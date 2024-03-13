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Günlük burç yorumları (13 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 13 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yepyeni bir günden hepinize merhabalar, bu gün Ay boğa burcunda hareketine başlıyor. Kendimizi güvende hissetmek isteyebilir ve ilişkilerde duyguları test etme ihtiyacı hissedebiliriz. Hayatımızda değer verdiğimiz şeylerin gerçekten bize ait olduğuna emin olmak isteyebiliriz. Bu durum ilişkilerde toksik bir yapıyı ortaya çıkartabilir. Duygusal açıdan takıntılı olabiliriz, bize zarar verdiğini bile bile devam etme arzumuzun yüksek olabileceği ilişkiler içinde olabiliriz. Duygularımızdan ziyade düşüncelerimizi kabul ettirme çabasında olup, duygularımızı hissettirmeye çalışırsak bu günü daha kolay geçirebiliriz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bugün sahip olduğunuz şeylerin değerini ölçmek isteyebilirsiniz. Değer verdiğiniz insanların güvenini test etmek isteyebilir ve sizi hayatlarında nasıl bir yere koyduklarından emin olmak istebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara neden olacak diyaloglar içinde kalabilirsiniz bu nedenle dobra olmak isterken karşınızdaki insanların kalbini kırabilirsiniz. Finansal konusunda hata yapabilme riskiniz yüksek sabah saatlerinde karar almakten çekinin.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün duygularınızı ifade etmek isteyebilir,  insanların sizin hissiyatınıza daha fazla hassasiyet göstermesini bekleyebilirsiniz. Diğer insanlar ile aranızda krizlere sebep olabilecek olaylar meydana gelebilir. Duygusal olarak verdiğiniz tepkiler pek çok insanın dikkatini çekecek, etrafınızdaki insanlar verdiğiniz duygusal tepkiler sebebiyle size daha büyük tepkiler gösterebilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler,  bugün duygularınızı diğer insanlara ifade etmek istemeyebilirsiniz. Ancak kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Güveninizi zedeleyecek olaylara tepkiniz yüksek olabilir. Duygularınıza aşırı bağlılık gösterebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün arkadaşlarınıza ihtiyaç duyabilir hatta duygusal açıdan arkadaşsız hareket etmek istemeyebilirsiniz. Bugün hayatınızla ilgili konuları ifade ederken çok fazla bireysel ilerlemeniz durumunda arkadaşlarınızın tepkileri ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bugün kariyer ve hayatınızla ilgili konularda daha görünür olacaksınız. İş yaşamınızda insanların güvenini kazanmak sizin için çok önemli ancak beaber iş yaptığınız insanlar ile bazı güven sarsıcı olaylar yaşanabilir. Aynı durum evli olanlar için eşleri konusunda da meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün tüm herkesten uzaklaşmak ve hayatta güveninizi sarsan herkesten gitmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda haksızlıklara uğrayabilir, otorite pozisyonundaki kişiler ile ufak gerilimler yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerde güven arayışınız her zamandan daha yoğun olabilir. Hayatınızdaki insanların size verdiği değeri, sevğiyi ölçümlemek isteyebilirsiniz. Kıskançlık, paylaşamama gibi konularda zorlanabilirsiniz. Kendi duygularınızı yönetmek zor olabilir. Çocuklar konusunda duygusal krizler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bugün ilişkilerde güveninizi kaybetmenize neden olan konular içinde bulabilirsiniz kendinizi. Aile içinde manipülatif ilişki ağları sizi bireysel hayatınızda zorlayabilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, bugün duygularınızı gizlemeye, bastırmaya çalışabilirsiniz. Ancak alacağınız bir haber karşısında sakinliğinizi korumakta güçlük çekebilirsiniz. Duygularınızı dönüştürecek bir deneyim yaşayabilirsiniz. İnsanlara olan güveniniz sarsılabilir bu durum diyaloglar konusunda zorlanmanıza neden olabilir. Sağlık konularıyla ilgilenebilir, kişisel bakımınız, günlük  rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bugün ilişkilerinizde güveninizi sarsan insanlara karşı tepkinizi saklamakta güçlük çekebilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda güveniniz sarsılabilir. Yatırımlar konusunda daha derinlemesine düşünmeniz gerekebilir. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova,  bugün aile içinde güvene dayalı konularda gerilimler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek isterken daha açık olmalısınız. Bugün gizli kalan konuların ortaya çıkışı bazı tartışmalara neden olabilir. Ev içinde, aile içinde bazı sorunların üzerine gitmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (13 Mart 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bugün gerçek duygularınızı anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile aranızdaki ilişkide güveninizi sarsacak bazı gelişmeler yaşanabilir. Bazı insanlardan uzak kalmak isteyebilirsiniz.

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