2024 Ocak aylık burç yorumları

Sevgili astroloji severler 2024 yılının ilk ayından hepinize merhabalar,

Ocak ayı duygusal olarak tıkanmış ilerlemeyen olayların çözümü için harekete geçmemiz, planlı davranmamız ve güçlükler karşısında ne olursa olsun dönüşerek devam etmemizin gerekliliğini bize gösterecek. Ayın ilk günlerinde iletişim gezegeni Merkür’ün durağan pozisyonunda ve savaş gezegeni Mars’ın Merkür’den uzaklaşmaya başladığı için zihnimizi sakinleştirebilmenin yollarını arayacağız. Astrolojide sevgiyi gösterme şeklimizi, değer verdiğimiz şeyleri gösteren gezegen Venüs’ün eğlenceli olduğu Yay burcundaki seyahatinin ilk derecelerinde, soğuk, sınırlayıcı, öğretici gezegen Satürn ile oluşturduğu dik açı değer duygularımız, ruhsal dünyamız, sevgi ilişkilerinde tıkanıklıklar olabileceğini gösteriyor. Harekete geçmek istediğimizde bir başkasından değil kendi iç dünyamızın karamsarlığından oldukça fazla etkileneceğiz.

"SAVUNMA MEKANİZMASI İLE İLGİLİ KONULAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Ocak ayının ilk haftasında maddi gelirlerin kısıtı, bir şey satın almak istediğimizde zorlandığımız, bedel öderken biraz stres yaşayacağımızı gösteriyor. 4 Ocak itibari ile Mars yüceldiği Oğlak burcuna geçiş yaparak 14 Şubat tarihine kadar bu burçta kalacak. Mars’ın oğlak burcundayken olumlu özelliklerini daha fazla sergiler. Harekete geçmeden önce planlı ve programlı davranışların ödüllendirildiği bir zaman yaşanır. Mars oğlak burcunda azimlidir, hırsına yenik düşmeden sonuca ulaşabilmenin yollarını arar ve bulur. Toplumsal anlamda başarının ödüllendirildiği bir süreçtir. Özellikle bu süreçte bereket ve bolluk gezegeni Jüpiter’den aldığı destek ile başarılarını büyütme şansı yakalar. Ülkemizin kuzey ay düğümüne teması olumlu ilerlerken diplomatik ilişkiler ile ilgili ülke basınına olumlu haberler yansıyabilir. Ancak ülkemizin sınır güvenliği ile ilgili hareketlilik devam edecektir. Türkiye haritasında Mars’ın Terazi burcunda oluşu ve oğlak burcundaki transit Mars’tan dik açı alacağı için askeri hareketlilik, savunma mekanizması ile ilgili konular gündeme gelebilir.

"KİMİLERİ KAZANÇ SAĞLARKEN KİMİLERİ KAYIPLAR YAŞAYABİLİR"

11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay Uranüs ile olumlu açısı sebebiyle özellikle toprak grubundaki burçlara (Boğa, Başak ve Oğlak) iyi fırsatlar ile gelecek. Somut değerlerin elde edilmesi, kazanç sağlanması adına toprak grupları bu dönemde karşılarına çıkacak şansları değerlendirmeliler. Ancak yeniay 8. Evde gerçekleşiyor, üstelik ay düğümlerinin tam T karesinde kalıyor bu durum ortaklı işlerden gelecek gelirler ile sorunlar yaratabilir, ikili ilişkilerde sorunlar çıkarabilir. Finansal konular ön plana çıkacaktır kimileri kazanç sağlarken kimileri kayıplar yaşayabilir ocak ayının ilk 20 günü ile son 10 günü arasında çok farklı etkiler mevcut. Memur ve emekli zamlarından sonra ay sonunda gıda ve enerji fiyatları, gelebilecek ek vergi ve ödemeler ile ilgili mali konular halk açısından sıkıntılı etkiler barındırıyor.

Ayın son 10 gününde borsa ve yatırım araçları dikkatle takip edilmeli, TL değer kaybı yaşanırken borsa ayın son günlerinde yatırımcıları zor duruma sokabilir. Ocak ayı ölüm ve yaşam arasında yaşayacağımız çaresizliği derinden hissettirecek. Eğlence, spor, sanat, çocukların eğitim hayatı, uluslararası ilişkiler, diplomatik krizler ocak ayının en çok ön plana çıkan gündemleri olacak. 21 Ocak tarihinde yeraltı prensi Plüton, ışığın kaynağı, geleceğin semboliği Güneş ile kavuşuyor. Bu durum büyük dönüşümün başlangıcını gösteriyor. 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile doğal afetler, finansal krizler, ülke liderlerinin diplomatik ilişkiler ile ilgili ani çıkışlarını gözlemleyebileceğimiz etkiler barındırıyor. Sanat dünyasından vefat haberleri alınabilir, ülke içindeki siyasi liderlerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Ay ortalarında hava koşulları kışın en sert etkileri ile hissedilecektir. Ocak ayı krizli dönüşümler ile bitireceğimiz bir ay olacak ve özellikle bu ayın sonunda yaşadıklarımız, attığımız adımlar yılın son aylarında kendini tekrar hatırlatacak.

Ocak ayında Ay’ın boşlukta olduğu tarih ve saatleri paylaşıyorum. Ay boşlukta iken herhangi bir işe başlamak uygun değildir. Attığımız adımlar, gösterdiğimiz çabalar karşılığını alamaz bu nedenle herhangi bir işi sürdürmek, sonuç almak istiyorsak Ay’ın boşlukta olmadığı saatleri dikkate almak önemlidir.

3 Ocak 2024 02:36 3 Ocak 2024 03:47

5 Ocak 2024 14:41 5 Ocak 2024 15:40

7 Ocak 2024 23:22 7 Ocak 2024 00:08

9 Ocak 2024 21:25 10 Ocak 2024 04:33

12 Ocak 2024 05:32 12 Ocak 2024 06:01

14 Ocak 2024 05:49 14 Ocak 2024 06:29

16 Ocak 2024 06:33 16 Ocak 2024 07:49

22 Ocak 2024 23:40 22 Ocak 2024 00:51

25 Ocak 2024 01:57 25 Ocak 2024 10:36

26 Ocak 2024 00:19 27 Ocak 2024 22:11

30 Ocak 2024 02:19 30 Ocak 2024 11:04