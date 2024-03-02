Günlük burç yorumları (2 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 1

Bugün sezgilerimizin ön planda olacağın bir gün, bir süredir gerçeğini öğrenmeye çalıştığımız konuların hiç uğraşmadan önümüze döküldüğü, olayların ardındaki sis perdesinin aralandığı bir gün yaşanacak. Venüs ile Uranüs arasındaki açı netleşmeye başlıyor, toprak ve havanın huzursuzluğu hafta sonu hissedilir olacak.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün harcamalar, ödemeler konularıyla ilgileneceksiniz. Ruhsal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün ilişkiler, diğer insanların duygularıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün bitirmeniz gereken işlere odaklanacak ve işinizin geleceği ile ilgili bitirmeniz gereken projelere odaklanacaksınız. Sağlığınız ve günlük rutinleriniz ile ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün yeni insanlar ile tanışabilir, tanıştığınız insanların fikirleri ve ideallerinden etkilenebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  bugün ev içinde bitirmek istediğiniz işlere odaklanıp daha sonra eğlenmek ve hobilerinizle ilgilenmek isteyeceksiniz.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, yakın çevrenizdeki insanlar ile görüşebilir, arkadaşlarınızı ailenizi evinizde eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün yakın çevrenizdeki insanların sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün insanlar tarafından ne kadar değer gördüğünüzü, ilişkinizde daha derinlemesine duyguları konuşacak ve paylaşmak isteyeceksiniz. Maddi konularda harcamalarınız biraz abartılı olabilir. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün kişisel bakımınızla ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile gerilim yaşayabilirsiniz. Kısa seyahatler konusunda dikkatli olmanız gerekir. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatınızda kalbinizi kıracak konular yaşanabilir. Eve kapanıp dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün sosyalleşip, arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün hayallerinizin peşinden gitmek ve kariyerinizle ilgili yeni ticari fırsatları farkedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar ile ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz

DAHA FAZLA GÖSTER