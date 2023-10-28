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28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri

28 Ekim 2023'te Boğa burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Astrolog Murat İpek'ten Ay tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerine dair yorumlar…

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 1

Ay tutulması paraya ve depreme dikkat diyor.

Bu tutulma daha çok parayla ilgili olduğu için özellikle para piyasalarında bazı önlemler alınılabilir.

Bu ayın en önemli gökyüzü olaylarının başında elbette 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması geliyor.

Bu ay tutulması, 4 derece Boğa burcunda bulunan Sheratan, Beta Aries olarak da bilinen sabit yıldızın kavuşumunda gerçekleşecek. Bu sabit yıldız her ne kadar şeref, şan, şöhret, liderlik ile ilgili olsa da etkileri iyicil görünmemektedir. Özellikle deprem, ateşli yaralanmalar, kontrolsüz güç kullanımı, zalimlik gibi iç açı olmayan durumlarla da ilişkilidir. Dünya astrolojisinde ise fanatizm, yangınlar, patlamalar, ayaklanmalar, volkan patlamaları, depremler, sis, hava kirliliği gibi durumları anlatır. Bu bağlamda tutulma çok da hayırlı bir sabit yıldız üzerinde olduğunu söylememiz zor.

Bireysel anlamda baktığımızda ise tutulma Juno denilen evlilik ve evliliğin kalitesini anlatan asteroit ile harika bir açıda olacağı için bizi bu konularda hareketlendirebilir. Ve ayrıca Boğa burcu parayı ve sağlığı da çok iyi anlattığı için maddi, manevi konularda dış etkenlerden kaynaklanacak etkilere de hayli dikkat etmek gerekecek.

Türkiye haritasından baktığımızda ise, bu tutulma 11. evde gerçekleşecek. Parlamento, meclis, demokratik kurumlar, kongre, sivil toplum kuruluşları, toplum yararına yapılan etkinlikler, çalışmalar, spor kulüpleri, büyük organizasyonlar, başkan yardımcısı, 2. derecedeki yönetimde söz sahibi kişiler, ülkenin müttefikleri, halkın geleceğe yönelik umutları ve beklentileri konularında ülkemizde hareketliliği gözlemleyebiliriz. 

Bu Ay tutulmasının her açıdan bizi birlik içinde tutup huzur içinde yaşamamıza neden olmasını yürekten diliyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Koç burcundaki bu tutulmada kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında bir dönüşümden geçirebileceğini söylememiz mümkün.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Bu tutulma; kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında sizi değiştirip dönüştürebilir görünmekte. O nedenle bu tutulmada yeniliklere direnç göstermemenizi tavsiye ederim.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Koç burcundaki Güneş tutulması sizin psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında dikkatinizi çekecek diyebiliriz.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Koç burcundaki bu tutulma sizin yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar gibi konuları anlatan evinizde gerçekleşecek. Bu başlıklara dikkat!

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında bitişler yaşamanız çok doğal. Bir kapı kapanırken diğerinin açılacağı bilgisini de kafanızın bir köşesinde tutmanız iyi olur.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Koç burcundaki bu tutulma yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular başlığında öncelikle sizi etkileyecek. Bu süreçte çok da fazla kendinizi yormamaya gayret edin.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraizler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Bu tutulmanın sizi ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında bazı sonlanmalara götürebileceğini söylememiz mümkün. Sakin kalın.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Burcunuzun hemen karşısında gerçekleşecek bu tutulma birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler, yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında sizi tekrar değerlendirmeler içine sokup hareketlendirebilir.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Koç burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında bazı finaller yaşayabilirsiniz. Bu konulara öncelikle dikkat edin yeter.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Koç burcundaki bu tutulma sizi aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında etkileyebilir. Özellikle aşk meşk meselelerine dikkat edin derim.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Bu Güneş tutulmasında yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar,  özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular hakkında önemli haberler ve gelişmeler olması muhtemel.

28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında Boğa burcundaki bu tutulma sizi biraz yorabilir. O nedenle bu aralar dilinizin kemiği olsun derim.

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