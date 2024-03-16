Günlük burç yorumları (16 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugüne Ay’ın Satürn ile olumsuz bağlantısıyla başlıyoruz. Bu durum duygularımızı ifade ederken kendimizi sınırlayabileceğimizi, otorite konumundaki kişiler ile ayrı hissiyat ve düşüncelerde olacağımızı gösteriyor. Güneş’in Neptün’e daha da yaklaştığı bugün, ruhani yönlerimiz daha aktif olabilir. Mistik konulara merakımız artabilir, kendimizden çok ihtiyacı olanlara yardım etmeyi, kendi benliğimizden uzaklaştığımız bir süreci deneyimleyebiliriz.