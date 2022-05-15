Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.05.2022 - 00:17

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 1

Ay Akrep burcunda seyrediyor. Keskin kararlar ve ince hesaplar söz konusu. İçsel sorgulamalarınız kendinizden emin olmanızı geciktirebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 2

Koç

Finansal kaygılarınızı iyileştirmek üzere gecikmiş ödemeler alabilir veya yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Eşinize veya ortaklarınıza karşı şüpheci olabilir, somut örnekler peşinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 4

İkizler

İş yerinizde çatışma enerjisine kapılabilirsiniz. Kendinizi işe vermek odaklanmanızı sağlayacaktır.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

İlişkilerde derinleşmek isteyebilir, evde olmayı ve kaliteli vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Aileniz ve aile gibi gördüklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Yatırım ve gayrimenkul gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 7

Başak

İletişimde yırtıcı bir tavır takınabilirsiniz. Söylenenin altında başka anlamlar arayışı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Duygusal anlamda içe dönük olabilir, hayatınızdaki kadınlarla paylaşım ve etkileşimde bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Hızlı duygu değişimleri kendinizi ifade etmenizi zorlaştırabilir, anlatmadan anlaşılma arzusu duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 10

Yay

Merak ettiklerinizin cevabı kendinizde saklı olabilir. Geçmiş tecrübeler bugünü aydınlatmaya yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Geniş kapsamlı idealleri nihayete erdirebilir, yenilerini eklemek üzere toplantılar düzenleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 12

Kova

Ebeveynlerinizin desteğini ve övgüsünü alacağınız, iş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2022) - 13

Balık

Derin araştırma ve sorgulamalar inandıklarınızın yerini sağlamlaştırabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye sandığınızdan yakın olabilirsiniz.

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