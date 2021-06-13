Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 13 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

13.06.2021 - 09:09

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 1

Kendinizi ve sevdiklerinizi dinlendirin

Bugün dünya yerinden oynasa -ki oynuyor zaten- ayaklarınızı uzatın veya kendinizi doğaya bırakın. Zaten Ay bütün gün boşlukta.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 2

Koç

Aile içinde sakin sessiz bir gün geçirmeyi planlamış olabilirsiniz. Ama pek öyle bir gün olacakmış gibi görünmüyor. Asabınızı bozmayın.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 3

Boğa

Kısa vadeli planlarınızda aksamalara neden olacak olaylar gelişebilir. Bugün var olanla yetinmeniz gerekecek. Durum ve koşulları avantaja çevirin.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 4

İkizler

Bugün elinizi kredi kartından kesinlikle çekmeniz gereken bir  gün. Olur olmadık harcamalar yapmayın. Sonrası pek fena oluyor biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bugün eşinizle, dostunuzla hele ortağınızla inatlaşmamanızda fayda var. Durduk yerde gerilim yaşamanız olası. Sabrınız zorlanabilir.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 6

Aslan

Tatil günü manasız işler, koşturmalar, abuk sabuk angaryaların üstünüze yıkılma olasılığı var. O nedenle “tabi, evet evet..”deyin geçsin.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 7

Başak

Aşk ilişkilerinde ve aynı zamanda sosyal konularda sıkı bir gerginlik havası söz konusu olabilir. Merak etmeyin geçici bir durum. Sakin olun.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 8

Terazi

Ailede mal, mülk konuları açılabilir ve bu anlamda inatlaşma, gerginlik oluşabilir. Bırakın karşınızdakiler önce taşlarını döksünler.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 9

Akrep

Sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini zaten söylememe gerek yok. Öncelikle ilişkilerinizi bugün korumaya gayret edin, önemli duruyor.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 10

Yay

Bu aralar rüyalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Haberci enteresan rüyalar görmeniz olası. Ani para hareketlerine dikkat!

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün çocuklarınız varsa güzel zaman geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Bekarsanız aşk konusunda kendinizi ortaya koyun derim.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 12

Kova

Kendinizi bugün nedensiz gergin hissediyorsanız kendinizi biraz kendinizle bırakmaya gayret edin. Tek başınıza aktivitelerde bulunun.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021 - 13

Balık

Aşk ilişki konularında maddi anlamda zor ama ruhsal anlamda hoş gelişmeler olabilir. Para ve aşkı aynı tencerede karıştırmayın derim.

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