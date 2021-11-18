Ay tutulmasının burçlara etkisi (19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması)

Haberler 18.11.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 15:18
Oldukça zor bir ay tutulması
27 derece boğa burcunda, saat 11:57 de gerçekleşecek olan bu ay tutulması şans ve talih gezegeni olan tombik Jüpiter in sevimsizliğiyle gölgelenecek gibi durmakta. Keza Venüs’ün de yaralı şifacı olan Şiron asteroidi ile yapacağı zorlayan görünüm bizi çözüme ulaştırmaya götürürken kırgınlıklarımızı tekrar gözden geçirmemize neden olacak gibi görünmekte.
Ay’ın boğa burcundaki seyrinde kişi her zamankinden daha çok tensel, haz odaklı ve hatta bencilce davranabilir. Bu tutulmada işte bu merkezde bizi zorlayabilir. Maddi anlamda, para ile kurduğumuz ilişkide kafamızın arkasını ciddi ciddi ortaya dökebilir. Güç ve otorite ile kurduğumuz ilişkiyi de açığa çıkaracak olan bu tutulma da yeni başlangıçların da ışığını yakacağız. Bu süreçte para kaybı yaşayabiliriz. Elimizde avucumuzda ne varsa eriyip gidebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var.
Ülkemiz açısından ise bu tutulma seçim ve ekonomik konuları biraz daha belirgin kılarken Venüs’ün durumu bizi sağlık ve para konusunda yeni yaptırımcı gelişmelerin içine de atacak gibi görünüyor.
Bu tutulma aynı zamanda tuhaf doğa olaylarını, boğa burcunda olduğu için depremleri, patlamaları da tetikleyecek diyebiliriz. Neresinden tutarsanız tutun bu tutulma hiç sevimli değil. Daha iyiye gitmek için, var olanın toparlanıp olumlu yönde evrilmesi adına nasıl bedeller ödememiz gerektiğini bu tutulma kulağımızın dibinde bağıracak ve etkilerini hemen hemen bir yıl daha gezegenlerin tekrar tekrar bu dereceyi tetiklemesiyle yaşayacağız diyebilirim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Ay tutulması sizin para ve taşınabilir maddi varlıkları anlatan konularınızda etkili olacak. Zaten para ve maddi durumları tema olarak çok vurgulayan bu tutulmada paranıza iki kere daha dikkat etmenizi tavsiye edeceğim.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.
Yaşanacak olan tutulma malum sizin tam da kişisel alanınızda gerçekleşecek ve sizi maddi manevi her konuda kararlar almanız kendiniz için adımlar atmanız söz konusu olabilir. O nedenle kendiniz için elinizden ne geliyorsa yapmanızda ciddi fayda var.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Bu Ay tutulması sizin bilinç altını, hayalleri ve rüyaları, bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, kişinin duyduğu güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları anlatan konularda yaşayacaksınız.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Bu tutulma sizi daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanda gerçekleşecek. Bir karar vermeden önce kesinlikle enine, boyuna düşünmenizde fayda var.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Ay tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek ve bu noktada bir iş değişikliği veya çalışma alanınızda değişim söz konusu olabilir. O nedenle olabilecek bir hareketlenmede akılla hareket etmeninizi tavsiye ederim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma sizin daha çok yurtdışı, akademik kariyer, üst mahkemeler, yabancı kültürler ve uzun vadeli planları içeren konularda etkili olacak gibi görünmekte. Bu konuları mercek altına almanız gerekebilir.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Ay tutulması sizleri eşinizin parası, paylaşımlı kazançlar ve resmi kurum kuruluşlarla olan ilişkinizde etkileyecek gibi görünmekte. Ama bunu yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda ve akıl almanızda fayda var. Olabildiğince tarafsız kalın derim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar.
Bu ay tutulması sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler konusunda yeni bir başlangıç yapmanıza neden olacakmış gibi görünmekte. Keza hukuki sorunlarınız varsa bu konuda mahkemelerle ilgili olarak enteresan gelişmelerde yaşamanız da olası.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
En önemli gökyüzü olayı olan Ay tutulmasını sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda hissedeceksiniz. Yapmanız gerekeni en iyi bir biçimde yapmanızda fayda var.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Ay tutulması aşk ve ilişkiler konusunda olduğu gibi borsa ve kripto para yatırımlarınızı da anlatacak gibi duruyor. O nedenle yeni bir başlangıçtan çok elinizde olanı sağlama alıp tutmanızda fayda var. Riske girmeyin derim.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Bu ayın kaçınılmaz olarak sizi de etkisi altında tutacak en önemli gelişme; aile köklerinizi, gayrimenkul, anne-babanızı, aile büyüklerini ve kariyer konularını ilgilendiren başlıklarda olacak. Bu konularda daha kararlı olun.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.
Yaşayacağınız tutulma sizin daha çok yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız, iletişim, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda gelişecek. Bu başlıklarda olumsuzluklara bu tutulmada dikkat edin.