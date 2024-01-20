Günlük burç yorumları (20 Ocak 2024)

Bugün Güneş-Plüto kavuşumu gerçekleşiyor, gün içinde herkesin bir güç savaşı olabilir. Hayatımızda ikiliklerin olduğunu ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu unutmayalım.Ay’ın boğa burcundaki hareketi devam ederken güven temalı konular daha ön planda olacaktır. Bugün herkes dönüşüyor hadi bakalım.