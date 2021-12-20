Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 1

Yaratıcı bir hafta başı.

Merkür, Uranüs’e tatlı tatlı gülümsüyor. Yeni orijinal fikirler için ideal bir gün. Çalışmanız gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 2

Koç

Tam olarak ne yaptığınızı ve potansiyelinizi etkili bir biçimde sınanacağı bir günden geçecek olabilirsiniz. Daha dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 3

Boğa

Sağlığınızı bugün ciddiye alın ve aksayan bir şey olmadığına emin olun.  Eğer ciddi durumlar söz konusu ise mutlaka doktora başvurun.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 4

İkizler

İç sesinizin duyulmasından korkmayın. Yaratıcı bir fikir, bir fırsat penceresi açacaktır. İş birliği size daha iyi sonuçlar getirecektir.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Direnç oluşturmanız bugün boşuna! Günün sonunda ne söylediğin değil ne yaptığın önemli olacak. Yapılacakları yapın bir an önce.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 6

Aslan

Duyguların sizinle, başarınız arasında durmasına izin vermeyin. Artık çıktığınız yolda ne olursa olsun bugün yürümeye bakın.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 7

Başak

Farklı bir ortam, yapmak istediğiniz bir şey hakkında size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Para meselelerinizi dikkatli bir şekilde ele alın ve gezin!

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 8

Terazi

Makul bir bütçede durmanız bugün stresten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Aşk meseleleri bugün sizi yoklayabilir.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 9

Akrep

Hayatın sunduğu şeyleri biraz minnetle kucaklayın. Bugün sizi aşağı çeken koşullara son vermenize bu tutum yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 10

Yay

Tanıdık veya sevdiklerinize yakın durun. Yavaşlayın biraz ve en azından aciliyeti olmayan koşturmalara kalkmayın derim.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Tereddüt ettiğiniz meselelerde aklı başında bir uzmana veya daha fazla deneyime sahip birine danışmaktan çekinmeyin.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 12

Kova

Değişen tavrınız bazılarının kafasını karıştırabilir. Kendinize dışardan baktığınızda öyle dengesiz durmuyorsanız sorun yok.

Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021) - 13

Balık

Her şeyi kendi şartlarınıza göre ve kendiniz için yapın. Yani bugün mümkünse biraz bencil olun. Umarım başarırsınız.

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