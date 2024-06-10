Günlük burç yorumları (10 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 10 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün gökyüzünde gerilimli bir enerji var. Ay aslan burcunda güne başlıyoruz ve dün başlayan Mars-Plüton karesinin etkisini daha da zorlaştırarak hayatlarımızda dengesiz giden bazı olayların sonlanmasına veya iyileşebilmesi adına harekete geçmemize sebep olabilir. Bugün harekete geçmek adına kendimizi zorlamamız gerekebilir. Kalp rahatsızlığı olanlar, tansiyon sorunu yaşayanlar bugün kendilerine daha dikkat etmeliler.