Günlük burç yorumları (18 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün işlerimizi bitirebilmek için harika bir gün, yeniayın etkisiyle hayatımızda başlayan konular filizlenmeye başlıyor. Venüs Neptün ile dik açı yapmaya hazırlanırken sevgi ve mali konularda can sıkıcı olaylar yaşanabilir. Kayıplara karşı dikkatli olunmalı. Duygusal açıdan gergin bir gün,sabah saatlerinde özellikle Ay-Plüto karesi gerçekleşirken yıkıcı duygusal tepkimelere sebep verebilir. Sakin kalmaya özen gösterin.