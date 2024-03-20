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Günlük burç yorumları (20 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 20 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, Bugün güneş Koç burcuna geçerek yepyeni bir astroloji takvimini başlatıyor, aynı zamanda bugün Astroloji günü tüm astroloji severlerin gününü kutlarım. Aynı zaman da sevgili Koç burçları sizlerin de doğum gününü bu vesile ile kutlarım, zodyağın enerjik, engel tanımayan, en hızlıları iyi ki doğdunuz.

Bugün Güneş koç burcunda ve Ay Aslan burcunda ateş elementinin etkisini hayatımızda fazlasıyla hissediyoruz. Harekete geçmek, yeni girişimlerde bulunmak, doğal liderliğin öne çıktığı, zorluklardan güç alıp mücadele etme günü. Güneş Plüton’dan destek alırken gücümüzü test ettirecek ve Ay’ın Plüton karşısında oluşu egonun zarar veren yönlerini de hatırlatıyor olacak. Bir olabilmenin mücadelesini verebilirsek kazanacağız. Sevgiyi, değerleri sorgulayacağız. Yeni başlangıçların heyecanını taşırken, karşımıza çıkacak engelleri aşmayı öğreneceğiz

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün tüm enerjinizi toplayıp yapmayı istediğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Duygularınızı açığa çıkarmak, hisleriniz hakkında konuşmak isteyebilirsiniz

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, artık kendinize güvenmenin zamanı geldi, ailenizden ve sevdiklerinizden güç alarak hayattaki engelleri aşmak adına hareket edebilirsiniz. Evinizde vakit geçirmek, ailenizle olmak isteyebilirsiniz. Sizi yüreklendiren insanlara daha fazla çekileceksiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, iletişimin yoğunlaşması, sosyal çevrenizin hareketlenmesi beslendiğiniz konular olacak. Kardeşler, akrabalar ve yakınınızdaki insanlar ile hislerinizi paylaşmak gücünüzü toplamanıza yardım edebilir. Hayal kırıklığı yaşadığınız insanlar ile ilgili bazı iyileşmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün kariyer hayatınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı yönetmek adına yeni ve tamamen farklı kararlar alabilirsiniz. Iş ortamında gücünüzü tekrar toparlayacaksınız ve iletişimde bazı insanlar ile uzlaşmaya başlayacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün kendinizi anlatmak ve duygularınızı ifade etme konusunda daha aktif olacaksınız. Partnerinizle hiç konuşmadığınız ama sizi rahatsız eden konular gündeminize gelebilir. Hareketli olacak ve kişisel bakımınız, eğitimleriniz ile ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, sizi zorlayan duyguların ne olduğunu anlamak ve günlük yaşamınızda bir blokaj olarak değerlendirdiğiniz konuları aşmak için içinize dönebilirsiniz. Herkes enerjisini dışarıya yönlendirirken siz oturup yaşananların sizde bıraktığı etkileri ölçümlemek isteyeceksiniz. Gücünüzü toplamaya başlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, artık insanlardan beklentilerinizi dile getirmekden çekinmeyecek noktaya geleceksiniz. Iş ortaklarınız, arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sosyalleşmek ve dış alanlarda olmak size iyi hissettirebilir. Sizi sevindiren haberler alabilir, küçük kutlamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün liderlik özellikleriniz ön planda, olayları ele alış biçiminiz herkes tarafından dikkatle izlenecek. Mücadele etmeniz gereken güçler olabilir ancak özellikle işinizle ilgili parlama yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün duygusal veya zihinsel olarak sizi kısıtlayan herşeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Özgürlük hissinin tadını çıkaracak ve göstermek istediğiniz duygulara odaklanacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün maddi kaynaklar konusunda şanslı bir gün sizi bekliyor. Ortaklıklardan veya aile kanalıyla kaynaklarınızı arttırabilirsiniz. Aile ve ev konularıyla ilgilenmek isteyebilir, duygusal olarak kapalı alanlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, partneriniz ve ortaklı işleriniz için faydalı bir gün sizi bekliyor. Bazı konular kontrolünüzden çıkıyor gibi hissettirebilir. Seyahat etmek ve yeni anlaşmalar yapmak faydalı olabilir. Kendinizi ifade etmek ve karşınızdaki insanlar ile uzlaşı sağlamak için verimli bir gün.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün maddi kaynakların artışı, yatırımlar konusunda şanslı durumalr ile karşılaşacaksınız. Çocuklarınız ve aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade edeceksiniz.Sevdiğiniz insanlar ile bir arada olmak isteyebilirsiniz.

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