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Günlük burç yorumları (11 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 11 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji seveler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, gece uykumuzu alamamış olabiliriz. Ancak haftaya başlarken oldukça enerjik hissedeceğiz. Zihnimiz ve duygularımız senkronize hareket edecek ancak gökyüzünde etkisini sürdüren Mars - Uranüs dik açısı gerilimi sürdürmeye devam ediyor. Dürtüsel karar almadığımızdan emin olmalıyız. Şiddet olaylarını açığa çıkaran Mars-Uranüs açısı yaşanacak kazalar, gerilimler, kavgalar konusunda dikkatli bir gün geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Duygularımız, düşüncelerimiz oldukça güçlü dayanaklar ile harekete geçmemize neden olacak. Hayallerimizi gerçekleştirmek adına mücadeleci davranabileceğimiz bir gün olacak. Venüs gezegeninin son derecesine ulaştığı pazartesi günü değersizlik hissettiğimiz anda isyankar davranışlara bürünebileceğimizi gösteriyor.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç,  bugün oldukça hareketli bir gün sizi bekliyor. Duygularınız, mantığınız artık aynı doğrultuda hareket etmeye başlıyor. Yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız ve ailenizle ilgili konular daha çok gündeminizde olacak. Kişisel gelişiminizle ilgilenmek isteyebilir, kısa eğitimlere başlayabilir veya yeni bilgiler edinmek adına kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı kontroller gerçekleştirebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa,  bugün ruhsal olarak inişli çıkışlı bir gün olabilir. Sizden gizlenen bilginin peşine düşebilir veya arkanızdan çevrilen işlerin ne olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Etrafınızda şüphelendiğiniz durumlar, insanlar var ise yüzleşmek isteyebilirsiniz. Ancak bu durum bazı gerilimlere neden olabilir. Partnerinizle ilişkinizle ilgili konuları konuşmak değerlendirmek istesenizde bir yanıt almakta güçlük çekebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün kalabalık ortamlarda bulunabilir, arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda yeni insanlar ile tanışabilir sizi heyecanlandıracak konular üzerine sohbet edebilirsiniz. Alışveriş, ticari konular gündeminizde olacak.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda yenilikler meydana gelebilir. Işinizle ilgili ticari anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Ofis değişikliği, iş değişikliği gibi konular gündeminizde olabilir.  

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün yeni bir eğitime başlamak veya yeni birşeyler öğrenmek adına harekete geçebilirsiniz. Dini öğretiler konusunda yeni bilgiler edinebilirsiniz. Gün içinde zaman zaman zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Enerjiniz düşebilir, bu nedenle enerjinizi doğru alanlara kanalize etmeniz gerekli aksi durumda günü tamamlamaya çalışırken sağlığınız sizi zorlayabilir.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak,  bugün kendinizle ilgili yeni fark edeceğiniz duygu ve düşünceler sizi şaşırtabilir. Partneriniz veya hayatınızdaki insanların size hissettirmiş olduğu bu duygu ve düşüncelerin derinlerdeki etkisini araştırmak isteyebilirsiniz. Finansal konular, çalışma alanlarınızdaki düzenlemeler ile ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinizle ilgili yeni düşünce ve fikirlerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Kendinizi anlatmak istersek çok duygusal olabilirsiniz. Hayatta sürekli dengede kalmaya çalışırken, karşılaştığınız durumlar dengenizi bozabilir. Kendinizde görmeniz gereken, ortaya çıkarmanız gereken özellikleri bu gün hayatınızdaki insanlar aracılığı ile anlamanıza neden olacak. İlişkilerinizde denge sağlamaya çalışırken aslında hayatınızdaki insanların bireyselliklerini daha fazla öne çıkarmalar sizi rahatsız edebilir. 

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün günlük rutinlerinizde yenilikler yapabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmektense saklamayı, içinizde daha fazla irdelemeyi düşünebilirsiniz. Aile ve partnerinizle olan ilişkinizde gerilimler devam edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla beraber ofis düzeninizde yenilikler yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yeni kontrol süreçlerine gidebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün duygularınızı, hissiyatınızı paylaşma arzunuz yüksek. Bugün hislerinizi, düşüncelerinizi açıklamak, ortaya koymaktan geri durmayacaksınız. Ancak bütün bunları yaparken beklentisiz hareket etmeniz gerekli. Çocukların eğitim hayatı ve ev rutinleri ile ilgili bazı yenilikler yapabilirsiniz. Yine çocukların sağlığı ile ilgili konular gündeminize gelebilir, ateşli hastalıklar, mide rahatsızlıkları meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün evinizde olmak isteyebilir, ve yaşam alanlarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Bazı oğlaklar taşınma konuları ile ilgilenebilir veya ev içinde bazı eşya değişiklikleri yapabilirler. Yatırımlar ve nakit yönetiminizle ilgili bazı daralmalar yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün yakın çevrenizdeki insanların duygu ve düşünceleri ile yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Kısa yolculuklar, yer değişimleri yapabilirsiniz. Finansal olarak yakın çevrenizdeki insanlar ile yeni ortaklıklar geliştirebilirsiniz. Yeni ticari anlaşmalar, sözleşmeler, evrak düzenlemeleri ile ilgilenebilrisiniz

Günlük burç yorumları (11 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün hayatınızda değer verdiğiniz kişiler, nesneler ile ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlar ile duygu ve düşünceşerinizi paylaşabilirsiniz. Kendinizle ilgili değer görmediğiniz insan ve olaylardan uzaklaşma kararını uygulamaya geçeceğiniz bir gün. Yakın çevrenizde sizi huzursuz eden olaylarla ilgili ufak gerilimler yaşanabilir. Bazı ticari anlaşmalarınızı yenilenemeniz gerekebilir.

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