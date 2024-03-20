Günlük burç yorumları (20 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, Bugün güneş Koç burcuna geçerek yepyeni bir astroloji takvimini başlatıyor, aynı zamanda bugün Astroloji günü tüm astroloji severlerin gününü kutlarım. Aynı zaman da sevgili Koç burçları sizlerin de doğum gününü bu vesile ile kutlarım, zodyağın enerjik, engel tanımayan, en hızlıları iyi ki doğdunuz.

Bugün Güneş koç burcunda ve Ay Aslan burcunda ateş elementinin etkisini hayatımızda fazlasıyla hissediyoruz. Harekete geçmek, yeni girişimlerde bulunmak, doğal liderliğin öne çıktığı, zorluklardan güç alıp mücadele etme günü. Güneş Plüton’dan destek alırken gücümüzü test ettirecek ve Ay’ın Plüton karşısında oluşu egonun zarar veren yönlerini de hatırlatıyor olacak. Bir olabilmenin mücadelesini verebilirsek kazanacağız. Sevgiyi, değerleri sorgulayacağız. Yeni başlangıçların heyecanını taşırken, karşımıza çıkacak engelleri aşmayı öğreneceğiz