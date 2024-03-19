Günlük burç yorumları (19 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden size merhabalar, bugün ay yengeç burcundaki seyahatine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başladığımız işlerin görünür olmaya başladığı bir gün olacak. Aile ve yakın çevremiz, duygusal bağlılıklarımız daha ön planda olacak. Ruhumuzun yöneldiği duygular, benliğimizi daha fazla ön plana koymak istediğimiz süreçler yaşanabilir