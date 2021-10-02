Günlük burç yorumları (2 Ekim 2021)

02.10.2021 - 07:01
Merkür ile Plüton kavgalı
Bugün iddialaşmak, inatlaşmak için hiç doğru bir gün değil. Sakin olun ve dolduruluşa gelmeyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Çekilip köşede film izleyin, kitap okuyun. Olmadı cep telefonunuzda baloncuk patlatın. Sağa sola elleşmeyin.
Boğa
Yardım etmekle mutlu olacağınız bir günde olabilirsiniz. Bugün bencilliğinizi bir kenara bırakın. Verin ki alabilesiniz.
İkizler
Hayal kırıklığına açık bir gündesiniz. Maddi, manevi hayallerinizin yıpranmasına müsaade etmeyin.
Yengeç
Bugün özellikle gönül ilişkileri başta olmak üzere bu konuların üstüne gitmeyin kendinizi biraz rahat bırakın derim.
Aslan
Kendinizi rahat bırakın, kasılmayın öyle. Nasıl olsa her şey olacağına varmayacak mı? Biraz soluk aldırın kendinize.
Başak
Kendinizi kapalı bir ruh halinde tutmamaya çalışın. Para ve maddi konulara dalmamanız sizin için daha iyi olur bugün.
Terazi
Artık biraz daha çevrenizdekilere zaman ayırmanın zamanı geldi. Bilgisayarınızı kapamadan bugün bir iki mesaj atın.
Akrep
Size destek olmak isteyen insanlara biraz güvenmenin artık zamanı. Kendinizi bugün kontrollü bir biçimde insanlara açın derim.
Yay
Uzun süreli bir ilişkiniz, evliliğiniz varsa bugün kulağınızı kapatın. Ne kadar az laf duyarsanız o kadar rahat olacaktır kafanız.
Oğlak
Eğer mümkünse sağı solu eliniz değmişken toparlayın. Angarya işleri yapmanız için hiç de fena bir gün değil doğrusu.
Kova
“Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım” pozisyonunda kendinizi bugün biraz toparlayın ve elinizi iş konusunda hızlı tutun.
Balık
Akılla hareket edin, duygularınız yanıltabilir. Özellikle yakın çevrenizle iddialı konuşmalar içinde olmayın derim.