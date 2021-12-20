Günlük burç yorumları (20 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 00:15
Yaratıcı bir hafta başı.
Merkür, Uranüs’e tatlı tatlı gülümsüyor. Yeni orijinal fikirler için ideal bir gün. Çalışmanız gereken bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tam olarak ne yaptığınızı ve potansiyelinizi etkili bir biçimde sınanacağı bir günden geçecek olabilirsiniz. Daha dikkatli olmanızda fayda var.
Boğa
Sağlığınızı bugün ciddiye alın ve aksayan bir şey olmadığına emin olun. Eğer ciddi durumlar söz konusu ise mutlaka doktora başvurun.
İkizler
İç sesinizin duyulmasından korkmayın. Yaratıcı bir fikir, bir fırsat penceresi açacaktır. İş birliği size daha iyi sonuçlar getirecektir.
Yengeç
Direnç oluşturmanız bugün boşuna! Günün sonunda ne söylediğin değil ne yaptığın önemli olacak. Yapılacakları yapın bir an önce.
Aslan
Duyguların sizinle, başarınız arasında durmasına izin vermeyin. Artık çıktığınız yolda ne olursa olsun bugün yürümeye bakın.
Başak
Farklı bir ortam, yapmak istediğiniz bir şey hakkında size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Para meselelerinizi dikkatli bir şekilde ele alın ve gezin!
Terazi
Makul bir bütçede durmanız bugün stresten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Aşk meseleleri bugün sizi yoklayabilir.
Akrep
Hayatın sunduğu şeyleri biraz minnetle kucaklayın. Bugün sizi aşağı çeken koşullara son vermenize bu tutum yardımcı olacaktır.
Yay
Tanıdık veya sevdiklerinize yakın durun. Yavaşlayın biraz ve en azından aciliyeti olmayan koşturmalara kalkmayın derim.
Oğlak
Tereddüt ettiğiniz meselelerde aklı başında bir uzmana veya daha fazla deneyime sahip birine danışmaktan çekinmeyin.
Kova
Değişen tavrınız bazılarının kafasını karıştırabilir. Kendinize dışardan baktığınızda öyle dengesiz durmuyorsanız sorun yok.
Balık
Her şeyi kendi şartlarınıza göre ve kendiniz için yapın. Yani bugün mümkünse biraz bencil olun. Umarım başarırsınız.