Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

02.10.2021 - 07:01

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 1

Merkür ile Plüton kavgalı

Bugün iddialaşmak, inatlaşmak için hiç doğru bir gün değil. Sakin olun ve dolduruluşa gelmeyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 2

Koç

Çekilip köşede film izleyin, kitap okuyun. Olmadı cep telefonunuzda baloncuk patlatın. Sağa sola elleşmeyin.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 3

Boğa

Yardım etmekle mutlu olacağınız bir günde olabilirsiniz. Bugün bencilliğinizi bir kenara bırakın. Verin ki alabilesiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 4

İkizler

Hayal kırıklığına açık bir gündesiniz. Maddi, manevi hayallerinizin yıpranmasına müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Bugün özellikle gönül ilişkileri başta olmak üzere bu konuların üstüne gitmeyin kendinizi biraz rahat bırakın derim.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 6

Aslan

Kendinizi rahat bırakın, kasılmayın öyle. Nasıl olsa her şey olacağına varmayacak mı? Biraz soluk aldırın kendinize.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 7

Başak

Kendinizi kapalı bir ruh halinde tutmamaya çalışın. Para ve maddi konulara dalmamanız sizin için daha iyi olur bugün.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 8

Terazi

Artık biraz daha çevrenizdekilere zaman ayırmanın zamanı geldi. Bilgisayarınızı kapamadan bugün bir iki mesaj atın.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 9

Akrep

Size destek olmak isteyen insanlara biraz güvenmenin artık zamanı. Kendinizi bugün kontrollü bir biçimde insanlara açın derim.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 10

Yay

Uzun süreli bir ilişkiniz, evliliğiniz varsa bugün kulağınızı kapatın. Ne kadar az laf duyarsanız o kadar rahat olacaktır kafanız.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Eğer mümkünse sağı solu eliniz değmişken toparlayın. Angarya işleri yapmanız için hiç de fena bir gün değil doğrusu.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 12

Kova

“Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım” pozisyonunda kendinizi bugün biraz toparlayın ve elinizi iş konusunda hızlı tutun.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021) - 13

Balık

Akılla hareket edin, duygularınız yanıltabilir. Özellikle yakın çevrenizle iddialı konuşmalar içinde olmayın derim.

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