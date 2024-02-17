Günlük burç yorumları (17 Şubat 2024)

Bugün Ay İkizler burcunda olacak, konuşmak, iletişim kurmak ve zihinsel aktivitelere katılmak, yakın çevremizdeki insanlar ile fikir alışverişi yapmak isteteceğiz. Entelektüel gezi programları, bilgiye odaklı bir gün bizzleri bekliyor. Venüs’ün Plüto ile kavuşum halinde olduğu bugün yine sevgi ve değer konularında derinlemesine bağ kurma ihtiyacı hissedebiliriz. Merkür’ün Uranüs ile dik açısı kendini çok net hissettirecektir. Bugün kazalara karşı, iletişim sorunlarına karşı yine de dikkatli olmalısınız. Bizi kısıtladığını düşündüğümüz fikir ve yorumlara karşı daha büyük tepkiler gösterebiliriz. Ticari konularda verimsizlik olabilir, alışveriş konusunda acele ederken gözden kaçırabileceğimiz detaylar olabilir. Ay’ın Satürn ile oluşturacağı gerilimli açı, duygu ve mantık arasında seçim yapmamız gereken olaylar karşısında kalabileceğimizi gösteriyor. Sorumluluklar ve isteklerimiz arasında gerilim yaşayabiliriz. Bugün iletişim odaklı olsak bile, bu odağımız bizi gerilimli diyaloglar içinde bırakabilir ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeliyiz.