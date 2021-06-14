Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 14.06.2021 - 09:19

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 1

Hayal kırıklığına açık bir gün.

“Ben buradayım ve inisiyatif alırım” demekte zorlanılabilecek bir gün. O nedenle önünüze gelen durumları akılcı davranarak karşılayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 2

Koç

İlişkiler konusunda bir yandan hayli olumlu bir günden geçerken diğer yandan da ne olduğunu anlamadan hayal kırıklığı yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 3

Boğa

Maddi konuda beklentinizin bir anda gerçekleşmediğini düşünerek hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama beklemeniz ve sakin olmanız daha hayırlı.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 4

İkizler

Arkadaş ilişkilerinizde gerilimli bir gün, planlarınızda aksamalar olabilir. hayal kurmaktan ziyade oturup çalışmanız, hazırlanmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 5

Yengeç

Ödemelere dikkat etmeniz gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Harcamalarınıza kesinlikle dikkat edin. Yanlışlık yapma olasılığınız var.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 6

Aslan

Ortaklık ve aile konularına dikkat etmeniz gereken bir gün. Kendinizi sosyal anlamda tamamlanmış ama ilişkilerde gergin hissetmeniz olası.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 7

Başak

Hem ruh, hem de beden sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Korona tedbirlerini aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Kontrollü olun.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 8

Terazi

Bir yandan aşk, duygusal konularda gerginlik yaşarken diğer yandan kendinizi kalabalıklar içinde çok daha huzurlu hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 9

Akrep

Bugün iş verenlerle, iş yaptığınız insanlarla dikkatli olmanız gereken bir günden geçebilirsiniz. Planlı olursanız bugünü gayet iyi geçirirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 10

Yay

Öğrenci yaylar bugün dikkatini toplamakta zorluk çekebilir. Birilerine bir şey anlatacaksanız dikkatini o konuya toplamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 11

Oğlak

Cinsellik anlamında gergin bir gün. Ve ayrıca ödemelerde, para işlerinde hayli dikkatli olmanızda da fayda görüyorum.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 12

Kova

Bugün eşinizle veya mahkeme ile ilgili para konusunda bir meseleniz varsa çok daha dikkatli ve sabırlı olmanız gerekebilir. Derin soluklar alın.

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021) - 13

Balık

İş çalışma koşullarınızda olumlu hareketler alabileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Yarım kalmış işleri toparlamaya bakın.

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