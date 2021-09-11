Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 11 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

11.09.2021 - 09:11

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 1

Spiritüel şeyler için ideal bir gün

Enerji, reiki, yok çakra, makra inanıyorsanız yapın bir şeyler. 

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 2

Koç

Manevi yönünüzün baskın olacağı bir gün sizi bekliyor. Mümkün olduğunca kendinizi rahat bırakmanız size iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 3

Boğa

Lütfen kendinize biraz vakit ayırıp dinlenmeye bakın, endişeleriniz bir yandan iş bir yandan iyice yordunuz kendinizi. Rahat olun artık.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugünü meditasyon, ibadet artık her neye inanıyorsanız o mevzularda konsantre olarak geçirebilirsiniz. Bu sizi yenilenecektir.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Duygusal anlamda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Bu hislerinizi yeterince doğru ifade ederseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 6

Aslan

İlişkileriniz konusunda bazı gelişmeler gündeminizde olabilir, sert çıkışlar yapmamaya özen göstermekte fayda var.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 7

Başak

Kardeş ve yakınlarınızla bugün ilişkinize dikkat edin çünkü bazı ayrılıklar söz konusu olabilir. Daha içten daha samimi davranmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün borç para almak veya borç para vermek için pek uygun bir zaman değil. Daha temkinli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 9

Akrep

İhtiyaçlarınızı karşılamak adına girişimlerde bulunabilirsiniz ama abartma durumunda olmanız muhtemel. Saklayın kredi kartınızı. 

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 10

Yay

Biraz daha sabırlı olun ve sinirlerinize haftanın bu son günlerinde daha hakim olun derim. Tatsızlığa mahal verecek durumlardan sıyrılın.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Belirsizlikler, sonuçlanmamış konular keyfinizi kaçırıyor, ancak kendinize bu kadar yüklenmeyin, biraz açık hava iyi gelecektir size.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 12

Kova

İşi gücü bir kenara bırakın çünkü kafanızın karışıp iyiden iyiye varsa sorunları daha da abartmak durumunda kalabilirsiniz. Yapmayın.

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021) - 13

Balık

Uzun vadeli planlar için çokta mantıklı bir gün değil. Planlarınızı gerçekleştirebilir olması için daha sakin bir günü tercih edin.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER