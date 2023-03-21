Günlük burç yorumları (21 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 1

Ay, bugün saat 18:57 ile 19:01 arasında boşlukta olacak ve sonra 20:22 de Koç burcunda bir yeniay yaşayacağız. Kendinizi tam bir savaşçı gibi olayların ortasına atabilirsiniz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bugün özellikle aile, eş, mahkemeler, açık düşmanlar hakkında sert bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Hayal kırıklığına açıksınız. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 3

BOĞA

Eğitim cephesinde, bazı insanlar tatmin edici bir sonuç bekleyebilir sizden. Bu konuda elinizden geleni yapın. Sınavları düşünün bugün. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün kendinizi tatminsiz hissedebilir ve görevlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Biraz mümkünse kenara çekilip kendinize gelin.   

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün iletişim konularında kafanız karışabilir. Mail atarken, birilerine özellikle bir şeyler yazıp gönderirken ve konuşurken dikkatli olun derim. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 6

ASLAN

Olabildiğince sakin olun ve kriz yönetmeyi kendinize bir kere daha öğretin. Özellikle para almanız gereken bir durum söz konusuysa konuşun. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Maddi konularda hoş bir gün gibi duruyor. Önünüze gelen fırsatları görüp değerlendirirseniz sizin için ne kadar iyi olur! Değerlendirin bu zamanı. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Hayata bağlanma gücünüz bugün hayli güçlü görünüyor, bu da zor bir işi çabucak bitirmenizi sağlayabilir. Bol bol çalışın derim.  

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün kendimizi daha özgür, çok daha hoyrat bir noktada görmek isteyeceğimiz bir günden geçiyoruz. Iletişime sonuna kadar açın kendinizi.  

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 10

YAY

Bugün aile toplantılarıyla, meseleleriyle meşgul olabilirsiniz ve çevrenizdekilere karşı nazik davranarak onlarla olumlu itibarınızı artırabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Kendinizi bugün zorlamayın, çok moda söz olan “akışa bırak” tanımı bugün sizin için.  İçinde olduğunuz grup çalışmalarında dikkatli olun. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 12

KOVA

Dikkatinizi bugün hiçbir biçimde toplayamayacakmış gibi gelebilir, oysa hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda başarılı olabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 13

BALIK

Harcama ve tasarruf arasında bir denge bulmanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Tasarruflarınızı artırabilir ve daha güvende hissedebilirsiniz.  

DAHA FAZLA GÖSTER