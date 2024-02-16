Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 16 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 1

Bugün Ay Boğa burcundaki seyahatine devam ederken Uranüs gezegeni ile kavuşum halindeyken güne başlıyoruz. Duygularımız, düşüncelerimiz değişiyor bu değişimin sarsıcı etkilerinden korunmaya çalışırken kendimizi zor bir durumun içinde bulabiliriz. Uyum sağlamakta güçlük çekeceğimiz değişkenler hayatımızı baskı altına alabilir. Akşam saatlerinde Venüs, Plüto ile kavuşum yaşarken ay gece yarısına kadar boşlukta olacak. Bu durum parasal konularda yaşanacak belirsizlikler ve ani kayıplara neden olabilir. İlişkilerde ani bitişler, gerilimler yaşanabilir.  Bugün isyanlar günü, duygularımızı, düşüncelerimizi yansıtmak isteyeceğiz. Bizi baskı altına almaya çalışan insanlara karşı isyankar olabiliriz. 

 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün yapacağınız ticari girişimlere dikkat edin, size maddi kayıplar yaşatabilecek etkiler olabilir. Etrafınızdaki insanların davranışları değersiz hissetmenize sebep olabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa,  bugün sinirleriniz oldukça gergin, hayatınızda sizi baskı altına almaya çalışan insanlara karşı isyankar tepkiler gösterebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler,  bugün içsel olarak pek çok duygunuzun ve düşüncelerinizin değiştğini hissedebilirsiniz. Bu değişim kontrol etmeye çalıştığınız olaylar karşısında güçsüz hissetmenize ve herşeyin kontrolünüz dışında gerçekleşmesi gergin hissetmenize sebep olabilir. 

 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün arkadaşlar ve sosyal çevrenizde yaşanan değişimler, isyanlar sebebiyle huzursuz hissedebilir, bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Borçlar konusunda sizi sıkıştıran bunaltan konular gündeme gelebilir. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  iş ve kariyer hayatınızda önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ortaklıklar ve partnerinizle geleceğinizle ilgili planlar yapmak istersen gerilim yaşanabilir aman bugün sakin kalın, bazı birliktelikler sona erebilir. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak,  seyahatler, eğitim ve hukuki konular ile ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Bugün özgürleşmek, kimseye bağımlı kalmak istemeyeceksiniz. Iş hayatınızdaki otorite konumumundaki kişilerin size haksızlık yaptığı konular olabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün maddi konular konusunda atacağınız adımlarda güvensiz alanlardan geride kalmalısınız. Maddi konularda kayıplar yaşanabilir, planda olmayan ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün aile ve eşiniz arasında gerilimler yaşanabilir. Aile yaşantınızda ve ev düzeninizde sizi rahatsız edecek konular gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerinizde güvenizi sarsacak durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Evinizdeki elektronik aletler konusunda dikkatli olmalısınız, arızalar olabilir veya elektrik konusunda sorunlar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün günlük rutinleriniz çalışma hayatınız, beraber çalıştığınız insanlar ile ilgili ani değişim kararları alabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın sağlığı ile ilgili gece saatlerinde bazı sorunlar meydana gelebilir. Aynı zamanda kendi sağlığınıza dikkat etmelisiniz.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Kendinizi değersiz hissettiğiniz diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Maddi konular ile ilgili yapacağınız ticari girişimlere dikkat etmelisiniz ani kayıplar yaşanabilir. Çocukların sağlığına dikkat, ufak kazalar yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova,  ev aile yaşantınızla ilgili ani değişimler yaşanabilir. Ev değiştirme kararı, taşınma kararı alabilirsiniz. Hukuksal konularda sizi şaşırtacak haberler alabilirsiniz. Yapacağınız kira vs sözleşmelerinde dikkat etmelisiniz.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık,  bugün yakın çevrenizdeki insanlar ile beklenmedik tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Ruhsal olarak bitkin ve toparlanmakta güçlük çekebilirsiniz. Kısa yolculuklar yapmanız gerekebilir, trafikte dikkatli

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