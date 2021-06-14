Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021)

ntv.com.tr 14.06.2021 - 09:19
Hayal kırıklığına açık bir gün.
“Ben buradayım ve inisiyatif alırım” demekte zorlanılabilecek bir gün. O nedenle önünüze gelen durumları akılcı davranarak karşılayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İlişkiler konusunda bir yandan hayli olumlu bir günden geçerken diğer yandan da ne olduğunu anlamadan hayal kırıklığı yaşamanız olası.
Boğa
Maddi konuda beklentinizin bir anda gerçekleşmediğini düşünerek hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama beklemeniz ve sakin olmanız daha hayırlı.
İkizler
Arkadaş ilişkilerinizde gerilimli bir gün, planlarınızda aksamalar olabilir. hayal kurmaktan ziyade oturup çalışmanız, hazırlanmanız gerekebilir.
Yengeç
Ödemelere dikkat etmeniz gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Harcamalarınıza kesinlikle dikkat edin. Yanlışlık yapma olasılığınız var.
Aslan
Ortaklık ve aile konularına dikkat etmeniz gereken bir gün. Kendinizi sosyal anlamda tamamlanmış ama ilişkilerde gergin hissetmeniz olası.
Başak
Hem ruh, hem de beden sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Korona tedbirlerini aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Kontrollü olun.
Terazi
Bir yandan aşk, duygusal konularda gerginlik yaşarken diğer yandan kendinizi kalabalıklar içinde çok daha huzurlu hissedebilirsiniz.
Akrep
Bugün iş verenlerle, iş yaptığınız insanlarla dikkatli olmanız gereken bir günden geçebilirsiniz. Planlı olursanız bugünü gayet iyi geçirirsiniz.
Yay
Öğrenci yaylar bugün dikkatini toplamakta zorluk çekebilir. Birilerine bir şey anlatacaksanız dikkatini o konuya toplamanızda fayda var.
Oğlak
Cinsellik anlamında gergin bir gün. Ve ayrıca ödemelerde, para işlerinde hayli dikkatli olmanızda da fayda görüyorum.
Kova
Bugün eşinizle veya mahkeme ile ilgili para konusunda bir meseleniz varsa çok daha dikkatli ve sabırlı olmanız gerekebilir. Derin soluklar alın.
Balık
İş çalışma koşullarınızda olumlu hareketler alabileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Yarım kalmış işleri toparlamaya bakın.