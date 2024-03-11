Günlük burç yorumları (11 Mart 2024)

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün ruhsal olarak inişli çıkışlı bir gün olabilir. Sizden gizlenen bilginin peşine düşebilir veya arkanızdan çevrilen işlerin ne olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Etrafınızda şüphelendiğiniz durumlar, insanlar var ise yüzleşmek isteyebilirsiniz. Ancak bu durum bazı gerilimlere neden olabilir. Partnerinizle ilişkinizle ilgili konuları konuşmak değerlendirmek istesenizde bir yanıt almakta güçlük çekebilirsiniz.