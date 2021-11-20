Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 05:24

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 1

İletişim hız kazanacak!

Tiyatroya gidin, canlı performans izlemek için harika bir gün! Bol bol konuşacağınız enerjik bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 2

Koç

Aileyle ilgili bir durumu yanlış yorumlamak veya birilerini bugün kırmak çok kolay olabilir. Kendinizden tamamen emin değilseniz susun.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 3

Boğa

Bugün yalnızca mevcut ruh halinize dayalı kararlar veya vaatler vermek bir hata olabilir. Gelecekteki benliğinizi göz önünde bulundurarak konuşun.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 4

İkizler

Şimdi kararlarınızı ertelemeyi hedefliyorsanız, hayal gücünüzü genişletmek ve yeni olasılıkları düşünmek için iyi bir zaman.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bugünlerde aklınız, tutkularınızı canlandırabilir ve işinizi, sorumluluklarınızı daha ilginç ve tatmin edici hale getirebilir.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 6

Aslan

Bugün aşırıya kaçma ve çok hızlı veya çok erken konuşma eğilimi var ve bu da küçük sorunlara yol açabilir.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 7

Başak

Bir yandan görevler her zamankinden daha ısrarlı bir şekilde sizi çağırıyor, diğer yandan daha fazla tembellik etmek isteyebilirsiniz. Bir karar verin!

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 8

Terazi

Zamanınızı olumlu bir şekilde kullanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu yaptığınız işlere pozitif yansır.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 9

Akrep

Kendinize hâkim olup sabırla hareket ederken de eğlenebilirsiniz. Kontrol her zaman sevimsizliği çağrıştırmasın.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 10

Yay

Bugün bölünmüş hissetme olasılığınız daha yüksek. Uzlaşmayı hedefleyin ve seçimlerinizi aceleye getirmemeye dikkat edin.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Dünyevi hedefleriniz ile kişisel hayatınız ve aile ilişkileriniz arasında dengeleme konusunda bazı zorluklar olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 12

Kova

İstediğinizi elde etseniz bile, gerçek ihtiyaçlarınızla temas halinde değilseniz tatmin edici sonuçlar alamayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2021) - 13

Balık

Bugün tutkularınızı harekete geçirerek, özellikle yükümlülüklerinizin, işinizin ve performansınızın farkında olmalısınız.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER