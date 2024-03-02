Günlük burç yorumları (2 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün sezgilerimizin ön planda olacağın bir gün, bir süredir gerçeğini öğrenmeye çalıştığımız konuların hiç uğraşmadan önümüze döküldüğü, olayların ardındaki sis perdesinin aralandığı bir gün yaşanacak. Venüs ile Uranüs arasındaki açı netleşmeye başlıyor, toprak ve havanın huzursuzluğu hafta sonu hissedilir olacak.