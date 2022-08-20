Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.08.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 1

Ay, İkizler burcuna geçti. 24 saatin bir gün için yeterli gelmediğini hissedebilirsiniz. Planlı ve programlı ilerlemekte fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Adeta kıpır kıpır hareket eden zihninizle etrafınızı kahkahaya boğabilir, sıra dışı olduğu kadar mantıklı fikirlerinizle farklı bakış açıları sunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Ticari faaliyetlerden para kazanma, el ve dil becerisi gerektiren konulara odaklanmak gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

İçinizde biriken enerjiyi spor ve yürüyüş gibi faaliyetlere yönlendirebilirsiniz, sosyal anlamda oldukça hareketli anlar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

İçsel konuşmalar, ardı arkası gelmeyen düşünceler zihninizde yer edebilir. Kafa dağıtacağınız aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Sosyal ortamlarda konuşmacı olarak rol alabilir, her alandan sahip olduğunuz bilgilerinizi yer yer kullanabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Kariyer hayatında yükselmek için yeni eğitimler almayı düşünebilirsiniz, daha objektif ve tarafsız bir bakış açısı geliştirmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Yükseköğrenim, seyahatler ve mahkemeler gündeminizde olabilir. Mücadele verdiğiniz alanlarda şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Gizli saklı kalan konular karşınıza çıkabilir, öğrenmek istediğiniz şeylere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 10

YAY

Eşiniz veya partnerinize karşı daha olgun davranmanız gerekebilir aynı zamanda karşınızdakinden daha mantıklı yaklaşımlar beklemeniz olası.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

El becerisi gerektiren işlere odaklanarak zihninizi rahatlatabilir, gündelik hayatın sıkıcılığından uzaklaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Sevdiklerinizle sohbet etmek dahi inanılmaz keyifli gelebilir, öğrenme faaliyetlerinin hiç durmadığı ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Ailenize, en çok da kendinize dürüst olmanız gerekebilir, bunun neticesinde birtakım çıkarımlar soru işaretlerini giderebilir.

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