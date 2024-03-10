Günlük burç yorumları (10 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 10 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 1

Bugün niyetlerimiz, düşüncelerimiz, frekansımız önemli… bugün ne ekersek bundan sonraki ilk 14 günlük süreçte önce o düşünceyi, niyeti büyüteceğiz sonraki 14 günlük süreç ise tamamen hesaplaşma dönemi olacak. Niyetimiz arınmak, temize çıkmak olmalı ki, Nisan ayında yaşanacak başlangıçlara hazırlanabilelim.   

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün bir yeniay gerçekleşecek, hayalleriniz var ancak gerçekleşme noktasında şüpheleriniz de oldukça büyük. Niyetlerinizi, isteklerinizi yazabilirsiniz. Aklınız çok karışık.  Etrafınızdaki insanların sizi etkilemesine izin vermeyin kendi sezgilerinizi takip edin. Eşiniz, ortağınızın sizi gerçekten doğru yönlendirdiğine emin olun. Bugün maddi gelir elde edebilirsiniz ancak doğru yere harcadığınıza emin olun. Bu harcamalar sizi biraz huzursuz hissettirebilir. Etrafınızdaki insanlar ile gerilim yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün yeni arkadaşlar edinebilir veya seyahat, göç planları yapabilirsiniz. Ancak işlerinizi planlarken dikkat etmelisiniz bazı engeller ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, aile ile birlikte olmak, sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Merkür nihayet Koç burcuna geçiyor arkadaşlarınız ile sosyalleşecek iletişim konusunda yaşadığınız o durağan zamanlar geride kalıyor. Kendinizi daha hızlı ifade edebilme şansı yakalayacaksınız. 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, hayatınızda ufkunuzu açacak yeni bilgiler edinebilir, seyahat edebilirsiniz. Özgürleşmek ve sizi bunaltan herkesten uzaklaşmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün sezgileriniz çok aktif, olabilecekleri sezebilme gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. İnançlar, dini değerler üzerine bazı sohbetlere katılabilir, diğer insanların fikirlerine kulak verebilirsiniz. Ancak yine de kendi düşünce ve fikirlerinizin peşinde olacaksınız. 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak,  bugün birliktelikler boyut değiştiriyor. Partnerinizle olan ilişkinizde gelişmeler olabilir. Artık tamamen eskiyi unutup yeni bir döneme geçebilirsiniz.  Ortaklıklardan gelir elde edebilme şansınız yüksek.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, sağlığınızla ilgili konularda güzel haberler alabilirsiniz. Bugün bir kedi sahiplenebilir veya bir hayvanın ihtiyaçları ile ilgilenebilirsiniz. Ortaklıklar ve eşinizle diyalogunuz zaman zaman hareketli olabilir ancak geleceğe yönelik çözüm fikirleri üreteceksiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün bekar olan akrepler için aşkın en romantik hali geliyor. Belki imkânsız gibi göreceksiniz, engeller hissedeceksiniz ancak günün sonunda gördüğünüz o kişiyle ilgili hayal kurmaktan kendinizi alamayabilirsiniz. Aile ile tanıştırma veya konuyu farklı bir ciddiyete taşımak için uygun bir gün değil, insanlar arasında büyük gerilimler yaşanabilir. Bugün hareketli bir gün olacak aman iletişim kazalarına dikkat edin. 

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, ev düzeninizle ilgili bazı şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Kendinize ibadet edeceğiniz veya meditasyon yapacağınız alanlar yaratabilirsiniz. Bahçe ve toprak işleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, yakın çevrenizde sevdiğiniz insanlar ile bir araya geleceksiniz. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün. Aile içinde bazen fikir çatışmaları yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün size değer verenleri ölçmek, tartmak isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar ile tartışmalar yaşanabilir. Merkür’ün Koç burcunda geçişi ile yıkıcı bir iletişim dili takınabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (10 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün arınma ve yenilenme günü. Artık insanlar ile tartışmak yerine her şeyi olduğu gibi kabul etmenin ne büyük rahatlık olduğunu hissedebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişimi, bakım, sağlık kontrolleri gibi. Hayatınızda kim size zarar vermeye çalışıyorsa  karşınıza çıkacak bugün.

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