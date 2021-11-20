Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 05:24
İletişim hız kazanacak!
Tiyatroya gidin, canlı performans izlemek için harika bir gün! Bol bol konuşacağınız enerjik bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aileyle ilgili bir durumu yanlış yorumlamak veya birilerini bugün kırmak çok kolay olabilir. Kendinizden tamamen emin değilseniz susun.
Boğa
Bugün yalnızca mevcut ruh halinize dayalı kararlar veya vaatler vermek bir hata olabilir. Gelecekteki benliğinizi göz önünde bulundurarak konuşun.
İkizler
Şimdi kararlarınızı ertelemeyi hedefliyorsanız, hayal gücünüzü genişletmek ve yeni olasılıkları düşünmek için iyi bir zaman.
Yengeç
Bugünlerde aklınız, tutkularınızı canlandırabilir ve işinizi, sorumluluklarınızı daha ilginç ve tatmin edici hale getirebilir.
Aslan
Bugün aşırıya kaçma ve çok hızlı veya çok erken konuşma eğilimi var ve bu da küçük sorunlara yol açabilir.
Başak
Bir yandan görevler her zamankinden daha ısrarlı bir şekilde sizi çağırıyor, diğer yandan daha fazla tembellik etmek isteyebilirsiniz. Bir karar verin!
Terazi
Zamanınızı olumlu bir şekilde kullanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu yaptığınız işlere pozitif yansır.
Akrep
Kendinize hâkim olup sabırla hareket ederken de eğlenebilirsiniz. Kontrol her zaman sevimsizliği çağrıştırmasın.
Yay
Bugün bölünmüş hissetme olasılığınız daha yüksek. Uzlaşmayı hedefleyin ve seçimlerinizi aceleye getirmemeye dikkat edin.
Oğlak
Dünyevi hedefleriniz ile kişisel hayatınız ve aile ilişkileriniz arasında dengeleme konusunda bazı zorluklar olabilir.
Kova
İstediğinizi elde etseniz bile, gerçek ihtiyaçlarınızla temas halinde değilseniz tatmin edici sonuçlar alamayabilirsiniz.
Balık
Bugün tutkularınızı harekete geçirerek, özellikle yükümlülüklerinizin, işinizin ve performansınızın farkında olmalısınız.