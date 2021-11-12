Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 12 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 07:08

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 1

Ay saat 11:00'e kadar boşlukta

Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakın. Yeni bir şeylere kalkışacaksanız sabah saatleri uygun değil.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 2

Koç

Kararlarınızın kontrolünü bugün elinize alın. İnsanlar size hangi yöne gideceğinizi ve hangi seçeneğin sizin için en iyi olduğunu söyleyebilirler.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 3

Boğa

Kıskançlık, öfke veya size yanlış yapan birine karşı intikam alma arzusunu ateşleyebilir. Abartmayın cezayı keserken.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 4

İkizler

Bugün birçok şeyi başarabilirsiniz. Enerjiniz çok yüksek yoğunlukta olabilir. Başkalarını manipüle etme konusunda dikkatli olun.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Cevapları zaten biliyorsun. İhtiyacınız olan harita cebinizde saklı. Kullanın bunu artık fark edin gücünüzü.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 6

Aslan

Hayatınızla ilgili rehberlik için başkalarına bakmayı bırakın ve çözümleri kendi içinizde bulmaya başlayın.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 7

Başak

Şimdi şunu anlayın; belki de biraz büyümesi gereken sizsiniz. İnsanları bu kadar çabuk harcamayın. İlişkilerde tehlikeli bir gün.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 8

Terazi

Herhangi bir konuda açıklama yapacaksanız, ve durumu riske atmak istemiyorsanız, her şeyi açıklığa kavuşturur bir şekilde konuşun.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 9

Akrep

Kimse emir almayı sevmez, bu yüzden dikkatli olun. Üstün bilgi gösterisi sergilememeye çalışın. Çok bilmişliğin alemi yok.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 10

Yay

Bugün öğrenilecek önemli dersler var, bu yüzden dikkatle dinleyin size anlatılanları. Öğrenciyseniz aman dikkat!

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Güveninizi geliştirmek ve tüm ilişkilerinizde emin bir şekilde hareket etmek için bugünü kullanın.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 12

Kova

Eylemlerinizin kontrolünü elinize alın ve sonuçların sorumluluğuna katlanın. Yandan yandan iş bitirmeyin.

Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021) - 13

Balık

Tepki vermeden veya saldırmadan önce gerçekleri öğrenin. Bir şeyin belirli bir şekilde görünmesi, öyle olduğu anlamına gelmez.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER