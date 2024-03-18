Günlük burç yorumları (18 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, bugün Güneş-Neptün kavuşum etkisi devam ediyor.
Kendi kimliğimizi önemsemek konusunda zaman zaman zorlanabiliriz. Ayın yengeç burcundaki seyahati devam ederken ilişkiler konusunda şanslı bir görünüm kazandırıyor.
Sadakat, sevgi konularında ilişkileri desteklerken iletişim konularında daha bireysel davranışlara sürükleyebilir.