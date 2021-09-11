Günlük burç yorumları (11 Eylül 2021)

11.09.2021 - 09:11
Spiritüel şeyler için ideal bir gün
Enerji, reiki, yok çakra, makra inanıyorsanız yapın bir şeyler.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Manevi yönünüzün baskın olacağı bir gün sizi bekliyor. Mümkün olduğunca kendinizi rahat bırakmanız size iyi gelecektir.
Boğa
Lütfen kendinize biraz vakit ayırıp dinlenmeye bakın, endişeleriniz bir yandan iş bir yandan iyice yordunuz kendinizi. Rahat olun artık.
İkizler
Bugünü meditasyon, ibadet artık her neye inanıyorsanız o mevzularda konsantre olarak geçirebilirsiniz. Bu sizi yenilenecektir.
Yengeç
Duygusal anlamda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Bu hislerinizi yeterince doğru ifade ederseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz.
Aslan
İlişkileriniz konusunda bazı gelişmeler gündeminizde olabilir, sert çıkışlar yapmamaya özen göstermekte fayda var.
Başak
Kardeş ve yakınlarınızla bugün ilişkinize dikkat edin çünkü bazı ayrılıklar söz konusu olabilir. Daha içten daha samimi davranmaya gayret edin.
Terazi
Bugün borç para almak veya borç para vermek için pek uygun bir zaman değil. Daha temkinli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.
Akrep
İhtiyaçlarınızı karşılamak adına girişimlerde bulunabilirsiniz ama abartma durumunda olmanız muhtemel. Saklayın kredi kartınızı.
Yay
Biraz daha sabırlı olun ve sinirlerinize haftanın bu son günlerinde daha hakim olun derim. Tatsızlığa mahal verecek durumlardan sıyrılın.
Oğlak
Belirsizlikler, sonuçlanmamış konular keyfinizi kaçırıyor, ancak kendinize bu kadar yüklenmeyin, biraz açık hava iyi gelecektir size.
Kova
İşi gücü bir kenara bırakın çünkü kafanızın karışıp iyiden iyiye varsa sorunları daha da abartmak durumunda kalabilirsiniz. Yapmayın.
Balık
Uzun vadeli planlar için çokta mantıklı bir gün değil. Planlarınızı gerçekleştirebilir olması için daha sakin bir günü tercih edin.