Günlük burç yorumları (11 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 11 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji seveler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, gece uykumuzu alamamış olabiliriz. Ancak haftaya başlarken oldukça enerjik hissedeceğiz. Zihnimiz ve duygularımız senkronize hareket edecek ancak gökyüzünde etkisini sürdüren Mars - Uranüs dik açısı gerilimi sürdürmeye devam ediyor. Dürtüsel karar almadığımızdan emin olmalıyız. Şiddet olaylarını açığa çıkaran Mars-Uranüs açısı yaşanacak kazalar, gerilimler, kavgalar konusunda dikkatli bir gün geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Duygularımız, düşüncelerimiz oldukça güçlü dayanaklar ile harekete geçmemize neden olacak. Hayallerimizi gerçekleştirmek adına mücadeleci davranabileceğimiz bir gün olacak. Venüs gezegeninin son derecesine ulaştığı pazartesi günü değersizlik hissettiğimiz anda isyankar davranışlara bürünebileceğimizi gösteriyor.