Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.05.2022 - 00:17
Ay Akrep burcunda seyrediyor. Keskin kararlar ve ince hesaplar söz konusu. İçsel sorgulamalarınız kendinizden emin olmanızı geciktirebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Finansal kaygılarınızı iyileştirmek üzere gecikmiş ödemeler alabilir veya yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Boğa
Eşinize veya ortaklarınıza karşı şüpheci olabilir, somut örnekler peşinde olabilirsiniz.
İkizler
İş yerinizde çatışma enerjisine kapılabilirsiniz. Kendinizi işe vermek odaklanmanızı sağlayacaktır.
Yengeç
İlişkilerde derinleşmek isteyebilir, evde olmayı ve kaliteli vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
Aslan
Aileniz ve aile gibi gördüklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Yatırım ve gayrimenkul gündeminizde olabilir.
Başak
İletişimde yırtıcı bir tavır takınabilirsiniz. Söylenenin altında başka anlamlar arayışı içinde olabilirsiniz.
Terazi
Duygusal anlamda içe dönük olabilir, hayatınızdaki kadınlarla paylaşım ve etkileşimde bulunmak isteyebilirsiniz.
Akrep
Hızlı duygu değişimleri kendinizi ifade etmenizi zorlaştırabilir, anlatmadan anlaşılma arzusu duyabilirsiniz.
Yay
Merak ettiklerinizin cevabı kendinizde saklı olabilir. Geçmiş tecrübeler bugünü aydınlatmaya yardımcı olabilir.
Oğlak
Geniş kapsamlı idealleri nihayete erdirebilir, yenilerini eklemek üzere toplantılar düzenleyebilirsiniz.
Kova
Ebeveynlerinizin desteğini ve övgüsünü alacağınız, iş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Balık
Derin araştırma ve sorgulamalar inandıklarınızın yerini sağlamlaştırabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye sandığınızdan yakın olabilirsiniz.