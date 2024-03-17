Günlük burç yorumları (17 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler haftanın son gününden hepinize merhabalar, bugün sabah 07:40 saatinden öğlen 12:40 saatine kadar ay boşlukta olacak. Bu süreçte harekete geçmekte zorlanabiliriz veya yaptığımız şeyleri sonuçlandırmakta güçlük çekebiliriz. Bugün aile, ev yaşantımız, aile fertleriyle ilgilenmek veya akrabalar ile görüşmek öncelikli konularımız arasında olabilir. Duygusal açıdan bizi dinlemesini istediğimiz insanlar ile bir araya gelebiliriz. Güneş ve Neptün kavuşumunun netleştiği bugün, kişisel hırsların ve egonun olmadığı, daha empatik olabileceğimiz, duygu yoğunluklu bir gün bizi bekliyor.