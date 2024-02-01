2024 Şubat aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Şubat ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Şubat aylık burç yorumları - 1

Sevgili Astroloji severler yılın ikinci ayından merhabalar,

Şubat ayındaki gökyüzü ani ve sarsıcı değişimlerin yaşandığı, hayatımızdaki rotamızı tekrar belirleyeceğimiz, denge arayışımızın yükseleceği, temkinli olmak isterken, kontrolü bırakmak istemezken değişen koşullara uyum sağlamaya çalışacağız.

Kişisel gezegenler Merkür, Venüs ve Mars şubat ayında Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacaklar. Ilk olarak 5 Şubat tarihinde Merkür’ün Kova burcuna geçiyor, Plüto ile kavuşum yapacağı için düşünce şeklimiz, olayları algılama biçimimiz, iletişim yönümüz tamamen dönüşüyor. Merkür Kova burcundayken düşüncelerimizi özgürce ifade etmek isteriz, fikirlerimizin kimse tarafından kısıtlanmasını istemeyiz, kararlılığımız daha yüksektir, etrafımızda olan biten olayları daha kolay algılarız, farkındalığımızın arttığı, kolektiften beslendiğimiz bir süreç yaşanır. Plüton ile kavuşumu bilinç altımızdaki herşeyin günyüzüne çıkmasına neden olacak. Özellikle Ocak ayında gerçekleşen Güneş-Plüton kavuşumunda hayatımızda gerçekleşen olaylarla ilgili düşüncelerimiz derinleşecek. Inançlar konusunda sorgulayıcı, bilincimizi değiştiren olaylar yaşayacağız.

8 Şubat tarihinde Venüs ile Uranüs arasında güzel bir enerji alışverişi olacak, ilişkiler ve maddi kaynaklar konusunda beklenmedik güzel gelişmeler yaşanabilir. Ancak Güneş ile Uranüs arasındaki dik açı bizi sarsan, yenilikçi, hayatı tamamen değiştiren devrim niteliğindeki değişimlerin göstergesi. Bu değişimlerin biraz sancılı olacağını söylemekte fayda var. Uranüs sistemin devrimci, yenilikçi gezegenidir, temas ettiği gezegenler ile alışık olmadığımız yenilikçi ancak bazen alışmakta güçlük çekeceğimiz olaylar yaratabilir. Toprak sarsıntıları, hava koşullarıyla ilgili ani değişimler, hava yolu taşımacılığıyla ilgili meydana gelecek teknik aksaklıklar, uçak kazaları, raylı taşıma araçlarıyla ilgili sorunlara neden olabilir.

Güneş Kova burcundayken bireysel ego değil, toplumsal değerler ve olgular daha ön planda olur. 10 Şubat tarihinde gerçekleşecek Uranüs dik açılı Yeniay, toplum bilincinin devrimci yanını ön plana çıkartabilir. Bu yeniay ile beaber grevler, başkaldırılar, toplumsal olaylar çok yoğun yaşanır. Ülkemizde hukuk ve adalet sistemi, meclis ve halkı ilgilendiren konularda beklenmedik ani gelişmeler. Sağlık çalışanları, doktorlar, ilaç endüstirisi ile ilgili yasa değişiklikleri meydana gelebilir. Eğitim ve inanç konularıyla ilgili alınacak kararlar, yaptırımlar, çocukların eğitim müfredatıyla ilgili meydana gelecek eleştirel, karşı çıkılan haberler gündeme gelebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Şubat aylık burç yorumları - 2

Merkür gezegeninden sonra 13 Şubat tarinde Mars Kova burcuna geçiş yapacak. Dönüşen fikirlerimizi savunma moduna geceğiz. Mars mitolojide savaş gezegenidir, astrolojik olarak enerjimizi nereye yönlendireceğimizi, hayatta kalma iç güdümüzü, mücadele gücümüzü temsil eder. Merkür Plüto kavuşumu fikirsel çatışmaların yaşandığı şu günlerde, Mars’ın Plüto ile kavuşarak oluştracağı sinerji gelişen olaylara karşı bir baş kaldırı niteliğinde. Bu kavuşum 0 derece gerçekleşeceği için, mücadele edilecek konuların yeni başladığının göstergesi. Toplumsal konuların daha fazla önem kazandığı şu günlerde, siyasi gerilimlerin artması ve fikir ayrılıkları sebebiyle insanların gerilimine sebebiyet verebilir. 13 ve 14 Şubat tarihleri başkaldırıların, fikir çatışmalarının çok fazla ortaya çıkacağını gösteriyor. Dünya’da yaşanan savaşlar konusunda pek çok milletin barış yürüyüşü yapacağını ve düzen değişimiyle ilgili insanların ilk başkaldırılarını ortaya koyacağı bir şubat ayı bizleri bekliyor.

16 Şubat tarihi geldiğinde ise, sevgi, ilişkiler, maddi değerler ve diplomatik konuları temsil eden Venüs’ün Kova burcuna geçmesi, barış ve insan hakları, özgürlük mücadelesinin kadınlar tarafından daha fazla önemseneceğini ve kadın haklarını da ilgilendiren pek çok direnişi tüm dünyada görmeye devam edeceğiz.

Şubat ayı, Plüto Kova dönemine bireylerin hazırlık aşaması ve bir eşikten atlaması gibi düşünülebilir. Ocak ayında gerçekleşecen Güneş-Plüto kavuşumu ışığı bulabilmemiz adına bizi en karanlık yönümüzde yüzleştirirken, Şubat ayında gerçekleşen Merkür-Plüto, Mars-Plüto ve Venüs Plüto kavuşumları insan olmanın derinliklerini bize gösterecek ve bireyselliğin değil, bir arada olmanın insanlığa güç kazandırdığını hızlı bir şekilde bizlere gösterecek.

Bu ay Merkür iki kere burç değiştirecek, takvimler 23 Şubat’ı gösterdiğinde iletişim gezegeni Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. Analitik aklın temsili ve en güçlü olduğu Başak burcunun karşısında yer alacak olan Merkür Balık transiti zihinsel olarak dağılmaya sebep olabilir. Olaylara daha bütünsel bir bakış açısı kazanırken, somut olaylar üzerinden ilerlemek bizi zorlayabilir.

24 Şubat tarihinde gerçekleşecek Başak Dolunay’ı ülkemizin ve halkımızın aslında gerçek ihtiyaçlarının neler olduğunu ortaya koyacak nitelikte. Eğitim müfredatında yapılacak değişimler, özellikle inanç meseleleri ile ilgili konularda halkı düşünce ve fikirleri ile birbirinden ayrıştıracak söylemler meydana gelebilir. Muhakeme yapmak zorlaşabilir, adınıza alınan kararlara itiraz etmek güçleşebilir.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 3

28 Şubat tarihinde Güneş, Merkür ve Satürn Balık burcunda kavuşum yapacaklar. Bu kavuşum bilinç altındaki pek çok konunun dışarı, yüzeye yansımasına neden olacak. Ülkemizin Güney Ay Düğümü hattında gerçekleşecek olan bu kavuşum, geçmişe yönelik alınan kararların tekrar sorgulanması, adalet ve hukuk düzeniyle ilgili yaptırımlara karşı oluşacak itirazların göstergesi. Anayasa değişimi ile ilgili konuların tartışılacağı, geçmişte yine aynı tarihte alınan kararların tekrar gündeme geleceğini gösteriyor. Aynı zamanda su yatakları, denizler ve sıvılar ile ilgili insanlığın sınavı olacak bir afet gözlemlenebilir.

Şubat ayı devrim niteliğinde gelişecek olayların, dönüşümün kaçınılmaz olduğu gözler önüne seren hayatımızı farklı bir yöne çevirmek zorunda olacağımız kimilerine ani güzel fırsatların geleceği, kimilerine yıkımlar sonucunda yeni şeylerin inşaa edilmesi gerektiğini gösteren kış temalarını yoğun yaşayacağımız bir ay olacak. Bilincimiz, gücümüz, sevgimiz, ilişkilerimiz değişiyor. Şubat ayı bittiğinde hayatımızda da pek çok insanın, olayın, durumun bittiğini ve artık başka rotalar çizmemiz gerektiğini gözlemleyeceğiz.

Ay’ın boşlukta olduğu zamanları aşağıda belirtiyorum, bu dönemlerde yapacağımız işlere, atacağımız adımlara, beklentilerimize özen gösterirsen zamanımızı daha iyi yöntebiliriz.

Başlangıç Tarih Saat Bitiş Tarihi Saat

1 - 12:03:10 1 Feb 2024 23:36:52

4 - 2024 06:24:18 4 Feb 2024 09:27:59

6 - 2024 08:06:09 6 Feb 2024 15:08:34

8 - 2024 10:52:22 8 Feb 16:59:23 2024

10 -  2024 01:59:09 10 Feb 2024 16:42:24

12 - 2024 15:31:25 12 Feb 2024 16:25:48

14 - 2024 13:20:30 14 Feb 2024 18:02:14

16 -  2024 18:00:55 16 Feb 2024 22:39:28

21 -  2024 09:37:47 21 Feb 2024 16:40:26

23 -  2024 07:18:12 24 Feb 2024 04:37:32

26 - 2024 10:35:16 26 Feb 2024 17:29:20

27 - 2024 21:21:42 29 Feb 2024 06:09:07

23 - 2024 07:18:12 24 Feb 2024 04:37:32

26 - 2024 10:35:16 26 Feb 2024 17:29:20

27 - 2024 21:21:42 29 Feb 2024 06:09:07

Gelelim şubat ayında burçları neler bekliyor, bu kadar önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı ayda hangi burç nasıl etki alacak gelin bakalım

2024 Şubat aylık burç yorumları - 4

Koç Burcu: Sevgili Koç, Şubat ayında kariyeriniz ve işinizle ilgili ani fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu ay sosyal çevrenizde güçlü bağlantılar, arkadaşlar edinecek ve beraber iş yapabilmenin yöntemlerini arayacaksınız. Harcamalar ve yatırımlar konusunda dikkat etmeniz gereken bir ay olacak. Beklediğiniz ödemelerin gecikmesi, yatırımlarınızdan kazanç sağlamak konusunda güçlük yaşayabilirsiniz. Fırsat gibi gördüğünüz şeylerden zarar görebilirsiniz, başkalarının yönlendirmeleri veya yaptıklarını kopyalamak yerine kendi yöntemlerinizi oluşturmanız size fayda sağlayacaktır.

Ortaklı işlerden zarar etme ihtimaliniz yüksek. Partnerinizle ilişkinizi toparlamanız ve herkesin kendi özgürlükleri çerçevesinde hareket etmesi ikişkinize yeni bir düzen getirebilir. Ayın son hafta çalışanlarınız veya beraber çalıştığınız insanlar ile iletişim kurmakta güçlük çekebilirsiniz. Hesap ve muhasebe konularıyla ilgileneceksiniz. Fikir alışverişi yaparken anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Beslenme düzeninizle ilgili dikkat etmeniz gerekli, alacağınız ilaçların yan etkilerini görme ihtimaliniz yüksek. Bu ay ilaç ve gıda zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalısınız. Yine ayın sonunda gerçekleşen dolunay işinizle ilgili yapacağınız proje teslimleri kazançlarınızı, değerinizi arttırmanıza yardımcı olacaktır.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 5

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, Şubat ayında hayatınız, mesleğiniz, eğitiminiz, kariyeriniz, kaderiniz değişiyor. Doğru bildiklerinizin değişeceği, hayatta güven duyduğunuz kişilere, kurumlara karşı bakış açınızın değişeceği bir ay olacak. Eviniz, çalışma hayatınız, yakın çevrenizde dönüşümler yaşanacak. Sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Imaj değişimi, dış görünümünüz ile ilgili konularda yapacağınız değişiklikleri 14 şubata kadar tamamlamalısınız. Ayın sonunda çocuklarınızla ilgili sizi mutlu hissettirecek haberler alabilirsiniz. Çocuğu olmayanlar aşk hayatıyla ilgili keyifli zamanlar yaşayacaklar. Bazı Boğa’lar doğum haritası uygunluğuna göre evlenme kararı alabilir veya evlilik teklifi alabilir. Sanatsal yönler, hobiler ile daha fazla ilgileneceksiniz.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 6

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, Şubat ayında uzak yol seyahatleri, eğitimler, hukuksal konularda şanslı olacaksınız. Ayın ilk haftalarında mali durumuz düzeliyor, ortak çalışmalardan elde ettiğiniz gelirleriniz artıyor. Şubat ayı başlarken tüm ayı planlamak ve hangi hafta nerede olacağınız, nereye seyahat edeceğinizi belirleyeceksiniz. Yoğun bir ay sizi bekliyor. Çok fazla sosyalleşecek, işiniz ve kimliğiniz ile ön planda olacaksınız. Bazı seyahatlerinizi iptal etmek durumunda kalabilirsiniz. Ayın son haftasında kariyer ve ev yaşantınızla ilgili konularda bir düzenlemeye gideceksiniz. Özellikle ev ve aile ilişkileriyle ilgili gerilimler yaşanabilir. Bazı ikizler burçları ayın sonunda taşınma kararı alabilir.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 7

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, Şubat ayının ilk günlerinde partneriniz ve ortaklıklarınızla ilgili konular daha fazla gündemizde olacak. 9 Şubat tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile giderlerinizle ilgili yeni bir düzenleme yapabilir, kredi çekebilir veya bir arkadaşınızla mali konularda yardımlaşma yapabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı insanlara veda etmeniz gerekebilir, aniden hayatınızdan çıkan insanların duygusal olarak üzerinizde bıraktığı şok etkisini şubat sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

Ölüm ve yaşam arasındaki o kısa çizginin anlamını çok defa sorgulayacağınız ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Sigorta ödemeleri, vergiler, muhasebesel konularla ilgili beklenmedik olaylar ile karşılaşabilirsiniz. 24 Şubat tarihinde gerçekleşecek dolunay ile yakın çevrenizdeki insanlar ile daha sık görüşecek bazen fikir tartışmaları yaşayacaksınız. Eğitiminizle ilgili almanız gereken önemli kararlar olabilir. Arkadaşlarınızla daha sık görüşecek, kısa yolculuklar veya ziyeretler gerçekleştireceksiniz.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 8

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, Şubat ayının ilk haftalarında işinizle ilgili plan program yapacak, çalışanlarınız ve işinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Şubat ortalarından itibaren partneriniz veya ortaklarınızla farklı yönlere hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu ay beraber olduğunuz insanlar ile fikir ayrılıkları, yol ayrılıkları yaşayabilirsiniz. 24 Şubat tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile gelir-gider dengesi sağlamaya çalışacak, muhasebe kayıtlarınız, sigorta ödemeleriniz, vergi ödemelerinizle ilgileneceksiniz.

Ortak gelirler ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu ay sağlığınıza dikkat etmelisiniz, tansiyon ve kalp ile ilgili hassas davranmanız gereken bir ay olacak, özellikle 9 Şubat tarihinde gerçekleşecek Yeniay hem hayatınızdaki insanlar hem de sizin için sağlık konularına dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Patronunuz veya hayatınızdaki otorite figürleri ile ani gerilimlere açık bir ay olacak ani kararlar almadan gerçekçi düşünceler ile hareket etmelisiniz.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 9

Başak Burcu: Sevgili Başak, Şubat ayının ilk günlerinde yakın çevreniz, çalışma ortamınızda yakın olduğunuz insanlar ile ilgili konularla ilgileneceksiniz. Sizi kısıtlayan düşünceler ve fikirlerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hizmet alanları, çalışma alanları yeni alacağınız sorumluluklar olacak. Beraber çalıştığınız insanların işten ayrılması, görev bırakması sorumluluklarınızı arttıracaktır.

Çalışma ortamınızda haksızlığa uğradığınızı düşünseniz bile kariyerinizle ilgili sizi olumlu etkileyecek gelişmeler olacak. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir ay, bol koşturmacalı, işinizin içeriği değişiyor, sorumluluklarınız değişiyor, ekibiniz güçleniyor. 24 şubat itibariyle partneriniz veya ortaklarınızla ilgili konularda düzenleme yapma ihtiyacı hissedebilrisiniz. Etrafınızdaki insanların duygusal beklentileri karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Olaylara yaklaşım biçiminizi değiştirmeniz gerekebilir. Insanların sizden beklentileri daha duygu odaklıyken siz daha gerçekçi ve rasyonel yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 10

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, Şubat ayının ilk günlerinde yatırım fırsatlarına açık olun, yeni bir gayrimenkul yatırımı, toprak alımı gibi işler ile ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınızda partnerinizle gerilimli tartışmalar içinde bulabilirsiniz kendinizi, fiziksel olarak yakın olamamak, uzak mesafe ilişkisi olanlar için bu ayın ilk haftaları gergin geçebilir. 9 Şubat civarında yatırımlarınızla ilgili beklenmedik kayıplar yaşanabilir, bu konuda belki de profesyonel bir destek alabilirsiniz. Bekar olan Terazi burçları için Şubat ayı oldukça hareketli geçecek, yeni bir aşk gelebilir.

Üretkenlik ve sanatsal yönleriniz aktif olacak. Bazı teraziler spora başlayabilir. Imaj değişiklikleri için ani kararlar alsanız bile sonuçları şubat ayının ikinci yarısında çok güzel olacaktır. Çocuğu olan Teraziler bu ay en çok çocuklarıyla ilgilenecekler, onların eğitimleri için harcamalar yapabilirler. 24 şubat sonrasında içe kapanmak isteyebilir, sağlık konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çalışanlarınız, günlük rutinlerinizle ilgili bazı değişimler meydana gelebilir.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 11

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, şubat ayının ilk günlerinde yakın çevreniz ve partnerinizle ilgili gelişmleler sizi mutlu hissettirecek. Ancak aile ve iş yaşamınızla ilgili bazı krizler yaşayabilirsiniz. Özellikle 9 Şubat civarında evli olan akrep burçları gerilimler karşısında sakinliğini korumaları daha doğru olacaktır. Ani ayrılıklar gündeme gelebilir. Aile ile yapılan işler veya aile sorumlulukları bu ay gündeminizi fazlasıyla meşgul edecek. Ev değiştirebilir, taşınabilirsiniz. Evinizle ilgili bir dönüşüm, yıkım kararı alınabilir. 24 şubat itibariyle aşk hayatınızda yaşadığınız konuları arkadaşlarınızla çözümlemek isteyebilir, daha fazla sosyalleşmek ve olaylardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu ay ev ve aile içinde gerçekleşen olaylar nedeniyle işinize vakit ayırmakta zorlanabilirsiniz. Veya iş ortamınızda sürekli olarak mücadele etmeniz gereken insanlar ile karşılaşabilirsiniz.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 12

Yay Burcu: Sevgili Yay, şubat ayında yakın çevrenizdeki insanlar ile daha fazla iletişimde olacak, kardeşlerinizle ilgili konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilir, kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Çalışanlarınız, beraber çalıştığınız insanlar değişiyor. Mali konularda yeni fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz ancak atacağınız imzalara dikkat etmelisiniz. Medya ve iletişim konuları ile daha yakından ilgilenecek yeni birşeyler öğrenme ihtiyacı hissedeceksiniz. 24 şubat itibariyle kariyeriniz ve işinizle ilgili konularda iletişim sorunları oluşabilir. Aile içinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Eviniz ve yaşam alanlarınızla ilgili su ve tesisat sorunları oluşabilir.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 13

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, şubat ayında kariyer ve kazançlar ile ilgili önemli fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili sizi zorlayan yeni mali gelişmeler olabilir. Bu ay kendinizi değersiz hissettirecek olay ve kişiler ile daha fazla uğraşmanız gerekecek. Finasal konularda sizi ileriye taşıyacak fırsatlar ile karşılaşacaksınız ancak bunları gerçekleştirme noktasında karşınıza beklenmedik engeller çıkabilir. Bu ay aşk hayatınızda sizi üzecek durumlar oluşabilir. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. 24 Şubat itibariyle etrafınızdaki insanlardan uzaklaşmak isteyebilir, seyahat planları yapabilirsiniz. Eğitim ve akademik konularla daha fazla ilgilenecek bazı eğitimlerinizi bitireceksiniz. Aşk hayatınızdaki sorunları Başak dolunayı sonrasında çözüme kavuşturabilirsiniz.

2024 Şubat aylık burç yorumları - 14

Kova Burcu: Sevgili Kova, Şubat ayı tüm özelliklerinizi göstereceğiniz aksiyon dolu bir ay olacak. Ev değişimleri, aile içinde yaşanan krizler ve bu krizlerin çözüme kavuşması. Kadınlardan gelen yardımlar özellikle iş yaşamınızla ilgili sizi dönüştürecek nitelikte olacak. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen Yeniay ile özgürlüğünüzü kısıtlayan ne varsa geride bırakmaya hazırsınız. Krizleri geride bırakmak ve ayağa kalmak için bir fırsat olabilir. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı konular, eğitimler, seyahatler konusu daha fazla ilgi alanınız haline gelecek. Yeni bir ev düzeni yapabilir bu yeni düzenler için mali olarak biraz zorlanabilirsiniz. 24 Şubat tarihinde gerçekleşecek Dolunay yaptığınız iş anlaşmaları, muhasebesel hatalar nedenle fazla para harcamanıza neden olabilir.-

2024 Şubat aylık burç yorumları - 15

Balık Burcu: Sevgili Balık, şubat ayına başlarken arkadaş çevreniz, sosyal ortamınızla ilgili şanslı olduğunuz hissettiren kişiler ve olaylar ile karşılaşacaksınız. Şubat ayı tamamen içe döndüğünüz, psikolojik olarak sizi zorlayan olayların ne olduğunu gün yüzüne çıkartacak etkiler barındırıyor. Özellikle ocak ayında yaşadığınız olaylar ve hissiyatları çözümleyebilmeniz adına kendinizle daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizle iletişim kurarken gergin hissedebilrisiniz, kardeşler, komşular ile yapacağınız görüşmelerde sizi olumsuz etkileyen diyaloglar içinde kalabilirsiniz. 9 Şubat itibariyle yaşadığınız olaylar hayata bakış açınızı tamamen değiştirebilir, düşünceleriniz, fikirleriniz tamamen değişecek şekilde şaşırtıcı olaylar yaşayabilirsiniz. 24 şubat itibariyle gerçekleşecek Başak dolunayı partneriniz ile ilgili duygusal konularda anlaşmazlıklara neden olabilir. Ayın son haftalarında duygularınızı anlatmak isteyecek ve insanlarla iletişim kurmak isteyecek yaşanan yanlış anlaşılmaları çözümlemek isteyeceksiniz.

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