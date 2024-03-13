Günlük burç yorumları (13 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler yepyeni bir günden hepinize merhabalar, bu gün Ay boğa burcunda hareketine başlıyor. Kendimizi güvende hissetmek isteyebilir ve ilişkilerde duyguları test etme ihtiyacı hissedebiliriz. Hayatımızda değer verdiğimiz şeylerin gerçekten bize ait olduğuna emin olmak isteyebiliriz. Bu durum ilişkilerde toksik bir yapıyı ortaya çıkartabilir. Duygusal açıdan takıntılı olabiliriz, bize zarar verdiğini bile bile devam etme arzumuzun yüksek olabileceği ilişkiler içinde olabiliriz. Duygularımızdan ziyade düşüncelerimizi kabul ettirme çabasında olup, duygularımızı hissettirmeye çalışırsak bu günü daha kolay geçirebiliriz.