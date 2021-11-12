Günlük burç yorumları (12 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 07:08
Ay saat 11:00'e kadar boşlukta
Önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakın. Yeni bir şeylere kalkışacaksanız sabah saatleri uygun değil.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kararlarınızın kontrolünü bugün elinize alın. İnsanlar size hangi yöne gideceğinizi ve hangi seçeneğin sizin için en iyi olduğunu söyleyebilirler.
Boğa
Kıskançlık, öfke veya size yanlış yapan birine karşı intikam alma arzusunu ateşleyebilir. Abartmayın cezayı keserken.
İkizler
Bugün birçok şeyi başarabilirsiniz. Enerjiniz çok yüksek yoğunlukta olabilir. Başkalarını manipüle etme konusunda dikkatli olun.
Yengeç
Cevapları zaten biliyorsun. İhtiyacınız olan harita cebinizde saklı. Kullanın bunu artık fark edin gücünüzü.
Aslan
Hayatınızla ilgili rehberlik için başkalarına bakmayı bırakın ve çözümleri kendi içinizde bulmaya başlayın.
Başak
Şimdi şunu anlayın; belki de biraz büyümesi gereken sizsiniz. İnsanları bu kadar çabuk harcamayın. İlişkilerde tehlikeli bir gün.
Terazi
Herhangi bir konuda açıklama yapacaksanız, ve durumu riske atmak istemiyorsanız, her şeyi açıklığa kavuşturur bir şekilde konuşun.
Akrep
Kimse emir almayı sevmez, bu yüzden dikkatli olun. Üstün bilgi gösterisi sergilememeye çalışın. Çok bilmişliğin alemi yok.
Yay
Bugün öğrenilecek önemli dersler var, bu yüzden dikkatle dinleyin size anlatılanları. Öğrenciyseniz aman dikkat!
Oğlak
Güveninizi geliştirmek ve tüm ilişkilerinizde emin bir şekilde hareket etmek için bugünü kullanın.
Kova
Eylemlerinizin kontrolünü elinize alın ve sonuçların sorumluluğuna katlanın. Yandan yandan iş bitirmeyin.
Balık
Tepki vermeden veya saldırmadan önce gerçekleri öğrenin. Bir şeyin belirli bir şekilde görünmesi, öyle olduğu anlamına gelmez.