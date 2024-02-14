Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 14 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 1

Bugün sevgi günü, aşk günü!  

Sevgili okurlarım hepinizin sevgililer gününü kutlarım. 

Bugün maalesef, sevgililer gününe yakışır bir gökyüzü haberiyle gelemiyorum karşınıza. Hem sevgi gezeni Venüs sabah saatlerinde Koç burcundaki Ay ile dik açı oluşturacak bu durum duygusal yönden anlaşılmama ve verdiğiniz değerin karşılığını görememenize neden olabilir. Mars’ın Plüton ile olan kavuşumu ilişkilerde tutkunun insana ne kadar kötü davranışlar sergiletebileceğini gösterecek. Sevginin bedeli bugün ağır olabilir. Neticelerine katlanmadan önce karşılaştığımız olaylar karşısındaki sakin tutumumuzu saklamamızda fayda var. Bugünün şarkısı Sertap Erener’den Sakin ol :) 

 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, sanırım günün en çok sevgi ve ilgi bekleyeni siz olabilirsiniz. Daha çok kendi duygularınıza yönelik davranacağınız ve partnerinizle bazı sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra alacağınız haberler bir süre toparlanmanıza mani olabilir. Mali konulara öğleden sonra dikkat edin, ani kararlardan kaçının. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, duygularınıza ve iç sesinize kulak verirseniz bugünü gergin geçirebilirsiniz. Karar almadan önce sakin olmalı ve ani değişimlerden kaçınmalısınız. İş yoğunluğu ve otorite baskısı sizi bugün sıkabilir. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler,  bugün daha çok kalabalık arkadaşlar ve sosyal çevre etkileşimleri içinde olacaksınız. Öğleden sonra içe kapanık bir şekilde özgürlüğünüzü kısıtlayan şeylerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde partnerinizle gerilimlere dikkat edin. Öğleden sonra güvendiğiniz arkadaşlarınızla biraz dertleşmek isteyebilirsiniz. Ofis ve iş hayatıyla ilgili bazı tartışmalar yaşanabilir. Harcamalar konusunda dikkatli olmalısınız. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  sanırım günün en gergini sizin partneriniz olabilir. Evet ilişkinizde sizi kısıtlayan değerlerden uzaklaşma isteğini yoğunlaşabilir. Bu nedenle öğleden sonra daha çok işinize odaklanacaksınız. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugünü en tutkulu, en hareketli geçireceklerden biri sensin. Iş yerinde bazı şeyleri yoluna koymak zorlayabilir. Mali konulara, yatırımlara, harcamalara dikkat. Ederinden yüksek harcamalar yapabilirsiniz. Öğleden sonra ilişkideki güven sorunları konuşulabilir, gerilimden ve kıskançlıktan uzak durun. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün en dikkatli olması gereken kişi sensin. Yoğun duygu geçişleri, partnerinizin beklentileri karşısında gerilimler yaşanabilir. Ancak tutkuyu en derinlerde hissedecek burç sanırım Terazi olacak. Öğleden sonra arzularınız sizi ele geçirebilir. Aşkın şiddetli doğası aktif siz yine de dikkatli olun. 

 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün evden çıkmak istemeyenler sizlersiniz. Tüm gün partnerinizle çekişmeli anlar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde güven ve değer arayışınız yüksek olacak.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay,  bugün değer görme ihtiyacınız ve konuşma isteğiniz yüksek. Söylemek istedikleriniz konusunda çok sessiz kalamayabilirsiniz ancak bu durum sizi işin içinden çıkamayacağınız durumlara sokabilir. Hayatın eğlenceli yönlerine odaklanmaya gayret edin. 

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak,  bugün aile ve partneriniz arasında seçim yapmanız gereken durumlar oluşabilir. Gerilimlere dikkat edin, mali konulardaki sıkışıklık devam edebilir.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, kısa yolculuklar ve partnerinizle olan iletişiminiz artabilir. Aileniz ile konuşmanız gereken önemli meseleleriniz olacak. Ev ve yaşam alanlarınızla ilgili büyük kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık,  arkadaşlar ve kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bugün iç dünyanızda sizi rahatsız eden konuları dile getirmek isteyebilir ve sizi zorladığınız konular ile gerilimli tartışmalar içinde kalabilirsiniz.

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