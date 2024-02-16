Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024)

Bugün Ay Boğa burcundaki seyahatine devam ederken Uranüs gezegeni ile kavuşum halindeyken güne başlıyoruz. Duygularımız, düşüncelerimiz değişiyor bu değişimin sarsıcı etkilerinden korunmaya çalışırken kendimizi zor bir durumun içinde bulabiliriz. Uyum sağlamakta güçlük çekeceğimiz değişkenler hayatımızı baskı altına alabilir. Akşam saatlerinde Venüs, Plüto ile kavuşum yaşarken ay gece yarısına kadar boşlukta olacak. Bu durum parasal konularda yaşanacak belirsizlikler ve ani kayıplara neden olabilir. İlişkilerde ani bitişler, gerilimler yaşanabilir. Bugün isyanlar günü, duygularımızı, düşüncelerimizi yansıtmak isteyeceğiz. Bizi baskı altına almaya çalışan insanlara karşı isyankar olabiliriz.