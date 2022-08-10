Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 10.08.2022 - 00:18

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 1

Ay, Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Her şeyi, her an kontrol altında tutmaya istekli olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Hırs ile kararlar almaktan ziyade sevgiyle ve azimle kararlar almanızı tavsiye ederim. Otorite figürleriyle yakın ilişkiler söz konusu.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Bilgi ve deneyimlerinize yenilerini ekleyebilir. Daha bütüncül bakış açıları geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Elle tutulur değer taşımayan konuları aydınlatmaya ve değer atfetmeye çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Kalıcı ilişkiler kurmak için istekli olabilirsiniz, sınırlarınızı genişletmek yerine diğer insanları elemeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Günlük hayatın rutini ve devamlılık arz eden olaylarını devam ettirmekten keyif alabilirsiniz. Kemik sağlığına ve beslenmenize dikkat.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Flört ve çeşitli romantik ilişkilerde daha sağlam, ayağı yere basan kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Ev ve aile yaşamında hiç değişmeyen konular yeniden gündem olabilir, esnek tavır sergilemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Yakın çevreniz üzerinde söz geçirmeye ve duyulmaya ihtiyacınız olabilir, etrafınızdakileri diil kabiliyetiniz ile etkilemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 10

YAY

Kendi değerlerinizi savunmada inatçı tavır sergilemeniz olası, inisiyatif alırken dikkatli olun derim.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Patron edasıyla güne başlayabilir, aynı şekilde devam edebilirsiniz. Otoriteyi ilk olarak kendiniz hissetmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Kararlılık ile sebat edeceğiniz, kimseye göstermeden kurduğunuz hayallerinizi gerçekleştirecek potansiyele sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Uğruna efor sarf ettğiniz konuların karşılığını alabilir, çeşitli ortamlarda işinizle anılabilirsiniz.

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