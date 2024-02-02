Günlük burç yorumları (2 Şubat 2024)

Bugün tutkularımız, isteklerimiz, hayattan beklentilerimiz büyük. Bu beklentilerin sonuca ulaşmaması halinde yaşayacağımız yıkımlar da büyük olacaktır. Çalışan ve plan yapanlar için şanslı görünümler var, krizleri fırsata çevirebilirsen bugünün üstesinden gelebilirsin. İş ve stres yönetim becerisi yüksek olanların ön plana çıkabileceği bir gün olacak.