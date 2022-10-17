Günlük burç yorumları (17 Ekim 2022)

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ev ve yuva konuları önem kazanabilir, maddi değerlere sahip olma isteğiniz artabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Aileye olan bağlılık ve hassasiyetinizi tetikleyen durumlar gelişebilir. Sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.
BOĞA
Yakın çevrenize karşı savunmacı bir tavır edinebilirsiniz. Beklenmedik yüzleşmeler ve farkındalıklar gerçekleşebilir.
İKİZLER
Finansal dengelerinizde hızlı değişimler olabilir, harcamalarınızda ihtiyaçtan ziyade duygusal sebepler yer alabilir.
YENGEÇ
Sunmak istediğiniz fikirleri ve yapmak istediğiniz paylaşımları değerlendirebilirsiniz, bulunduğunuz etraflarca destek görmeniz mümkün.
ASLAN
Bir temele dayanmayan kaygıların etkisinde kalabilirsiniz, mental anlamda rahatlatıcı aktivitelere vakit ayırabilirsiniz.
BAŞAK
Yüreğinize dokunan konuşmalara tanıklık edebilirsiniz, hayalleriniz için daha yoğun bir motivasyon bulabilirsiniz.
TERAZİ
Hızlı kararlar alarak uygulamaya meyilli olabilirsiniz, ani çıkışlardan ve fevrilikten korunmanızda fayda var.
AKREP
Kişisel fikirlerinizin kapalı olması dolayısıyla savunmasız hissedebilirsiniz, akrabalık ilişkileri gündeminizde yer alabilir.
YAY
Mahremiyet ve güvenlik kavramı bir ihtiyaç haline gelebilir, kendinizi ve sevdiklerinizi korumacı bir tavır edinebilirsiniz.
OĞLAK
İkili ilişkilerinizde duyarlılık arzusu ile hareket edebilirsiniz. Beklentilerinizin çabucak değişmesi anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir.
KOVA
İş hayatında bir aile ortamı oluşturma arzusuyla hareket edebilirsiniz, kendinizi ait hissettiğiniz alanlar önem kazanabilir.
BALIK
Aşk ve eğlence hayatına derin duygusal hamleler gelebilir, romantik oyunlar ile sevildiğinizi hissetmeniz mümkün.