Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024)

Bugün Ay hem Merkür ile hem de Mars ile dik açı oluşturacak. Gerilimlere, kazalara açık bir gün. Yeni anlaşmalar, uzlaşı sağlamak adına verimsiz bir gün olabilir. Ekim sonunda yaşanan konular ile ilgili konular gergin bir şekilde tekrar karşımıza çıkabilir. Bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Ay boşlukta olacak, attığımız adımların karşılığını bulmak pek mümkün olmayabilir. Herhangi bir işe başlamak için bugün acele etmeyin.