28 Ekim Ay tutulmasının burçlara etkileri

Ay tutulması paraya ve depreme dikkat diyor.

Bu tutulma daha çok parayla ilgili olduğu için özellikle para piyasalarında bazı önlemler alınılabilir.

Bu ayın en önemli gökyüzü olaylarının başında elbette 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması geliyor.

Bu ay tutulması, 4 derece Boğa burcunda bulunan Sheratan, Beta Aries olarak da bilinen sabit yıldızın kavuşumunda gerçekleşecek. Bu sabit yıldız her ne kadar şeref, şan, şöhret, liderlik ile ilgili olsa da etkileri iyicil görünmemektedir. Özellikle deprem, ateşli yaralanmalar, kontrolsüz güç kullanımı, zalimlik gibi iç açı olmayan durumlarla da ilişkilidir. Dünya astrolojisinde ise fanatizm, yangınlar, patlamalar, ayaklanmalar, volkan patlamaları, depremler, sis, hava kirliliği gibi durumları anlatır. Bu bağlamda tutulma çok da hayırlı bir sabit yıldız üzerinde olduğunu söylememiz zor.

Bireysel anlamda baktığımızda ise tutulma Juno denilen evlilik ve evliliğin kalitesini anlatan asteroit ile harika bir açıda olacağı için bizi bu konularda hareketlendirebilir. Ve ayrıca Boğa burcu parayı ve sağlığı da çok iyi anlattığı için maddi, manevi konularda dış etkenlerden kaynaklanacak etkilere de hayli dikkat etmek gerekecek.

Türkiye haritasından baktığımızda ise, bu tutulma 11. evde gerçekleşecek. Parlamento, meclis, demokratik kurumlar, kongre, sivil toplum kuruluşları, toplum yararına yapılan etkinlikler, çalışmalar, spor kulüpleri, büyük organizasyonlar, başkan yardımcısı, 2. derecedeki yönetimde söz sahibi kişiler, ülkenin müttefikleri, halkın geleceğe yönelik umutları ve beklentileri konularında ülkemizde hareketliliği gözlemleyebiliriz.

Bu Ay tutulmasının her açıdan bizi birlik içinde tutup huzur içinde yaşamamıza neden olmasını yürekten diliyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com