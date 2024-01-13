Günlük burç yorumları (13 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 13 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün gökyüzünde ay uranüs dik açısı gerçekleşecek. İstediğimiz yenilikler için hem kendimiz hem de etrafımızı sarsacak değişimlere yönelebiliriz. Duygusal değişken ruh hallerinde olabiliriz ancak değişen koşulların bizi hedefimizden alıkoymaması gerekiyor. Kusursuzluğu unutun ışık çatlaklardan içeri girer.