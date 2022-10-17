Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ev ve yuva konuları önem kazanabilir, maddi değerlere sahip olma isteğiniz artabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Aileye olan bağlılık ve hassasiyetinizi tetikleyen durumlar gelişebilir. Sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Yakın çevrenize karşı savunmacı bir tavır edinebilirsiniz. Beklenmedik yüzleşmeler ve farkındalıklar gerçekleşebilir. 

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Finansal dengelerinizde hızlı değişimler olabilir, harcamalarınızda ihtiyaçtan ziyade duygusal sebepler yer alabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Sunmak istediğiniz fikirleri ve yapmak istediğiniz paylaşımları değerlendirebilirsiniz, bulunduğunuz etraflarca destek görmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Bir temele dayanmayan kaygıların etkisinde kalabilirsiniz, mental anlamda rahatlatıcı aktivitelere vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Yüreğinize dokunan konuşmalara tanıklık edebilirsiniz, hayalleriniz için daha yoğun bir motivasyon bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Hızlı kararlar alarak uygulamaya meyilli olabilirsiniz, ani çıkışlardan ve fevrilikten korunmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 9

AKREP

Kişisel fikirlerinizin kapalı olması dolayısıyla savunmasız hissedebilirsiniz, akrabalık ilişkileri gündeminizde yer alabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 10

YAY

Mahremiyet ve güvenlik kavramı bir ihtiyaç haline gelebilir, kendinizi ve sevdiklerinizi korumacı bir tavır edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

İkili ilişkilerinizde duyarlılık arzusu ile hareket edebilirsiniz. Beklentilerinizin çabucak değişmesi anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 12

KOVA

İş hayatında bir aile ortamı oluşturma arzusuyla hareket edebilirsiniz, kendinizi ait hissettiğiniz alanlar önem kazanabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022) - 13

BALIK

Aşk ve eğlence hayatına derin duygusal hamleler gelebilir, romantik oyunlar ile sevildiğinizi hissetmeniz mümkün.

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