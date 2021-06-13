Günlük burç yorumları - 13 Haziran 2021

13.06.2021 - 09:09
Kendinizi ve sevdiklerinizi dinlendirin
Bugün dünya yerinden oynasa -ki oynuyor zaten- ayaklarınızı uzatın veya kendinizi doğaya bırakın. Zaten Ay bütün gün boşlukta.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile içinde sakin sessiz bir gün geçirmeyi planlamış olabilirsiniz. Ama pek öyle bir gün olacakmış gibi görünmüyor. Asabınızı bozmayın.
Boğa
Kısa vadeli planlarınızda aksamalara neden olacak olaylar gelişebilir. Bugün var olanla yetinmeniz gerekecek. Durum ve koşulları avantaja çevirin.
İkizler
Bugün elinizi kredi kartından kesinlikle çekmeniz gereken bir gün. Olur olmadık harcamalar yapmayın. Sonrası pek fena oluyor biliyorsunuz.
Yengeç
Bugün eşinizle, dostunuzla hele ortağınızla inatlaşmamanızda fayda var. Durduk yerde gerilim yaşamanız olası. Sabrınız zorlanabilir.
Aslan
Tatil günü manasız işler, koşturmalar, abuk sabuk angaryaların üstünüze yıkılma olasılığı var. O nedenle “tabi, evet evet..”deyin geçsin.
Başak
Aşk ilişkilerinde ve aynı zamanda sosyal konularda sıkı bir gerginlik havası söz konusu olabilir. Merak etmeyin geçici bir durum. Sakin olun.
Terazi
Ailede mal, mülk konuları açılabilir ve bu anlamda inatlaşma, gerginlik oluşabilir. Bırakın karşınızdakiler önce taşlarını döksünler.
Akrep
Sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini zaten söylememe gerek yok. Öncelikle ilişkilerinizi bugün korumaya gayret edin, önemli duruyor.
Yay
Bu aralar rüyalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Haberci enteresan rüyalar görmeniz olası. Ani para hareketlerine dikkat!
Oğlak
Bugün çocuklarınız varsa güzel zaman geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Bekarsanız aşk konusunda kendinizi ortaya koyun derim.
Kova
Kendinizi bugün nedensiz gergin hissediyorsanız kendinizi biraz kendinizle bırakmaya gayret edin. Tek başınıza aktivitelerde bulunun.
Balık
Aşk ilişki konularında maddi anlamda zor ama ruhsal anlamda hoş gelişmeler olabilir. Para ve aşkı aynı tencerede karıştırmayın derim.