Günlük burç yorumları (10 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 10 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün niyetlerimiz, düşüncelerimiz, frekansımız önemli… bugün ne ekersek bundan sonraki ilk 14 günlük süreçte önce o düşünceyi, niyeti büyüteceğiz sonraki 14 günlük süreç ise tamamen hesaplaşma dönemi olacak. Niyetimiz arınmak, temize çıkmak olmalı ki, Nisan ayında yaşanacak başlangıçlara hazırlanabilelim.