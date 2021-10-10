(10 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 10.10.2021 - 09:29 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 09:32

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 1

Merkür ile Mars sıkı arkadaş.

Hırsızlık ve dolandırıcılığa dikkat edin! Bugün olmadık tipler kapınızı çalabilir. Dikkatli olun!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 2

Koç

Canınız coşkun hareket etmek isteyebilir ama karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olabilirsiniz, sakin olun.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 3

Boğa

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Çevrenizle ilgili kalın bugün derim.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 4

İkizler

Yeteneklerinizi kullanın! Bugün sizin için söylenebilecek en güzel söz. Yaratıcılık gerektiren işlere girişebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Spor ve sağlıklı beslenmeye kendinizi adayacağınız bir gün olabilir. Bugün kendinizi olabildiğince ortaya koymaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 6

Aslan

Aşk ve ilişkiler konusunda hareketli bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Aman iyice anlamadan karşınızdakini yargılamayın.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 7

Başak

Anne, baba, ailede büyük kim varsa bugün size yerli yersiz sorunlarla gelebilir. Yapacaklarınızı gülümseyerek yapmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 8

Terazi

Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla gayet güzel bir gün geçirmeniz olası. Bugünü güzel değerlendirmeye bakın derim.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 9

Akrep

Parayla ilgili konularda önünüz açılabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Bu konuda yapmanız gerekenler varsa tatil falan demeden yapın derim.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 10

Yay

Kendinizi herhangi bir konuda zorlamayın bugün. Sıkıntıya gelmemeniz gereken zamanlardasınız. Psikolojinize dikkat edin.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Uykunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Ruh sağlığınızı korumanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Koruyun kendinizi.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 12

Kova

Bugün, iletişim konusunda manasızlıklar peş peşe gelebilir. Olabildiğince doğru anlamaya ve konuşmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (10 Ekim 2021) - 13

Balık

Kendinizi çevrenize anlatmak zorunda kalacağınız bir gün olabilir bugün. En doğrusu sakin olmak. Üstünüze gelebilirler.

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