizması ile ilgili konular gündeme gelebilir.  

"KİMİLERİ KAZANÇ SAĞLARKEN KİMİLERİ KAYIPLAR YAŞAYABİLİR"

11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay Uranüs ile olumlu açısı sebebiyle özellikle toprak grubundaki burçlara (Boğa, Başak ve Oğlak) iyi fırsatlar ile gelecek. Somut değerlerin elde edilmesi, kazanç sağlanması adına toprak grupları bu dönemde karşılarına çıkacak şansları değerlendirmeliler.  Ancak yeniay 8. Evde gerçekleşiyor, üstelik ay düğümlerinin tam T karesinde kalıyor bu durum ortaklı işlerden gelecek gelirler ile sorunlar yaratabilir, ikili ilişkilerde sorunlar çıkarabilir. Finansal konular ön plana çıkacaktır kimileri kazanç sağlarken kimileri kayıplar yaşayabilir ocak ayının ilk 20 günü ile son 10 günü arasında çok farklı etkiler mevcut. Memur ve emekli zamlarından sonra ay sonunda gıda ve enerji fiyatları, gelebilecek ek vergi ve ödemeler ile ilgili mali konular halk açısından sıkıntılı etkiler barındırıyor.

Ayın son 10 gününde borsa ve yatırım araçları dikkatle takip edilmeli, TL değer kaybı yaşanırken borsa ayın son günlerinde yatırımcıları zor duruma sokabilir. Ocak ayı ölüm ve yaşam arasında yaşayacağımız çaresizliği derinden hissettirecek. Eğlence, spor, sanat, çocukların eğitim hayatı, uluslararası ilişkiler, diplomatik krizler ocak ayının en çok ön plana çıkan gündemleri olacak. 21 Ocak tarihinde yeraltı prensi Plüton, ışığın kaynağı, geleceğin semboliği Güneş ile kavuşuyor. Bu durum büyük dönüşümün başlangıcını gösteriyor. 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile doğal afetler, finansal krizler, ülke liderlerinin diplomatik ilişkiler ile ilgili ani çıkışlarını gözlemleyebileceğimiz etkiler barındırıyor. Sanat dünyasından vefat haberleri alınabilir, ülke içindeki siyasi liderlerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Ay ortalarında hava koşulları kışın en sert etkileri ile hissedilecektir. Ocak ayı krizli dönüşümler ile bitireceğimiz bir ay olacak ve özellikle bu ayın sonunda yaşadıklarımız, attığımız adımlar yılın son aylarında kendini tekrar hatırlatacak. 

Ocak ayında Ay’ın boşlukta olduğu tarih ve saatleri paylaşıyorum. Ay boşlukta iken herhangi bir işe başlamak uygun değildir. Attığımız adımlar, gösterdiğimiz çabalar karşılığını alamaz bu nedenle herhangi bir işi sürdürmek, sonuç almak istiyorsak Ay’ın boşlukta olmadığı saatleri dikkate almak önemlidir. 

 3 Ocak 2024 02:36 3 Ocak   2024 03:47 

5 Ocak 2024 14:41 5 Ocak   2024 15:40 

 7 Ocak 2024 23:22    7 Ocak   2024 00:08 

  9 Ocak 2024 21:25 10 Ocak 2024 04:33  

12 Ocak 2024 05:32 12 Ocak 2024 06:01  

14 Ocak 2024 05:49 14 Ocak 2024 06:29  

16 Ocak 2024 06:33 16 Ocak 2024 07:49 

22 Ocak 2024 23:40    22 Ocak 2024 00:51  

25 Ocak 2024 01:57 25 Ocak 2024 10:36  

26 Ocak 2024 00:19 27 Ocak 2024 22:11 

30 Ocak 2024 02:19    30 Ocak 2024 11:04  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Ocak aylık burç yorumları - 2

KOÇ 

Sevgili Koç burcu, ocak ayında kendi kaderinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Kariyer alanlarında desteklendiğiniz ve mali konular ile ilgili yeni kazanç alanları yaratabileceğiniz, işiniz ile ilgili başlatacağınız projelerde kalıcı başarı oluşturabilmeniz için çok önemli ve güzel bir ay olacak. Özellikle 11 – 19 Ocak aralığında kariyer hayatınızla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Venüs’ün Yay burcundaki seyahati devam ederken, eğitimler ve yolculuklar konusunda güzel deneyimler yaşayacaksınız.

Bu ay çalışma hırsınız ve azminiz sizi diğerlerinden öteye taşıyacak. 19 Ocak itibariyle işinizle ilgili attığınız adımların sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Farklı gelir kaynakları yaratabileceğiniz yeni anlaşmalar, sözleşmeler için uygun bir zaman. Ancak yine de güvenebileceğiniz insanlar ile hareket etmelisiniz. 25 Ocak ayında gerçekleşecek Dolunay yatırım araçlarına, borsa veya kripto konularında dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Aşk ve arkadaşlıklar ile ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Artık duygularınızla yüzleşip, gerçekleri kabullenme zamanı geldi.  

2024 Ocak aylık burç yorumları - 3

BOĞA

Sevgili Boğa burcu, bu ay vize, pasaport, kimlik başvuruları gibi önemli evraklar ile ilgileneceksin. Ayın ilk günlerinde finansal durumunu gözden geçirip, ayı ve yılı planlamak isteyebilirsin. Beraber çalıştığın insanlar ile ilişkilerinde bazı gerilimler yaşayabilirsin. Arkadaşlarınla olan ilişkilerinde iletişimsel yanlış anlaşılmalar veya güven sarsıcı olaylar yaşanabilir. Fiziksel olarak daha güçlü hissedeceğin, dış görünümün ile ilgili imaj değişiklikleri yapacağın bir ay olacak.  21 Ocak sonrasında ev ve aile konularıyla daha yakından ilgileneceksiniz. Plüton’un Kova burcuna geçişi kariyer hayatınız ve kaderinizle ilgili dönüşümün başlangıç sinyallerini verecek. Bu yıl toplum önündeki kimliğiniz, işiniz, kendinizi ortaya koyduğunuz her şeyi dönüştüreceğiniz bir yıl olacak ve bunun başlangıcı ocak ayının son 10 gününde olacak.  

2024 Ocak aylık burç yorumları - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, ocak ayında gelir-gider konularıyla yakından ilgileneceksin.  Ortaklıklar ve ortaklıklar ile sağladığın gelirler konusunda yeni gelişmelerin yaşandığı, anlaşma ve sözleşme konularının gündeminde olacağı bir ay seni bekliyor. Bu ay harcamaların ve muhasebe konularıyla ilgili yeni planlar oluşturacak, kariyer hayatın ile ilgili somut adımlar atacaksın. Küçük operasyonlar, sağlık konuları, sigorta ödemeleri, genel sağlık kontrollerini gerçekleştirebilirsin. Ocak ayında yaptığın iş ile ilgili yeni gelir kaynakları yaratabilmek adına projeler geliştirebilir, yeni ortaklıklar kurabilirsin. Mali anlamda harcamalarına dikkat etmen gerekli. Bu ay kısa yolculuklar yapacak, yakın çevren, kardeşlerinde vakit geçireceksin. Bir eğitimi tamamlamak ve hayatını, inandığın değerleri, fikirlerini değiştirecek başka eğitimlere katılabilirsin.  

2024 Ocak aylık burç yorumları - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burcu, ocak ayı evlilik ve ortaklıklar konusunda gündeminiz yoğun olacak. Ayın ilk günlerinde akciğer, üst solunum yolu rahatsızlıkları ve alerjen etkilere dikkat etmelisiniz. Mars’ın 4 Ocak itibari ile Oğlak burcuna geçişi sağlık konularına bu ay dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor, özellikle mide hassasiyeti, diş ve cilt sorunları yaratabilir. Bu geçiş aynı zamanda eşiniz veya ortaklarınız ile ilgili anlaşmazlıklar yaşanabileceğinin de göstergesi. Ancak Jüpiter ile olan olumlu açılar ve Satürn’ün su grubu Balık burcunda oluşu yaşanan sorunların üstesinden gelebileceğinizi gösteriyor. 25 Ocak dolunayı ile mali krizler oluşabilir. Eşinizin veya ortaklarınızın yaptığı harcamalar konusunda gerilimler yaşanabilir. Plan dışı harcamalar gündeminize gelebilir.  

2024 Ocak aylık burç yorumları - 6

ASLAN

Sevgili Aslan burcu, bu ay çalışmalarınızın ödüllerini alacağınız, beraber çalıştığınız insanların yardımını daha çok hissedeceğiniz ve kariyeriniz ile ilgili ani güzel çıkışlar yakalayabileceğiniz etkiler mevcut. Ayın ilk günlerinde aşk hayatınızda sıkıştığınızı, değer görmediğinizi hissedebilirsiniz. Çocuğu olan aslanlar onların sağlık konuları, eğitim konuları ile ilgili harcamalar yapacaklar. Bulaşıcı hastalıklar konusunda bu ay dikkatli olmalısınız. Çocuklardan gelebilecek sağlık sorunları oluşabilir. 4 Ocak itibariyle oğlak burcuna geçen Mars, sindirim konularında sizi zorlayabilir. Kemik ve diş sağlığı ile ilgili küçük sorunlar oluşabilir. Mars’ın bu geçişi sizi çok çalıştıracak ancak sonuçlarının olumlu olmasını sağlayacak. Bu yıl hayatınıza girecek insanlar sizi dönüştürecek, bu etki 21 Ocak itibariyle başlıyor devamında 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile ego ve güç savaşlarının yaşanacağı ilişkiler gündeminizde olacak. Bazı insanları bu ay hayatınızdan çıkarabilirsiniz. 

2024 Ocak aylık burç yorumları - 7

BAŞAK

Sevgili Başak burcu, ayın ilk günlerinde ev düzeniniz, aile içi ilişkiler ön planda olacak. Bu ay bekar olan başak burçları için aşk hayatları hareketleniyor. Uzun soluklu ilişkiler için 11 Ocak sonrası sizin için yeni tanışmaların olacağı dönemleri gösteriyor. Bu ay sanat, spor konularıyla daha yakından ilgileneceksiniz. Sanat ile ilgilenen hatta telli çalgılar ile ilgilenen başaklar için başarılarla dolu bir ay olacak. Ocak ayı üretken olduğunuz, fiziksel olarak kendinizi iyi hissettiğiniz, şans oyunları ve borsa da şanslı etkiler yakalayabileceğiniz bir ay olacak. 11-19 Ocak tarihleri arasında yapacağınız yatırımlarda dikkatli olursanız kazanç sağlama ihtimaliniz artacaktır. Evli olan Başaklar gebelik haberleri alabilirler. 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Çalışma ve hizmet alanlarında hukuki sorunlar yaşanabilir.  

2024 Ocak aylık burç yorumları - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi burcu, ocak ayının ilk günlerinde yakın çevreniz, kardeşleriniz ile ilgili iletişim sorunları gündeminizi oluşturacak. Ayın ilk günlerinde yaşanabilecek kaza olaylarına karşı dikkatli olmalısınız. Ailenizle ilgili konularla yakından ilgilenecek, ev dekorasyonu, ev düzenleme, aileden gelecek maddi yardımlar gündeminizde olacak. Bu ay bazı teraziler ev alım-satım, kiralama konularıyla ilgilenecekler. Çalışma hayatınızla ilgili yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere bu ay dikkat etmelisiniz. 17 Ocak civarında evlilik ve ortaklıklar konusunda krizler yaşanabilir. Ayın son haftasında aile, yakın çevre ve sosyal çevrenizle ilgili iletişim yoğunluğunuz devam edecek. Bu dönemde özellikle ortaklıklar ve evlilik konularında kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık hayatınızda güç çatışmaları yaşanabilir.  

2024 Ocak aylık burç yorumları - 9

AKREP

Sevgili Akrep burcu, ocak ayının ilk günlerinde mali konularla ilgili sıkışıklık yaşanabilir. İşinizle ilgili yaptığınız anlaşmalarda sorunlar yaşamamak adına yükümlülüklerinizi gözden geçirirken dikkat etmelisiniz. Bu ay yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak, çok sık seyahat edeceksiniz. 21 Ocak civarında kaderiniz değişiyor. Bu tarihten sonra kariyer hayatınızda, ev-aile yaşantınızda değişiyor. Kariyer hayatınızda otorite pozisyonundaki kişilerin değişimi söz konusu olabilir. Bazı akrepler aile veya eş desteği ile yeni bir iş, proje başlatabilirler.    

2024 Ocak aylık burç yorumları - 10

YAY

Sevgili Yay burcu, ocak ayına başlarken hayatta kendinizi ifade ederken tıkandığınızı hissedebilirsiniz. Venüs’ün Yay burcunda hareketi devam ederken fiziksel olarak daha iyi hissedeceksiniz. Bu ay imaj değişimi, diyet, estetik konularına daha fazla vakit ayıracaksınız. Mars’ın 4 Ocak itibariyle oğlak burcuna geçişi mali konularda beklenmedik harcamaların oluşabileceğini gösteriyor. Ocak ortalarında yeni iş fırsatları karşınıza çıkarken, kazançlarınızı arttırabileceğiniz etkiler barındırıyor. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alacaksınız.  Ocak ayının son haftasında, yakın akrabalarınız, kardeşleriniz ile iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ay sonunda finansal dengeler normale dönmeye başlıyor. Çocuk sahibi olan Yay burçları ayın son haftasında ateşli hastalıklara, solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmalılar. 

2024 Ocak aylık burç yorumları - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak burcu, öncelikle güneş hala oğlak burcunda seyrine devam ettiği için doğum gününüz kutlu olsun. Ocak ayına başlarken zihniniz karışık, içsel dünyanızdaki hesaplaşma süreci devam ediyor. Ocak ayında çok üretken olacak, harekete geçecek, kısa seyahatler yapacaksınız. Ancak ilk günlerinde yapmak istediğiniz seyahatleri, sözleşmeleri, anlaşmaları iptal etmek durumunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinize, fikirlerinize değer verilmediğini hissedebilirsiniz. Bu ay gerçekleşecek Oğlak yeniayı size fiziksel olarak toparlanabilmeniz için bir şans verecek. Aşk hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ancak aile ve iş yaşantınızdaki ilişkileriniz ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. 21 Ocak sonrasında mali konularda biraz zorlanabilirsiniz. Ancak kariyer konusunda yeni bir dönem başlıyor sizin için.  Kazançlarınızı ve kariyerinizi güçlendireceksiniz. Ancak ayın son haftasında yapılacak harcamalara dikkat etmelisiniz, sizi mali anlamda zora sokabilir. Bu dönemde bir borç ödeme, sigortalar, vergiler ile ilgili unutulan bazı konular gündeme gelebilir. 

2024 Ocak aylık burç yorumları - 12

KOVA

Sevgili Kova burcu, bu ay sosyal çevrenizde kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara sebep olan iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ancak bu ay sosyal çevreniz kalabalıklaşıyor, insanlar tarafından çok sevildiğinizi hissedeceksiniz. Mars’ın oğlak burcuna geçişi ile gizli düşmanlıklar ile karşılaşabilirsiniz. Harekete geçmek isteyeceksiniz, bunun için ailenizden yardım alabilirsiniz. 11 Ocak civarında maddi gelirlerinizi arttırabilmeniz için yeni projeler oluşturabilirsiniz. Ev veya araba almak isterseniz şanslı bir dönem. 19 Ocak civarında maddi konular ile ilgili aldatılma durumlarına dikkat etmelisiniz. Bu dönemde sizi öfkelendirecek ticari gelişmeler olabilir.

21 Ocak itibariyle hem güneş hem de Plüton gezegeni kova burcuna geçiyor. Plüton dönüşüm gezegenidir ve yeraltını temsil eder, güneş ise gelecektir, ışık kaynağıdır. Karanlıkların prensi Plüton, Güneş ile kavuştuğunda gelecekle ilgili dönüşümün başlangıç gününü temsil ediyor. Hayatınızda artık çürümüş size hizmet etmeyen ne varsa bu kavuşum döngüsüyle dönüşmeye başlıyor. 25 Ocak civarında sağlığınıza dikkat edin, bu dönemde eşiniz ile duygusal çatışmalar yaşayabilirsiniz.  Kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. 

2024 Ocak aylık burç yorumları - 13

BALIK

Sevgili Balık burcu, ayın ilk günlerinde kariyeriniz ile ilgili sınırlandırılmış, engellenmeye çalışıldığınızı hissedebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizle ilgili yoğun iletişim kurmanız gereken konular gündeminizde olacak. Bu ay kariyerinizle ilgili yurt dışı fırsatlarını değerlendireceksiniz. Ayın ilk günlerindeki sınırlanmış his daha sonrasında kendini eğlenceye bırakıyor. Bu ay sosyalleşecek, arkadaşlarınız ile ortak iş geliştirmenin yollarını arayacaksınız. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile sosyal konular ile ilgili yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler sizi destekliyor. Kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, komşularınızla keyifli vakit geçireceksiniz. Ancak sosyalleşirken nakit harcamalarınızı düzene koymalısınız.

21 Ocak itibariyle Plüton ve Güneş kova burcuna geçiş yapıyor bu durum ruhsal anlamda bir dönüşüm başlangıcını temsil ediyor. 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hayatınızda önemli değişikliklerin olacağı ocak ayı panik olmadan, sağlığınızı riske atmadan harekete geçmeniz gerektiğini gösteriyor. Sinir sisteminiz ve kalp rahatsızlıklarına dikkat edin. Beraber çalıştığınız insanlar, çalıştırdığınız elemanlar ile güç çatışması içine girebilirsiniz. 

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