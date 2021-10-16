Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.10.2021 - 07:20

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 1

Merkür ve Venüs olumlu bir durumda.

Bugün kırık dökük ilişkileri yenilemek ve olumlu adımlar atmak için pek güzel bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 2

Koç

Bugün sinirlenmemeye gayret edin çünkü ağzınızdan olmadık laflar çıkabilir. Zaten burç olarak müsaitsiniz buna, aman diyeyim.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bugün kredi kartını saklaması gerekenlerin başında geliyorsunuz. Kendiniz için bile bir şeyler harcamamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 4

İkizler

İş güç konusunda çok fazla sağınızla solunuzla didişmeyin. “hı hı oldu canım” deyin bildiğinizi yapın. Tabii saçmalamamak kaydıyla.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Ailenizle mal, mülk meselesi varsa değerlendirme içine almanızda fayda var. Bugün bu işlere kalkışmanız hayırlı olur.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 6

Aslan

Bağlantılar kurup ortak çıkar dengelerini kurmak ve korumak bugün hedefiniz olsun. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 7

Başak

Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün. Spor, sağlıklı beslenme gibi konularda bugün güzel bir başlangıç yapın.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 8

Terazi

Çalışma çevrenizde takdir almak için fırsatlar çıkabilir bugün. En azından telefon görüşmelerinde iyi işler bağlanabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 9

Akrep

Aşk mevzusundan bugün uzak durun. Ama kripto para borsa vb. ucundan şans gerektiren konulara bir bakın derim.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 10

Yay

Bugün yapmamanız gerekenlerin başında, sizden yaşça büyük olanlarla tartışmamak olmalı. Dikkatli olun!

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Bugünü yalnız geçirmeniz sizin için ve çevreniz için en güzeli. En ideali ayağınızı uzatıp durmak.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 12

Kova

Kredi kartınızı asla bulamayacağınız bir yere saklayın bugün. Harcamalarda ayarınız kaçabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün kendiniz için şıklıklar falan yapmaya kalkışmayın boşu boşuna. Çünkü çevreniz size rahat vermeyebilir.

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