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Günlük burç yorumları (18 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, bugün Güneş-Neptün kavuşum etkisi devam ediyor.

Kendi kimliğimizi önemsemek konusunda zaman zaman zorlanabiliriz. Ayın yengeç burcundaki seyahati devam ederken ilişkiler konusunda şanslı bir görünüm kazandırıyor. 

Sadakat, sevgi konularında ilişkileri desteklerken iletişim konularında daha bireysel davranışlara sürükleyebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 2

KOÇ BURCU

Sevgili Koç, bugün evde kalmak, evinizde vakit geçirmek isteseniz de harekete geçmeniz gereken konular karşınızda olacak. Bugün motivasyonunuzu sağlamak kolay olabilir, sevildiğinizi ve değer gördüğünüzü hissedeceksiniz

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 3

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa, bugün sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlar ile bir arada olmak isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların gerçek duygularını önemseyecek ve kendinizi anlatmak hem de onları dinlemek isteyeceksiniz. Kısa yolculuklar yapabilir ve yolculuk esnasında bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 4

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bugün maddi kaynaklar ve sahip olduğunuz değerler üzerine hareket edebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili yaptığınız çalışmalar sonuçlarını vermeye başlayabilir. Sosyal çevrenizde yanlış anlaşıldığınız konular oluşabilir.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 5

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç, bugün karşılaştığınız herkes ile bağ kurma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Duygusal açıdan sizi güvende hissettirecek insanlara çekilebilirsiniz. Kendinizi anlatmak, hislerinizi aktarmak isteyebilirsiniz. Kişisel bakımınızla ilgili şanslı bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 6

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan, bugün hayatınızda ilahi anlamda yardım aldığınızı, korunduğunuzu hissedebilirsiniz. Daha çok içe dünyanızda düşünüp ve duygularınızı saklama ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 7

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak, bugün sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla olmak size çok iyi gelecek. Sevildiğinizi görmek ve arkadaşlarınızdan değer görmek isteyebilir zaman zaman bu değeri ölçmeye çalışabilirsiniz

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 8

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi, bugün kariyer ve çalışma konusunda oldukça şanslı bir gün. Ortaklarınızla fikir ayrılıkları yaşasanız bile geleceğe yönelik işinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar gelebilir.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 9

AKREP BURCU

Sevgili Akrep, bugün duygularınızın, isteklerinizin farkında olup kendi özgür alanlarınıza çekilebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki yoğunluk sizi biraz zorlamış olabilir. Sağlık ve beslenmek konularına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 10

YAY BURCU

Sevgili Yay, bugün oldukça duygusal bir gün. Bazı ilişkilerin, duyguların mantıksal çerçeveye uymayışı sizi hüzünlendirebilir. Yakınlarınızla beraber olmak, evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Güvendiğiniz insanların görüşlerini almak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 11

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak, bugün partnerinizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Iş ortaklarınızla alacağınız yeni projeler ve başlangıçlar için olumlu bir gün.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 12

KOVA BURCU

Sevgili Kova, çalışanlar, beraber çalıştığınız insanlar ile ilgili haberler alabilirsiniz. İş yaşamınızda güveninizi sarsacak diyaloglar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (18 Mart 2024) - 13

BALIK BURCU

Sevgili Balık, bugün aşk hayatınız, çocuklarınız ile ilgili konulara daha fazla önem gösterebilirsiniz. Kişisel bakımınızla ilgilenebilir, yemek düzeninizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz.

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