Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024)

Bugün sevgi günü, aşk günü!

Sevgili okurlarım hepinizin sevgililer gününü kutlarım.

Bugün maalesef, sevgililer gününe yakışır bir gökyüzü haberiyle gelemiyorum karşınıza. Hem sevgi gezeni Venüs sabah saatlerinde Koç burcundaki Ay ile dik açı oluşturacak bu durum duygusal yönden anlaşılmama ve verdiğiniz değerin karşılığını görememenize neden olabilir. Mars’ın Plüton ile olan kavuşumu ilişkilerde tutkunun insana ne kadar kötü davranışlar sergiletebileceğini gösterecek. Sevginin bedeli bugün ağır olabilir. Neticelerine katlanmadan önce karşılaştığımız olaylar karşısındaki sakin tutumumuzu saklamamızda fayda var. Bugünün şarkısı Sertap Erener’den Sakin ol :)