Günlük burç yorumları (20 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 20 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün Güneş-Plüto kavuşumu gerçekleşiyor, gün içinde herkesin bir güç savaşı olabilir. Hayatımızda ikiliklerin olduğunu ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu unutmayalım.Ay’ın boğa burcundaki hareketi devam ederken güven temalı konular daha ön planda olacaktır. Bugün herkes dönüşüyor hadi bakalım.