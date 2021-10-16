Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 16.10.2021 - 07:20
Merkür ve Venüs olumlu bir durumda.
Bugün kırık dökük ilişkileri yenilemek ve olumlu adımlar atmak için pek güzel bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün sinirlenmemeye gayret edin çünkü ağzınızdan olmadık laflar çıkabilir. Zaten burç olarak müsaitsiniz buna, aman diyeyim.
Boğa
Bugün kredi kartını saklaması gerekenlerin başında geliyorsunuz. Kendiniz için bile bir şeyler harcamamaya gayret edin.
İkizler
İş güç konusunda çok fazla sağınızla solunuzla didişmeyin. “hı hı oldu canım” deyin bildiğinizi yapın. Tabii saçmalamamak kaydıyla.
Yengeç
Ailenizle mal, mülk meselesi varsa değerlendirme içine almanızda fayda var. Bugün bu işlere kalkışmanız hayırlı olur.
Aslan
Bağlantılar kurup ortak çıkar dengelerini kurmak ve korumak bugün hedefiniz olsun. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.
Başak
Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün. Spor, sağlıklı beslenme gibi konularda bugün güzel bir başlangıç yapın.
Terazi
Çalışma çevrenizde takdir almak için fırsatlar çıkabilir bugün. En azından telefon görüşmelerinde iyi işler bağlanabilir.
Akrep
Aşk mevzusundan bugün uzak durun. Ama kripto para borsa vb. ucundan şans gerektiren konulara bir bakın derim.
Yay
Bugün yapmamanız gerekenlerin başında, sizden yaşça büyük olanlarla tartışmamak olmalı. Dikkatli olun!
Oğlak
Bugünü yalnız geçirmeniz sizin için ve çevreniz için en güzeli. En ideali ayağınızı uzatıp durmak.
Kova
Kredi kartınızı asla bulamayacağınız bir yere saklayın bugün. Harcamalarda ayarınız kaçabilir.
Balık
Bugün kendiniz için şıklıklar falan yapmaya kalkışmayın boşu boşuna. Çünkü çevreniz size rahat vermeyebilir.