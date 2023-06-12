Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri

Babanızın burcuna göre en güzel hediye ne olabilir? Astrolog Murat İpek'ten 18 Haziran Babalar Günü için Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu hediye önerileri...

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 1

Babanızın burcuna göre en güzel hediye...

Sevgili astrolojiseverler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Babalar Günü”, babalara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.

Astrolojide doğum haritamızda baba figürü Güneş veya Satürn olarak ele alınır. Ve bu iki figürün haritamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Güneş fiziki, temel ihtiyaç gerçekliğimizi, Satürn ise disiplin ve sınırları anlattığı için yüz yıllardır bu iki figür baba olgusuyla tanımlanmıştır.

Babalar Günü'nde babanızı mutlu etmek için aslında onun Ay burcunu bilmeniz hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Ay burcunu bilmiyorsanız Güneş burcunu dikkate alarak hediye seçimi yapabilirsiniz.

Bir baba için en değerli hediye elbette çocuğudur. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle siz öncelikle mutlu ve sağlıklıysanız onlar da emin olun kendilerini tamamlanmış hissedeceklerdir.

Baba olan ve kendini baba gibi hisseden herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.

Hayat, babalarımızın yüzünü hep güldürsün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 2

BURÇLARA GÖRE HEDİYE SEÇİMİ

KOÇ

Cesur, atılgan, aceleci, kendine güvenen, doğrucu, arada çabuk sinirlenen özellikler gösteren Koç burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye aslında ona sıkı sıkı sarılmak olacaktır. Bir eşofman takım veya spor ayakkabı, olta takımı da onun kocaman gülümsemesine neden olacaktır.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 3

BOĞA

Güvenilir, sıcakkanlı, sanatla ilgili, her türlü lüksü seven, bazen ağırkanlı özellikler gösteren Boğa burcunda tutumlu bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye, onunla birlikte yemek yemeniz olacaktır. Hele pasta, kek, börek cinsinden bir şeylerse cennetliksiniz. Ayrıca cüzdan ve şık bir kemere de hayır diyeceklerini hiç sanmıyorum. Ama ne alırsanız alın lütfen paketiniz özenle hazırlanmış olsun ve şık bir kurdele ile bağlayın, olur mu? Çünkü o bir Boğa ve şıklık önemli.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 4

İKİZLER

Canlı bir zekaya sahip, iletişime yatkın, fikir alışverişine, konuşmaya açık, yüreğine giden yolda aklıyla ilerleyen, meraklı bir yapıda, şüpheci ve duygusal anlamda değişken İkizler burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye elektronik aletler olabilir. Veya bırakın İkizler burcu babanız kendi seçsin hediyesini.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 5

YENGEÇ

Duygusal, nazik ve koruyucu, kuvvetli bir ebeveynlik duygusuyla bezenmiş, arada kendine fazla üzülebilen özellikler gösteren Yengeç burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye özenerek pişirdiğiniz bir yemek olabilir. Veya ona hoş bir saat veya duygusal bir hediye vermeniz de çok hoşuna gider.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 6

ASLAN

Yüce gönüllü, yaratıcı, organizasyondan iyi anlayan, bazen kendini egosuyla sorun yaşarken de bulabilen Aslan burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye önceden bildiğiniz, istediği bir ihtiyacını almak olacaktır. Bu özel günde ona ne kadar ihtiyacınızın olduğunu hissettirin. Malum o bir Aslan kral, ona kral olduğunu hissettirin. Marka hediyeleri sever, aklınızda olsun.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 7

BAŞAK

Titiz, ayrıntılara her zaman için fazlasıyla önem veren ve bazen de sevgisini abartmak yerine bu ayrıntılara saklayan fedakar Başak burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye güzel, şık bir gömlek olabilir. Keza kitap okuma alışkanlığı varsa kitap da çok hoşuna gidecektir. Ne alırsanız alın kullanacağı bir şey almaya dikkat edin derim.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 8

TERAZİ

Uyumlu, romantik, diplomatik, çekici, ama bazen kararsız ve kırılgan özellikler gösteren Terazi burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye birlikte fotoğraflarınızdan oluşan bir kayıt oluşturmak ve onu birlikte izlemeniz babanızı çok mutlu edecektir. Özellikle ucuz veya pahalı, zarif ve seçilmiş hediyeler almaya gayret edin.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 9

AKREP

Kurnaz, hayal gücü zengin, kararlı, küllerinden tekrar doğabilen ve bunun yanında tatlı kindar özellikler de gösteren Akrep burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye birlikte film izlemek veya birlikte gezmek olacaktır. Keza, Ona felekten bir gün çaldırın derim size. İşin gerçeği sırf alınmış olması için alınmış bir hediyeyi sakın Akrep burcu birine vermeyin derim. Bu konuda hassaslar.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 10

YAY

Dışa dönük, araştırmacı, dürüst, entelektüel ama yer yer fazla iyimser, fakat ara sıra tatlı kapris özellikler gösteren Yay burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye bir gezi rehberi veya ileri tarihli bir tatil çeki olabilir. Hem onunla bir küçük yolculuk planlarsanız bu ona çok keyifli gelebilir. İşin özeti Yay burcu babanızla mekan değiştirecek programlar yapın. İşin özeti rahat pabuçlarınızı giyin, gezin babanızla.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 11

OĞLAK

Sabırlı, çalışkan, disiplinli, sorumluluk alan ve bazen her konuda fazlasıyla hassaslaşan, mesafeli özellikler de gösterebilen Oğlak burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye kol düğmesi, gömlek, kalem gibi klasik hediyeler olacaktır. Aslında, hediyeniz ucuz da olsa veya hakkında konuşulacak harika bir şey olmasa bile onu gerçekten sevdiğinizi, fedakarlıklarının bilincinde olduğunuzu ona hissettirin yeter.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 12

KOVA

Bağımsız, orijinal, kendine has, reformcu, entelektüel, bazen de yerinde duramayan, isyankar özellikler gösteren Kova burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye günlük hayatını kolaylaştıracak elektronik gereçler olabilir. İletişim onlar için önemlidir. Ve mümkünse seçiminizde çok geleneksel hediyeleri düşünmeyin derim. Yani öyle kravat, gömlek falan... Siz alın giyin onları, babanıza daha orijinal bir şey bulun.

Burçlara göre Babalar Günü hediye önerileri - 13

BALIK

Alçakgönüllü, hassas, sezgisel, nazik, sempatik ama vazifelerini nihayetlendirmekte zorlanan, alıngan özellikler gösteren Balık burcunda bir babanız varsa, ona verebileceğiniz en iyi hediye dinlendirici müziklerden oluşan bir albüm veya film, eğer okuma alışkanlığı varsa macera ve derinliği olan romanlardır. Ayrıca ona şöyle evde rahat giyeceği bir şeyler de hiç fena olmaz doğrusu.

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