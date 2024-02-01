Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 1 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 1

Bugün Ay hem Merkür ile hem de Mars ile dik açı oluşturacak. Gerilimlere, kazalara açık bir gün. Yeni anlaşmalar, uzlaşı sağlamak adına verimsiz bir gün olabilir.  Ekim sonunda yaşanan konular ile ilgili konular gergin bir şekilde tekrar karşımıza çıkabilir. Bugün öğle saatlerinden gece yarısına kadar Ay boşlukta olacak, attığımız adımların karşılığını bulmak pek mümkün olmayabilir. Herhangi bir işe başlamak için bugün acele etmeyin.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün ortaklıklar ve ortak kazançlar, bozulan anlaşmalar, iletişim sorunları gündeminizi meşgul edebilir. Partnerinizle ilgili konularda gerilimler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız, çalışanlarınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz. Partnerinizle ilgili kıskançlık konuları gündeminize gelebilir. Ortaklarınızın itibarınızı zedeleyecek söylemlerde bulunması sizi üzebilir.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, aşk hayatınızda dengenizi bozan iletişim sorunları meydana gelebilir. Partnerinizden bilgi almakta güçlük çekebilirsiniz. Sağlık konularına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, aile ve ev düzeninizle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Hayatınızdaki sorumluluklar konusunda ortaklarınızdan veya partnerinizden yardım alamamak sizi duygusal olarak yorabilir. 

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün yapacağınız iş anlaşmalarına dikkat edin, seyahatler esnasında küçük aksaklıklar yaşanabilir. Üst solunum yolu rahatsızlıkları sizi zorlayabilir.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, işinizle ilgili yaptığınız anlaşmalardan maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Değer kaybı yaşadığınız konu sadece maddi olmayabilir, kendi değerinizi hissedemediğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, duygularınızın daha ön planda olduğu, kendinizi ifade etmekte zorlandığınız bir gün olabilir. Evinizle ilgili kontrat, sözleşme konularında sizi zorlayan diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Aileniz ile kurduğunuz iletişim sonucunda yanlış anlaşıldığınızı hissedebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün yakın çevrenizdeki insanlar ile iletiş kurarken gerilimler yaşayabilirsiniz. Daha çok duygularınızla hareket edecek ve yakın akrabalar, kardeşler ile ilgili konularla ilgileneceksiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, arkadaşlarınızdan görmek istediğiniz değer ve ilgiyi bulamayabilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışına gireceğiniz bir gün. Yakın çevrenizdeki insanlardan destek bekleyebilir, seyahat planları yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, ekim ayından bu yana kariyerinizle ilgili attığınız adımlar sonuç vermeye başlayacak. Bazı anlaşmalar ve sözleşmelerde sorunlar çıkabilir. Gelir, gider konularında denge oluşturacağınız bir gün. Araç arızaları meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, partnerinizle duygusal açıdan farklı noktalarda olduğunuzu hissedebilirsiniz. Hukuki süreçler, mahkemeler ile ilgili gündeminiz yoğunlaşabilir. Eğitim ve akademik konularda sorunlu eğitmenler ile uğraşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (1 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, aldığınız veya sunduğunuz hizmetler ile ilgili yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Arkadaş ve sosyal çevrenizdeki insanlar ile gerilimli bir diyalog içinde kalabilirsiniz. Yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz, krediler, borçlanma konularında sizi zorlayacak etkiler meydana gelebilir. 

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