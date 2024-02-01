2024 Şubat aylık burç yorumları

Sevgili Astroloji severler yılın ikinci ayından merhabalar,

Şubat ayındaki gökyüzü ani ve sarsıcı değişimlerin yaşandığı, hayatımızdaki rotamızı tekrar belirleyeceğimiz, denge arayışımızın yükseleceği, temkinli olmak isterken, kontrolü bırakmak istemezken değişen koşullara uyum sağlamaya çalışacağız.

Kişisel gezegenler Merkür, Venüs ve Mars şubat ayında Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapacaklar. Ilk olarak 5 Şubat tarihinde Merkür’ün Kova burcuna geçiyor, Plüto ile kavuşum yapacağı için düşünce şeklimiz, olayları algılama biçimimiz, iletişim yönümüz tamamen dönüşüyor. Merkür Kova burcundayken düşüncelerimizi özgürce ifade etmek isteriz, fikirlerimizin kimse tarafından kısıtlanmasını istemeyiz, kararlılığımız daha yüksektir, etrafımızda olan biten olayları daha kolay algılarız, farkındalığımızın arttığı, kolektiften beslendiğimiz bir süreç yaşanır. Plüton ile kavuşumu bilinç altımızdaki herşeyin günyüzüne çıkmasına neden olacak. Özellikle Ocak ayında gerçekleşen Güneş-Plüton kavuşumunda hayatımızda gerçekleşen olaylarla ilgili düşüncelerimiz derinleşecek. Inançlar konusunda sorgulayıcı, bilincimizi değiştiren olaylar yaşayacağız.

8 Şubat tarihinde Venüs ile Uranüs arasında güzel bir enerji alışverişi olacak, ilişkiler ve maddi kaynaklar konusunda beklenmedik güzel gelişmeler yaşanabilir. Ancak Güneş ile Uranüs arasındaki dik açı bizi sarsan, yenilikçi, hayatı tamamen değiştiren devrim niteliğindeki değişimlerin göstergesi. Bu değişimlerin biraz sancılı olacağını söylemekte fayda var. Uranüs sistemin devrimci, yenilikçi gezegenidir, temas ettiği gezegenler ile alışık olmadığımız yenilikçi ancak bazen alışmakta güçlük çekeceğimiz olaylar yaratabilir. Toprak sarsıntıları, hava koşullarıyla ilgili ani değişimler, hava yolu taşımacılığıyla ilgili meydana gelecek teknik aksaklıklar, uçak kazaları, raylı taşıma araçlarıyla ilgili sorunlara neden olabilir.

Güneş Kova burcundayken bireysel ego değil, toplumsal değerler ve olgular daha ön planda olur. 10 Şubat tarihinde gerçekleşecek Uranüs dik açılı Yeniay, toplum bilincinin devrimci yanını ön plana çıkartabilir. Bu yeniay ile beaber grevler, başkaldırılar, toplumsal olaylar çok yoğun yaşanır. Ülkemizde hukuk ve adalet sistemi, meclis ve halkı ilgilendiren konularda beklenmedik ani gelişmeler. Sağlık çalışanları, doktorlar, ilaç endüstirisi ile ilgili yasa değişiklikleri meydana gelebilir. Eğitim ve inanç konularıyla ilgili alınacak kararlar, yaptırımlar, çocukların eğitim müfredatıyla ilgili meydana gelecek eleştirel, karşı çıkılan haberler gündeme gelebilir.