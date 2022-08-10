Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022)

Haberler 10.08.2022 - 00:18
Ay, Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Her şeyi, her an kontrol altında tutmaya istekli olabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Hırs ile kararlar almaktan ziyade sevgiyle ve azimle kararlar almanızı tavsiye ederim. Otorite figürleriyle yakın ilişkiler söz konusu.
BOĞA
Bilgi ve deneyimlerinize yenilerini ekleyebilir. Daha bütüncül bakış açıları geliştirebilirsiniz.
İKİZLER
Elle tutulur değer taşımayan konuları aydınlatmaya ve değer atfetmeye çalışabilirsiniz.
YENGEÇ
Kalıcı ilişkiler kurmak için istekli olabilirsiniz, sınırlarınızı genişletmek yerine diğer insanları elemeyi tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Günlük hayatın rutini ve devamlılık arz eden olaylarını devam ettirmekten keyif alabilirsiniz. Kemik sağlığına ve beslenmenize dikkat.
BAŞAK
Flört ve çeşitli romantik ilişkilerde daha sağlam, ayağı yere basan kararlar alabilirsiniz.
TERAZİ
Ev ve aile yaşamında hiç değişmeyen konular yeniden gündem olabilir, esnek tavır sergilemeniz gerekebilir.
AKREP
Yakın çevreniz üzerinde söz geçirmeye ve duyulmaya ihtiyacınız olabilir, etrafınızdakileri diil kabiliyetiniz ile etkilemeniz mümkün.
YAY
Kendi değerlerinizi savunmada inatçı tavır sergilemeniz olası, inisiyatif alırken dikkatli olun derim.
OĞLAK
Patron edasıyla güne başlayabilir, aynı şekilde devam edebilirsiniz. Otoriteyi ilk olarak kendiniz hissetmek isteyebilirsiniz.
KOVA
Kararlılık ile sebat edeceğiniz, kimseye göstermeden kurduğunuz hayallerinizi gerçekleştirecek potansiyele sahip olabilirsiniz.
BALIK
Uğruna efor sarf ettğiniz konuların karşılığını alabilir, çeşitli ortamlarda işinizle anılabilirsiniz.